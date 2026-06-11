Zalai termálfürdőt fejleszt az Xtend piac ingatlanos cége

Zala vármegyei termálfürdő-komplexumra tett vételi ajánlatot a Xtend-piacon forgó Multihome. A hírre bő 15 százalékot pattant a pécsi székhelyű társaság kurzusa, s az ingatlanrészvény a BÉT-nyertesek listájának élére állt délután. A jegyzés a 2 forintot közelítette.

Ígéretes a termálfürdő fejlesztés / Fotó: Termál Online

Termálfürdő-komplexumot fejlesztenek

A Multihome Ingatlanforgalmazó Nyrt. vételi ajánlatot tett egy Zala vármegyében, Zalaegerszegtől 25 kilométerre található termálfürdő-komplexum és a hozzá kapcsolódó 40 kisebb és két nagyobb építési telekre osztható terület megvásárlására.

A fejlesztési projekt az ingatlanokkal és a működési engedélyekkel együtt egy gazdasági társaságban található, amelynek 100 százalékos üzletrész-tulajdonjogára tett vételi ajánlatot a társaság. A céltársaság tulajdonosai ezt előzetesen elfogadták.

A közel 10 hektáros, rendezett és folyamatosan karbantartott területhez egy saját tulajdonú és üzemeltetésű, 53,2 Celsius-fokos vizet adó termálkút csatlakozik, amely jelentős versenyelőnyt biztosít turisztikai vagy ingatlanfejlesztési projektek számára.

A 2009-ben átadott termálfürdő négy nagy alapterületű medencével – a fedett termálrésszel, a vele összenyitott külső, úgyszintén termálvizű medencével, a hideg vizes sportúszómedencével, illetve a gyermekmedencével –, továbbá három töltő-ürítő rendszerű, különálló, kis méretű medencével, szaunákkal, részben a helyi gasztronómiára is alapozó vendéglátó egységekkel rendelkezik.

A felépítmények teljes alapterülete 1410 négyzetméter (a medencefelületeken kívül), ebben kiszolgáló épületek, öltözők, vendéglátó egységek (három melegkonyhás étterem és egy kávézó), valamint két berendezett és további kilenc szerkezetkész apartman található. A termálfürdőhöz 60 állásos autós kemping kapcsolódik mobilházakkal és a hozzá tartozó kiszolgáló épületekkel.