Éppenhogy, de kitartott a pesti tőzsde lendülete a nap végéig

Jó hangulatban zajlott a kereskedés a pesti tőzsdén délutánig, amikor azonban fordult a helyzet az amerikai munkaerőpiaci adatok hatására. Ugyanis a gyorsuló infláció mellett a befektetők úgy vélték, hogy a Fed kamatemelését csak a munkaerőpiac gyengesége fékezheti meg, ám a pénteki adat kifejezetten erős munkahelyteremtésről árulkodott a tengerentúlon. Az erős dollár és a szigorú monetáris politika árnya pedig világszerte lefelé tolta a tőzsdéket.

A pesti tőzsde bírta az iramot a nap végéig / Fotó: Shutterstock

A dollár erősödése a forintnak sem szokott kedvezni, így a magyar deviza is gyengülni kezdett az amerikai szigorhoz kötődő várakozások hatására mind az euróval, mind a dollárral szemben.