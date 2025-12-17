Deviza
Így kereshet bárki több ezer ETF között – egyszerűen és ingyen

Egyre többen keresnek olyan befektetési megoldásokat, amelyek egyszerre átláthatók, költséghatékonyak és hosszabb távon is jól kezelhetők. Az ETF-ek világa azonban mára olyan méretűre nőtt, hogy a megfelelő választás komoly kihívást jelenthet még a tudatos befektetők számára is. Létezik ugyanakkor egy egyszerűen használható, ingyenes online eszköz, amely segít rendet tenni a több ezres kínálatban. Megmutatjuk, mire érdemes figyelni, ha valaki tudatosabban szeretne eligazodni a befektetési alapok között.
Ballagó Dániel
2025.12.17, 17:26
Frissítve: 2025.12.17, 17:26

Az ETF-ek, vagyis a tőzsdén kereskedett befektetési alapok népszerűsége az elmúlt években Európában és Magyarországon is látványosan nőtt. Nem véletlenül: egyetlen tranzakcióval szélesen diverzifikált portfólió alakítható ki, jellemzően alacsony költségek mellett. A kínálat ugyanakkor mára akkora lett, hogy a választás egyre nehezebb – különösen a kevésbé tapasztalt befektetők számára.

Businessman,Pointing,At,Etf,(exchange,Traded,Funds).,Investment,Opportunities,In
Így kereshet bárki több ezer ETF között – egyszerűen és ingyen / Fotó: bigjom jom / Shutterstock

Több ezer ETF érhető el különböző piacokra, régiókra, iparágakra vagy eszközosztályokra, ami könnyen átláthatatlanná teheti a kínálatot.

Ebben nyújthat segítséget a JustETF.com, egy kifejezetten európai befektetők számára készült, alapfunkcióiban ingyenesen használható ETF-kereső és -összehasonlító felület.

Miért lehet hasznos egy ETF-kereső?

Befektetési döntés előtt érdemes tisztázni az alapvető kérdéseket:

milyen piacokon szeretnénk jelen lenni, milyen kockázatot vállalunk, illetve hosszú vagy inkább rövidebb távon gondolkodunk.

Egy jól felépített szűrőrendszer – amilyen a JustETF is – megkíméli a befektetőt attól, hogy több száz vagy akár több ezer terméket egyenként kelljen átnéznie. A platform az európai UCITS ETF-ekre fókuszál, vagyis olyan alapokra, amelyek jellemzően a hazai és európai brókercégeknél is elérhetők.

Az első lépések a JustETF felületén

A JustETF.com alapértelmezésben angol nyelvű, azonban a legtöbb modern böngésző – például a Chrome – képes az oldal automatikus magyar fordítására. A főmenüben az ETF Screener menüpont alatt érhető el a teljes adatbázis.

A legtöbb befektetőnek érdemes lehet már a keresés elején beállítani, hogy kizárólag úgynevezett „long only”, vagyis hagyományos, passzív ETF-ek jelenjenek meg, ezzel kiszűrve a tőkeáttételes, short vagy egyéb, speciális kockázatú termékeket.

A legfontosabb szűrési szempontok Eszközosztály és piac

Az első lépés annak meghatározása, hogy milyen típusú befektetést keresünk. A kínálat többek között az alábbi kategóriákra bontható:

  • részvény ETF-ek (globális, amerikai, európai, feltörekvő piaci),
  • kötvény ETF-ek,
  • árupiaci és nemesfémalapok,
  • ingatlanpiaci ETF-ek,
  • tematikus alapok (technológia, egészségügy, klímavédelem),
  • pénzpiaci és likvid eszközökre épülő alapok. 

A kiválasztást tovább lehet szűkíteni régió, ország vagy iparág szerint.

Osztalékpolitika

Fontos döntési szempont, hogy az ETF kifizeti-e az osztalékot (distributing), vagy automatikusan visszaforgatja azt (accumulating). Hosszabb távon gondolkodó befektetők gyakran a visszaforgató változatot részesítik előnyben, mivel egyszerűbb kezelést és adott esetben kedvezőbb adózást kínálhat.

Költségek és alapméret

Az ETF-ek egyik legfontosabb mutatója az éves költségi arány (TER). A szűrő segítségével könnyen kiválaszthatók az alacsony költségszintű alapok. Sokan az alap méretét is figyelembe veszik: a nagyobb, például 100 millió euró feletti eszközállománnyal rendelkező ETF-ek általában stabilabbak és likvidebbek.

Indexkövetési módszer

A JustETF lehetőséget ad annak megadására is, hogy az alap milyen módon követi a mögöttes indexet. A befektetők választhatnak teljes vagy mintavételes fizikai leképezést, illetve kizárhatják a szintetikus, swap-alapú konstrukciókat. Hosszú távon sokan a fizikai indexkövetést részesítik előnyben.

További szempontok

A keresés tovább finomítható például:

  • kibocsátó szerint (iShares, Vanguard, Xtrackers),
  • devizafedezett vagy fedezetlen változatokra,
  • az alap származási országára,
  • az ETF életkorára.

Ezek a beállítások elsősorban a portfólió pontosabb összeállításában segítenek.

Mit mutat a találati lista?

A szűrés után az ETF-ek több szempont szerint rendezhetők, például költség, alapméret, likviditás vagy múltbeli teljesítmény alapján. Az egyes alapok adatlapján részletes információk érhetők el, többek között az ISIN azonosító, a költségi mutató, az osztalékpolitika, az ország- és szektorkitettség, valamint a legnagyobb befektetések listája.

Kiindulópont, nem döntéshozó eszköz

A JustETF egyszerű, átlátható és széles körben használt eszköz, amely jelentősen megkönnyíti az eligazodást az egyre bővülő ETF-kínálatban. Bár nem helyettesíti a részletes elemzést vagy a személyre szabott pénzügyi tanácsadást, jó kiindulópontot adhat azok számára, akik tudatosan, költséghatékonyan szeretnének befektetési alapok közül választani.

