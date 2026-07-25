Kiárusítja olajvezeték-hálózatát Kuvait – történelmi befektetéssel élné túl a közel-keleti válságot az olajhatalom

A Blackstone, a KKR és a Brookfield 16 milliárd dolláros megállapodást keretében szerzett részesedést Kuvait nemzeti olajvezeték-hálózatában. Az ügylet az Öböl-menti állam történetének legnagyobb külföldi befektetése, és segít Kuvaitnak tőkét bevonni az iráni támadások okozta károk és költségek finanszírozására.

Kuvait jelentősen növelné kőolaj-termelési kapacitását / Fotó: Al-Zour Refinery / AFP

A Financial Times értesülései szerint a három magántőke-befektetési óriásvállalat együttesen 49 százalékos részesedést szerez egy közös vállalatban, amelyet Kuvait nemzeti olaj- és gázipari társaságával hoznak létre. A vegyesvállalat hosszú távú bérleti jogot szerez az ország 320 kilométeres csővezeték-hálózatára, majd annak használati jogát visszabérli az állami vállalatnak – közölték a felek.

Az ügylet közel 8 milliárd dollár azonnali bevételt biztosít Kuvait számára, és hozzájárul a Kuwait Petroleum Company (KPC) azon célkitűzéséhez, hogy 2035-re napi 4 millió hordó kőolaj-termelési kapacitást érjen el. Az arab ország szerint a tranzakció ékes bizonyítéka annak, hogy a világ három legmeghatározóbb befektetője továbbra is bízik a térség hosszú távú gazdasági kilátásaiban, annak ellenére, hogy az Amerikai Egyesült Államok, Izrael és Irán közötti katonai konfliktus az Öböl-menti államokat is érinti.

„Ez a tranzakció egyértelmű üzenetet küld arról, hogy Kuvait továbbra is vonzó célpontja a nemzetközi tőkének, még a kihívásokkal teli regionális környezet ellenére is” – mondta Shaikh Nawaf Saud Al-Sabah, a KPC igazgatótanácsának alelnöke és vezérigazgatója.

Kuvait is szenved az iráni háború miatt

Az elmúlt hónapokban Irán több szomszédos ország létfontosságú infrastruktúráját támadta, köztük olaj- és gázmezőket, kikötőket és finomítókat. Kuvaitot az iráni konfliktus február végi kezdete óta közel 1400 rakéta- és dróntámadás érte. Teherán támadást intézett többek között a kuvaiti repülőtér, az olajipari infrastruktúra, valamint a lakosság ivóvízellátása szempontjából kulcsfontosságú tengervíz-sótalanító üzemek ellen is.

A támadásokra válaszul az Öböl-menti államok pénzügyi tartalékaikat erősítik, és új forrásokat vonnak be annak érdekében, hogy kezelni tudják a gazdasági sokkhatásokat, valamint fedezzék a megrongálódott infrastruktúra helyreállításának költségeit.