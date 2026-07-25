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Közel-Kelet
iráni konfliktus
Kuvait
iráni háború
olaj
Irán
befektetés
olajvezeték

Kiárusítja olajvezeték-hálózatát Kuvait – történelmi befektetéssel élné túl a közel-keleti válságot az olajhatalom

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A Öböl-menti állam nemzeti olajvezeték-hálózatába 16 milliárd dollárt fektetnek. Kuvaitot az iráni háború kezdete óta közel 1400 rakéta- és dróntámadás érte.
VG
2026.07.25, 13:53

A Blackstone, a KKR és a Brookfield 16 milliárd dolláros megállapodást keretében szerzett részesedést Kuvait nemzeti olajvezeték-hálózatában. Az ügylet az Öböl-menti állam történetének legnagyobb külföldi befektetése, és segít Kuvaitnak tőkét bevonni az iráni támadások okozta károk és költségek finanszírozására.

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Kuvait jelentősen növelné kőolaj-termelési kapacitását / Fotó: Al-Zour Refinery / AFP

A Financial Times értesülései szerint a három magántőke-befektetési óriásvállalat együttesen 49 százalékos részesedést szerez egy közös vállalatban, amelyet Kuvait nemzeti olaj- és gázipari társaságával hoznak létre. A vegyesvállalat hosszú távú bérleti jogot szerez az ország 320 kilométeres csővezeték-hálózatára, majd annak használati jogát visszabérli az állami vállalatnak – közölték a felek.

Az ügylet közel 8 milliárd dollár azonnali bevételt biztosít Kuvait számára, és hozzájárul a Kuwait Petroleum Company (KPC) azon célkitűzéséhez, hogy 2035-re napi 4 millió hordó kőolaj-termelési kapacitást érjen el. Az arab ország szerint a tranzakció ékes bizonyítéka annak, hogy a világ három legmeghatározóbb befektetője továbbra is bízik a térség hosszú távú gazdasági kilátásaiban, annak ellenére, hogy az Amerikai Egyesült Államok, Izrael és Irán közötti katonai konfliktus az Öböl-menti államokat is érinti.

„Ez a tranzakció egyértelmű üzenetet küld arról, hogy Kuvait továbbra is vonzó célpontja a nemzetközi tőkének, még a kihívásokkal teli regionális környezet ellenére is” – mondta Shaikh Nawaf Saud Al-Sabah, a KPC igazgatótanácsának alelnöke és vezérigazgatója.

Kuvait is szenved az iráni háború miatt

Az elmúlt hónapokban Irán több szomszédos ország létfontosságú infrastruktúráját támadta, köztük olaj- és gázmezőket, kikötőket és finomítókat. Kuvaitot az iráni konfliktus február végi kezdete óta közel 1400 rakéta- és dróntámadás érte. Teherán támadást intézett többek között a kuvaiti repülőtér, az olajipari infrastruktúra, valamint a lakosság ivóvízellátása szempontjából kulcsfontosságú tengervíz-sótalanító üzemek ellen is.

A támadásokra válaszul az Öböl-menti államok pénzügyi tartalékaikat erősítik, és új forrásokat vonnak be annak érdekében, hogy kezelni tudják a gazdasági sokkhatásokat, valamint fedezzék a megrongálódott infrastruktúra helyreállításának költségeit.

Kuvait néhány nappal ezelőtt 6 milliárd dollár értékben bocsátott ki kötvényeket.

A térség két másik jelentős öbölbeli energiatermelő országa, Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek az elmúlt években hasonló energetikai infrastruktúra-ügyleteket hajtott végre: stratégiai jelentőségű eszközeik kisebbségi részesedésének értékesítésével több milliárd dollárnyi külföldi tőkét vontak be.

A Blackstone, a Brookfield és a KKR a világ legnagyobb infrastrukturális befektetői közé tartoznak, és az elmúlt években jelentősen bővítették jelenlétüket a Közel-Keleten.

Bár Kuvait mintegy 1 000 milliárd dollárnyi vagyont kezelő szuverén befektetési alappal rendelkezik, a térségben gyakran azon országok között említik, amelyek kevésbé sikeresek a magántőke bevonzásában. Az utóbbi időben azonban fokozott erőfeszítéseket tesz a külföldi befektetések ösztönzésére. Tavaly többek között a BlackRock és a Goldman Sachs is irodát nyitott az országban.

Energiaválság

Energiaválság
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