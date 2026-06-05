Éppenhogy, de kitartott a pesti tőzsde lendülete a nap végéig
Jó hangulatban zajlott a kereskedés a pesti tőzsdén délutánig, amikor azonban fordult a helyzet az amerikai munkaerőpiaci adatok hatására. Ugyanis a gyorsuló infláció mellett a befektetők úgy vélték, hogy a Fed kamatemelését csak a munkaerőpiac gyengesége fékezheti meg, ám a pénteki adat kifejezetten erős munkahelyteremtésről árulkodott a tengerentúlon. Az erős dollár és a szigorú monetáris politika árnya pedig világszerte lefelé tolta a tőzsdéket.
A dollár erősödése a forintnak sem szokott kedvezni, így a magyar deviza is gyengülni kezdett az amerikai szigorhoz kötődő várakozások hatására mind az euróval, mind a dollárral szemben.
Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
A pesti tőzsde végül állta a sarat
Az amerikai kamatemelési várakozások hatására elromló piaci hangulat sem tudta a negatív tartományba taszítani a Budapesti Értéktőzsde részvényindexét, a BUX-ot, amely 0,06 százalékos erősödés után 133 670,96 ponton zárt.
A blue chipek közül az OTP ereje is kitartott a nap végéig. Még ha 41 ezer forint alá csúszott is zárásra az árfolyam, ez még mindig 0,17 százalékos erősödést jelent. A bankpapír 40 770 forinton fejezte be a kereskedést.
A dollár erősödésével párhuzamosan gyengült az olajár is, ami nem tett jót a Mol árfolyamának, az olajtársaság enyhe, 0,2 százalékos esés után 3908 forinton fejezte be a kereskedést.
A Richter részvényei szintén erősödni tudtak, 0,34 százalékos mértékben, ám a 12 ezer forintos határ elesett, az árfolyam 11 920 forint volt a kereskedés végén.
A negyedik blue chip, a héten gyengébb célárat is kapó Magyar Telekom árfolyama 1,05 százalékos esés után 2634 forintra esett.
A midcapek közül a Waberer’s szárnyalt csütörtök után pénteken is, ám napközben hiába lépte át a logisztikai társaság árfolyama az 5 ezer forintos határt is, végül 4950 forinton zárt a papír, ami 3,5 százalékos emelkedést jelent.