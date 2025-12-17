Az ETF-ek, vagyis a tőzsdén kereskedett befektetési alapok népszerűsége az elmúlt években Európában és Magyarországon is látványosan nőtt. Nem véletlenül: egyetlen tranzakcióval szélesen diverzifikált portfólió alakítható ki, jellemzően alacsony költségek mellett. A kínálat ugyanakkor mára akkora lett, hogy a választás egyre nehezebb – különösen a kevésbé tapasztalt befektetők számára.

Így kereshet bárki több ezer ETF között – egyszerűen és ingyen / Fotó: bigjom jom / Shutterstock

Több ezer ETF érhető el különböző piacokra, régiókra, iparágakra vagy eszközosztályokra, ami könnyen átláthatatlanná teheti a kínálatot.

Ebben nyújthat segítséget a JustETF.com, egy kifejezetten európai befektetők számára készült, alapfunkcióiban ingyenesen használható ETF-kereső és -összehasonlító felület.

Miért lehet hasznos egy ETF-kereső?

Befektetési döntés előtt érdemes tisztázni az alapvető kérdéseket:

milyen piacokon szeretnénk jelen lenni, milyen kockázatot vállalunk, illetve hosszú vagy inkább rövidebb távon gondolkodunk.

Egy jól felépített szűrőrendszer – amilyen a JustETF is – megkíméli a befektetőt attól, hogy több száz vagy akár több ezer terméket egyenként kelljen átnéznie. A platform az európai UCITS ETF-ekre fókuszál, vagyis olyan alapokra, amelyek jellemzően a hazai és európai brókercégeknél is elérhetők.

Az első lépések a JustETF felületén

A JustETF.com alapértelmezésben angol nyelvű, azonban a legtöbb modern böngésző – például a Chrome – képes az oldal automatikus magyar fordítására. A főmenüben az ETF Screener menüpont alatt érhető el a teljes adatbázis.

A legtöbb befektetőnek érdemes lehet már a keresés elején beállítani, hogy kizárólag úgynevezett „long only”, vagyis hagyományos, passzív ETF-ek jelenjenek meg, ezzel kiszűrve a tőkeáttételes, short vagy egyéb, speciális kockázatú termékeket.

A legfontosabb szűrési szempontok – Eszközosztály és piac

Az első lépés annak meghatározása, hogy milyen típusú befektetést keresünk. A kínálat többek között az alábbi kategóriákra bontható:

részvény ETF-ek (globális, amerikai, európai, feltörekvő piaci),

kötvény ETF-ek,

árupiaci és nemesfémalapok,

ingatlanpiaci ETF-ek,

tematikus alapok (technológia, egészségügy, klímavédelem),

pénzpiaci és likvid eszközökre épülő alapok.

A kiválasztást tovább lehet szűkíteni régió, ország vagy iparág szerint.