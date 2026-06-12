Az egész világ erre figyel: Trump rendkívüli bejelentést tett, már a hétvégén kitörhet a béke és megnyílhat a Hormuzi-szoros – vége az iráni háborúnak?
Donald Trump amerikai elnök csütörtökön kijelentette, hogy az Amerikai Egyesült Államok és Irán akár már ezen a hétvégén békemegállapodást írhat alá, amely újra megnyitná a Hormuzi-szorost a hajóforgalom előtt. Irán ugyanakkor azt közölte, hogy még nem született végleges döntés a megállapodásról.
A két ország megállapodása a legjelentősebb diplomáciai áttörés lenne a három hónapja tartó iráni háború lezárása felé. A konfliktus eddig több ezer ember életét követelte, és jelentősen megemelte a globális energiaárakat – írta a Reuters.
„Ebben az ügyben még nem jutottunk végleges következtetésre. Ez egy rendkívül fontos kérdés, amelyet jelenleg az illetékes döntéshozó szervek vizsgálnak” – idézte az iráni média Eszmaíl Bagháei külügyi szóvivőt idézte, aki szerint a tárgyalás alatt álló szöveg jelentős részét már véglegesítették, Irán azonban nem hajlandó feladni alapvető követeléseit.
Közelebb a megállapodás, mint gondolnánk
„Éppen most kötöttünk egy nagyszerű megállapodást az iráni háború lezárásáról. A Hormuzi-szoros hivatalosan is megnyílik, amint aláírjuk a megállapodást. Ez nagyon hamar megtörténhet, akár már a hétvégén Európában” – mondta a Fehér Házban újságíróknak Donald Trump, hozzátéve, hogy az Amerikai Egyesült Államok részéről JD Vance alelnök is aláírhatja az egyezményt.
Arra a kérdésre, hogy Irán legfelsőbb vezetője, Mojtaba Hamenei ajatollah jóváhagyta-e a megállapodást, Trump azt válaszolta, hogy úgy tudja, igen.
Az amerikai elnök bejelentésére azt követően került sor, hogy a tárgyalások előrehaladására hivatkozva lefújta a korábban tervezett amerikai katonai csapásokat Irán ellen. A hír hatására emelkedtek az amerikai részvényárfolyamok, miközben csökkentek az olajárak.
Donald Trump már március közepe óta többször állította, hogy közel van egy, a háborút lezáró megállapodás Iránnal. Azonban a felek ezen a héten is támadásokat hajtottak végre egymás ellen, ami egyre törékenyebbé teszi az áprilisban bejelentett tűzszünetet. Az amerikai elnök többször is hangsúlyozta, hogy bármilyen békemegállapodás alapfeltétele az, hogy Irán ne fejleszthessen nukleáris fegyvert. Teherán tagadja, hogy ilyen fegyver megszerzésére törekedne.
Irán követelései között szerepel a nemzetközi szankciók feloldása, több milliárd dollárnyi befagyasztott vagyon felszabadítása, valamint a Hormuzi-szoros feletti ellenőrzésének elismerése.
Trumpnak a belpolitikai miatt is kulcsfontosságú a béke
A közel-keleti konfliktus komoly politikai problémát jelent a Fehér Ház számára. A lefrissebb közvélemény-kutatások szerint Trump támogatottsága csökken, miközben a választók elégedetlensége nő a magas üzemanyagárak miatt. Több republikánus politikus attól tart, hogy a háború népszerűtlensége miatt elveszíthetik a kongresszus feletti ellenőrzést a novemberi félidős választásokon.
Trump politikai megfontolásai között ugyanakkor szerepel az is, hogy megfeleljen a Republikánus Párt Iránnal szemben keményvonalas álláspontot képviselő köreinek, amelyek korábban már meghiúsítottak egy hasonló kezdeményezést, és ragaszkodnak ahhoz, hogy bármilyen megállapodás végleg elzárja Teherán útját a nukleáris fegyver kifejlesztése elől.
Trump a közösségi médiában azt írta, hogy a tervezett megállapodást több ország – köztük Izrael, Szaúd-Arábia, Katar és az Egyesült Arab Emírségek – is jóváhagyta.
Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök hivatala ugyanakkor Trump és az izraeli kormányfő telefonbeszélgetése után közleményben hangsúlyozta, hogy Izrael nem részes fele az Iránnal kötendő egyetértési memorandumának. Teherán eközben azt követeli, hogy érjenek véget az izraeli támadások Libanonban, ahol az Izrael és az Irán által támogatott Hezbollah között zajló párhuzamos konfliktusban továbbra is folynak a harcok.