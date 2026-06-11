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ingatlan
termálfürdő
tőzsde

Zalai termálfürdőt fejleszt az Xtend piac ingatlanos cége

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Hónapok óta tengődik a filléres részvény. A mostani, százalékban két számjegyű felpattanással is épp csak súrolta a 2 forintot. A termálfürdő mégis érdekes sztori, bár az alacsony közkézhányad korlátja a felfutásnak.
Faragó József
2026.06.11, 17:20
Frissítve: 2026.06.11, 17:44

Zala vármegyei termálfürdő-komplexumra tett vételi ajánlatot a Xtend-piacon forgó Multihome. A hírre bő 15 százalékot pattant a pécsi székhelyű társaság kurzusa, s az ingatlanrészvény a BÉT-nyertesek listájának élére állt délután. A jegyzés a 2 forintot közelítette.

termálfürdő
Ígéretes a termálfürdő fejlesztés / Fotó: Termál Online

Termálfürdő-komplexumot fejlesztenek

A Multihome Ingatlanforgalmazó Nyrt. vételi ajánlatot tett egy Zala vármegyében, Zalaegerszegtől 25 kilométerre található termálfürdő-komplexum és a hozzá kapcsolódó 40 kisebb és két nagyobb építési telekre osztható terület megvásárlására. 

A fejlesztési projekt az ingatlanokkal és a működési engedélyekkel együtt egy gazdasági társaságban található, amelynek 100 százalékos üzletrész-tulajdonjogára tett vételi ajánlatot a társaság. A céltársaság tulajdonosai ezt előzetesen elfogadták.

A közel 10 hektáros, rendezett és folyamatosan karbantartott területhez egy saját tulajdonú és üzemeltetésű, 53,2 Celsius-fokos vizet adó termálkút csatlakozik, amely jelentős versenyelőnyt biztosít turisztikai vagy ingatlanfejlesztési projektek számára.  

A 2009-ben átadott termálfürdő négy nagy alapterületű medencével – a fedett termálrésszel, a vele összenyitott külső, úgyszintén termálvizű medencével, a hideg vizes sportúszómedencével, illetve a gyermekmedencével –, továbbá három töltő-ürítő rendszerű, különálló, kis méretű medencével, szaunákkal, részben a helyi gasztronómiára is alapozó vendéglátó egységekkel rendelkezik.

A felépítmények teljes alapterülete 1410 négyzetméter (a medencefelületeken kívül), ebben kiszolgáló épületek, öltözők, vendéglátó egységek (három melegkonyhás étterem és egy kávézó), valamint két berendezett és további kilenc szerkezetkész apartman található. A termálfürdőhöz 60 állásos autós kemping kapcsolódik mobilházakkal és a hozzá tartozó kiszolgáló épületekkel.  

A terület mérete és adottságai lehetővé teszik egy komplex, prémiumszintű turisztikai és ingatlanfejlesztési koncepció megvalósítását. 

 MULTIHOME részvény
MULTIHOME részvény17:20:00
Árfolyam: 1,74 HUF 0 / +8,75 %
Forgalom: 1 809 390 HUF
Napi
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Filléres részvény

Filléres részvény a Multihome, amely tavaly ősz óta 2,5 forint alatt tengődik. Bár 

tavaly nyáron volt egy spekulatív időszak:

akkor pár nap alatt 5 forint alól 12 forintig ralizott a kispapír. Tavaly az adózott eredmény 662 ezer forint volt, szemben a tavalyelőtti 88 millió forinttal. Az árbevétel mérsékelten csökkent, míg az üzemi eredmény jelentősen zsugorodott. A kispapír legfőbb gondja a minimális, 1 százalék alatti közkézhányad.

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