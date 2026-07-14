A vártnál kedvezőbb hírek érkeztek Amerikából, de az iráni háború mindent boríthat: piaci körkép
A vártnál alacsonyabb amerikai inflációs adat felfelé hajtotta a részvény- és kötvénypiacokat, enyhítve a kamatemelés iránti aggodalmakat.
Ennek oka, hogy miközben a fogyasztói árak hat év után először csökkentek, addig az élelmiszer- és energiaáraktól megtisztított maginfláció havi alapon nem változott.
Amerikai helyzetjelentés
A részvényárfolyamok emelkedtek a New York-i kereskedés elején, az S&P 500 pedig tovább erősödhet a júliusi menetelés után.
Az index két hét alatt nagyjából 75 pontot növekedett, amely 1 százalékos emelkedést jelent.
A gyorsjelentési szezon a nagybankok erős eredményeivel kezdődött:
- A JPMorgan Chase & Co. történetének legmagasabb negyedéves nyereségéről számolt be. A bank részvénykereskedőinek teljesítménye messze felülmúlta az elemzői várakozásokat, miközben a vállalat számára a régóta birtokolt Visa-részesedés 4,6 milliárd dolláros eredményt hozott.
- A Goldman Sachs részvénykereskedési bevétele rekordot döntött, és 7,42 milliárd dollárt ért el.
- A Bank of America részvénykereskedési üzletága szintén új csúcsra ért, miközben a befektetési üzletágat az élénkülő üzletkötések segítették.
- A Wells Fargo eredménye meghaladta a várakozásokat, főként a vagyonkezelési és befektetési díjbevételeknek köszönhetően.
- A Citigroup részvénykereskedési bevétele is rekordot döntött, és több fontos üzletága is felülteljesítette a várakozásokat.
Ezzel egyidejűleg a szoftvercégek részvényei zuhantak, miután az IBM csalódást keltő értékesítési adatokat közölt, ugyanakkor a chipgyártók papírjai erősödni tudtak.
Kedvezőbb kilátások
Az amerikai fogyasztói árak júniusban hat év után először csökkentek, miközben a maginflációt jelző fogyasztói árindex nem változott. Az adatokat az amerikai jegybank (Fed) döntéshozói várhatóan kedvezően fogadják, amely befolyásolhatja a hónap végén esedékes kamatdöntő ülést.
Másik oldalról az iráni háború eszkalációja következtében emelkedő olajárak nyomást gyakorolhatnak a döntéshozókra, valamint erősíthetik az inflációt:
A kedvező maginflációs adat várhatóan csökkenti a Fedre nehezedő nyomást, az iráni harcok újbóli fellángolása miatt azonban továbbra sem zárható ki a szigorítás
− mondta Kay Haigh, a Goldman Sachs szakértője, valamint arra is felhívta a figyelmet, hogy a jegybank mozgástere a kedvezőtlen geopolitikai események miatt csökkent.
Az amerikai-iráni konfliktus fellángolása ismét megemelte az olajárakat, a cikk írásának időpontjában a Brent típusú kőolaj hordónkénti ára 86,96 dollár volt, amely július 8-hoz mérten mintegy 14 százalékos drágulást jelent.
A Fed mindeközben elhivatott az infláció letörése mellett, és az intézet ismételten ígéretet tett az árak megfékezésére:
A bizottság tagjai nem tűrik el a tartósan magas inflációt
− jelentette ki Kevin Warsh, a Fed elnöke, majd hozzátette, hogy a bizottság célja az árstabilitás helyreállítása.
Az iráni helyzet
Az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszüneti megállapodás gyakorlatilag összeomlott, miután az amerikai csapatok ismét tengeri blokádot vezettek be, és újabb légicsapásokat hajtottak végre. Teherán eközben további, a Hormuzi-szoroson áthaladó olajszállító tartályhajókat támadott meg. Ennek következtében a hajóforgalom ismét visszaesett, hosszú távon a hatás pedig még drámaibb lehet.
A hajózási vállalatok vezetői korábban már kijelentették, hogy valós biztonsági garanciákra van szükség a forgalom teljes visszaállításához.
A Bloomberg Intelligence előrejelzése szerint az S&P 500 vállalatainak nyeresége éves alapon 23 százalékkal nőhetett a második negyedévben. A recessziókat követő fellendülési időszakokat leszámítva ez minden idők egyik legerősebb negyedéves növekedése lehet.