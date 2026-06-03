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Ryanair

Ryanair: felpörgött a turisztikai szezon, mindenki utazni akar – járattörlések miatt magyarázkodik a piacvezető fapados

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Csúcsközeli utasforgalommal vághat neki a nyárnak Európa vezető diszkont-légitársasága. A Ryanair utasainak életét sztrájkok nehezítik a turisztikai szezon elején.
K. T.
2026.06.03, 11:24
Frissítve: 2026.06.03, 11:58

Az iráni háború okozta kihívásokkal is dacolva erősen fordult rá az év legforgalmasabb időszakára Európa vezető légitársasága. A Ryanair stabilan magas járatkihasználtság mellett több mint 20 millió utast szállított májusban.

Ryanair, Michael O'Leary
A Ryanair erős májusi forgalommal vághat neki a nyárnak, Michael O’Leary vezérigazgató mégis magyarázkodni kényszerült / Fotó: APA-PictureDesk via AFP

Az ír diszkont-légitársaság múlt hónapban indított járatain 20,7 millió utas fordult meg, ez 6 százalékkal több a tavaly ilyenkor regisztráltnál a vállalat szerda reggel közzétett utasforgalmi adatai szerint. 

Ez mindössze 300 ezer fővel marad el a tavaly augusztusban regisztrált, 21 milliós abszolút csúcstól.

A Ryanair gépei továbbra is csúcsra pörgetett kihasználtsággal működtek, átlagosan mindössze az elérhető ülőhelyek 5 százaléka maradt üresen, csakúgy, mint 2025 májusában.

A piacvezető európai fapados 114 ezer járatot indított múlt hónapban.

A hosszabb távú trend is kedvező folyamatokról árulkodik, az utóbbi 12 hónap során 210,4 millió utast szállított a Michael O’Leary vezette társaság, ami közel nyolc és félmilliós bővülés. A járatok töltöttségi szintje ebben az időszakban 94 százalékos volt, hasonlóan az ezt megelőző egyéves periódushoz.

Európai sztrájkok nehezítik a fapadosok és a Ryanair dolgát a nyár elején

A nyár kisebb zökkenővel indult, a társaságnak ugyanis magyarázkodnia kellett a belga repülésirányítók keddi vadsztrájkja miatt, melynek következtében közel 20 ezer utast érintő járattörléseket kellett végrehajtania. Az incidens a Ryanair Charleroi és a Zaventem repülőtérre, illetve onnan induló, mintegy száz menetrend szerinti járatát érintette.

Ha a belga légi forgalmi irányítók sztrájkolni kívánnak, akkor erről megfelelő időben – legalább 24 órával előre – értesíteniük kell a légitársaságokat, hogy azok átszervezhessék járataikat, és megóvhassák utasaikat – akik közül sokan kisgyermekes családokkal utaznak nyaralni – a felesleges járattörlésektől

– hangsúlyozta Michael O’Leary.

A Ryanair vezérigazgatója hozzátette, hogy bár a légitársaság tiszteletben tartja a sztrájkjogot, „elfogadhatatlan, hogy a légitársaságokat egyáltalán nem értesítették a belga légiforgalmi irányítói sztrájkról”.

Az európai légitársaságok és az utazók szerdán hasonló kihívásokkal szembesülhetnek, ezúttal Portugáliában, ahol ma általános sztrájkot tartanak. Az előzetes hírek szerint a nyugat-európai ország repterein félezer járatot érinthet a lisszaboni kormányzat munkajogi reformja miatti általános munkabeszüntetés.

Nyári formában a Wizz Air is

Az ír fapados közvetlen riválisa, a Wizz Air is dinamikus növekedéssel indította a turisztikai szezont. A magyar hátterű diszkont-légitársaság utasforgalma bő negyedével, 7,13 millió főre ugrott, miközben a járatok töltöttségi szintje is fél százalékponttal javult.

Váradi József cégének a budapesti Bajnokok Ligája-döntőre indított, színültig megtöltött 77 különjárat, valamint a hónap végén újraindított izraeli operáció is sokat segített az utolsó tavaszi hónapban.

 

A Ryanair részvényei 2,4 százalékot ereszkedtek a szerda délelőtti tőzsdei kereskedésben, az általánosan pesszimista piaci hangulatban. Idén ezzel együtt már 18 százalékos esésnél jár a kurzus.

A Wizz Air papírjai 0,2 százalékkal kerültek lejjebb ma délelőtt, a magyar hátterű társaság 2026-os tőzsdei teljesítménye pedig egyelőre szorosan követi a piacvezető ír fapadosét.

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