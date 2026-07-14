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mesterséges intelligencia
Óbudai Egyetem

A nagy AI-sztori: teljesen átalakul az informatika az AI miatt

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A kezdő informatikusok helyzete alapvetően változhat meg az AI miatt: a régi junior feladatok egy részét már most el tudják végezni a mesterséges intelligenciára épülő rendszerek. A nagy AI-sztori új adásában Eigner György, az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Karának dékánja arról beszélt, hogy nem tűnnek el a juniorok, hanem új szerepbe kerülnek: a kódolás helyett a komplex rendszerek átlátása, a felelős tervezés és az üzleti gondolkodás kerülhet előtérbe. A podcast állandó szakmai vendége Aczél Petra kommunikációkutató, a Széchenyi István Egyetem professzora.
Gergely Máté
2026.07.14, 16:36

A mesterséges intelligencia már nem olyan technológia, amelyre az egyetemeknek egyszer majd reagálniuk kell. Már most ott van a hallgatók munkájában, az oktatók eszköztárában, a kutatásban és a munkaerőpiacon. Eigner György, az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Karának dékánja szerint ezért nem az a kérdés, hogy eltűnik-e az AI, hanem az, hogy az oktatás képes-e időben választ adni rá. A podcast állandó szakmai vendége Aczél Petra kommunikációkutató, a Széchenyi István Egyetem professzora.

A dékán szerint a hangulat vegyes. Vannak, akik felszabadító eszközként tekintenek az AI-ra, mert kevesebb munkával gyorsabban jutnak eredményhez. Mások viszont azt látják, hogy a technológia üteme már most nehezen követhető, és olyan kérdéseket vet fel, amelyekre sem az oktatás, sem a munkaerőpiac nem készült fel teljesen.

Ez különösen látványos az informatikai képzésben. A hallgatók sok esetben ügyesen használják az AI-t, feladatokat oldanak meg vele, kódot íratnak, rendszereket paramétereznek. A gond ott kezdődik, amikor kiderül: az AI nélkül ugyanazt már nem tudják megcsinálni. Eigner György példaként említett egy vizsgahelyzetet, ahol 

a hallgatók félév közben jól teljesítettek az AI segítségével, de amikor néhány konkrét parancsot önállóan kellett volna beírniuk, elakadtak.

Ez nem egyszerű csalási vagy tiltási kérdés. Sokkal inkább arról szól, hogy kialakul-e a valódi megértés. Az AI képes átsegíteni a hallgatót a feladaton, de nem biztos, hogy közben létrejön az az absztrakciós képesség, amelyre később más helyzetekben is szüksége lenne. Az oktatás egyik legnagyobb kihívása éppen az lesz, hogyan lehet úgy használni az AI-t, hogy ne vegye el a tanulás lényegét.

Eigner György szerint az AI már most fundamentálisan átalakítja a felsőoktatást, és nemcsak az informatikát, hanem minden területet. Az egyetemeknek ezért stratégiai választ kell adniuk, nem pusztán informatikai fejlesztéseket. A kérdés nem az, hogy legyen-e AI, hanem hogy milyen keretek között, milyen oktatási filozófiával és milyen emberi szereposztással használják.

Az informatika oktatását teljesen át kell dolgozni az AI miatt
Az informatika oktatását teljesen át kell dolgozni az AI miatt / Fotó: Fusiness / Shutterstock

A dékán kezdeményezte is, hogy több felsőoktatási intézmény informatikai képzőhelye üljön le közösen gondolkodni az informatikai oktatás jövőjéről. Szerinte most hasonló súlyú átalakításra van szükség, mint amilyen a bolognai rendszer bevezetése volt, csak jóval gyorsabb és rugalmasabb keretekkel. Az AI ugyanis nem fog eltűnni, sőt olyan kényelmi szintet és életminőség-javulást hoz, amely miatt egyre nehezebb lesz nem használni.

A változás a junior informatikusokat különösen érzékenyen érinti. Eigner György szerint juniorokra továbbra is szükség lesz, de nem ugyanabban a szerepben, mint korábban. 

A régi belépő szintű feladatok egy részét az AI már átveheti, ezért a kezdőknek komplex rendszereket kell átlátniuk, 

felelősen kell tervezniük, és sokkal erősebb üzleti, elemzői szemléletre lesz szükségük. Nem elég tudni, hogy mit ír a gép: érteni kell, mit csinál.

Az oktatók szerepe is átalakulhat. Eigner György szerint az AI éppen arra adhat lehetőséget, hogy az oktató végre arra koncentráljon, ami mindig is a valódi dolga lett volna: mentoráljon, tehetséget gondozzon, emeljen, társadalmi mobilitást segítsen, és emberi minőséget közvetítsen. A technikai, „falvágó” munkát egyre nagyobb részben átveheti a mesterséges intelligencia, de az emberi igényszintet, kultúrát és felelősséget nem.

Részletek a beszélgetés tartalmából:

  • Milyen a hangulat az informatikusok között az AI miatt? (01:04)
  • Hogyan használják a hallgatók az AI-t? (05:22)
  • Kiölheti-e az AI az innovációt? (09:15)
  • Az AI már nem a jövő, hanem a jelen (11:24)
  • Miért kellene most újragondolni az informatikai oktatás jövőjét? (12:05)
  • Mi maradhat az egyetem szerepe az AI-korszakban? (14:59)
  • Hogyan változhat meg az oktató szerepe? (19:38)
  • Mi lesz a kezdő informatikusokkal? (24:46)
  • Hogyan kell majd együtt dolgozni emberekkel és AI-agentekkel? (35:34)

A korábbi podcastjeinket itt hallgathatják meg.

Mesterséges intelligencia

Mesterséges intelligencia
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