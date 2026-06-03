Ryanair: felpörgött a turisztikai szezon, mindenki utazni akar – járattörlések miatt magyarázkodik a piacvezető fapados

Az iráni háború okozta kihívásokkal is dacolva erősen fordult rá az év legforgalmasabb időszakára Európa vezető légitársasága. A Ryanair stabilan magas járatkihasználtság mellett több mint 20 millió utast szállított májusban.

A Ryanair erős májusi forgalommal vághat neki a nyárnak, Michael O’Leary vezérigazgató mégis magyarázkodni kényszerült / Fotó: APA-PictureDesk via AFP

Az ír diszkont-légitársaság múlt hónapban indított járatain 20,7 millió utas fordult meg, ez 6 százalékkal több a tavaly ilyenkor regisztráltnál a vállalat szerda reggel közzétett utasforgalmi adatai szerint.

Ez mindössze 300 ezer fővel marad el a tavaly augusztusban regisztrált, 21 milliós abszolút csúcstól.

A Ryanair gépei továbbra is csúcsra pörgetett kihasználtsággal működtek, átlagosan mindössze az elérhető ülőhelyek 5 százaléka maradt üresen, csakúgy, mint 2025 májusában.

A piacvezető európai fapados 114 ezer járatot indított múlt hónapban.

A hosszabb távú trend is kedvező folyamatokról árulkodik, az utóbbi 12 hónap során 210,4 millió utast szállított a Michael O’Leary vezette társaság, ami közel nyolc és félmilliós bővülés. A járatok töltöttségi szintje ebben az időszakban 94 százalékos volt, hasonlóan az ezt megelőző egyéves periódushoz.

Európai sztrájkok nehezítik a fapadosok és a Ryanair dolgát a nyár elején

A nyár kisebb zökkenővel indult, a társaságnak ugyanis magyarázkodnia kellett a belga repülésirányítók keddi vadsztrájkja miatt, melynek következtében közel 20 ezer utast érintő járattörléseket kellett végrehajtania. Az incidens a Ryanair Charleroi és a Zaventem repülőtérre, illetve onnan induló, mintegy száz menetrend szerinti járatát érintette.

Ha a belga légi forgalmi irányítók sztrájkolni kívánnak, akkor erről megfelelő időben – legalább 24 órával előre – értesíteniük kell a légitársaságokat, hogy azok átszervezhessék járataikat, és megóvhassák utasaikat – akik közül sokan kisgyermekes családokkal utaznak nyaralni – a felesleges járattörlésektől

– hangsúlyozta Michael O’Leary.

A Ryanair vezérigazgatója hozzátette, hogy bár a légitársaság tiszteletben tartja a sztrájkjogot, „elfogadhatatlan, hogy a légitársaságokat egyáltalán nem értesítették a belga légiforgalmi irányítói sztrájkról”.