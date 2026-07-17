Felébredtek a befektetők, túl heves lett az MI-láz, szakad a tech-szektor - nagy kérdés, hogy hol lesz az alja az esésnek

Az amerikai félvezetőipari részvényeket követő index a tavalyi „felszabadulás napi” piaci összeomlás óta a legrosszabb hetét zárhatja. A részvénypiac hatalmas korrekcióra készül.

Részvénypiac: elkezdett fájni az MI-papírok korrekciója / Fotó: AFP

A globális technológiai részvények pénteken meredek esésbe fordultak, így az amerikai félvezetőipari vállalatokat követő index a tavalyi „felszabadulás napi” (Liberation Day) piaci zuhanás óta a legrosszabb heti teljesítménye felé tart. A befektetők ugyanis elkezdtek kiszállni a mesterséges intelligencia fellendülésének legnagyobb nyerteseiből.

Menekülnek az MI-szektorból a befektetők

Az ázsiai piacokat a Wall Street előző esti jelentős esése húzta lefelé:

a technológiai súlyú japán Nikkei 225 index 4 százalékot zuhant,

a kínai CSI 300 3,6 százalékkal gyengült.

Dél-Korea tőzsdéi – amelyek az MI-rali miatt az egyik legvolatilisebb piacnak számítanak – zárva tartottak.

A befektetők japán részvényekkel rendkívül agresszív fogadásokat kötöttek a technológiai és MI-szektorra, most viszont tömegesen menekülnek ezekből a pozíciókból

– kommentálta a helyzetet egy tokiói bróker.

Az amerikai határidős piacok is gyenge nyitást vetítettek előre:

a Nasdaq 100 futures 1,6 százalék,

az S&P 500 futures 0,9 százalék mínuszban állt.

A vezető amerikai csipgyártókat követő Philadelphia Semiconductor Index ezen a héten 8,5 százalékot veszített értékéből, ami a legnagyobb heti visszaesés Donald Trump 2025 áprilisi, úgynevezett „Liberation Day” vámintézkedései óta, amikor a piacok meredeken estek.

Az index jelenleg 19 százalékkal áll a júniusban elért történelmi csúcsa alatt, miután a csip- és memóriagyártó részvények rendkívül ingadozó hónapot tudhatnak maguk mögött.

Európában a Stoxx Europe 600 index a kereskedés elején 0,9 százalékkal csökkent, míg a világ legnagyobb csipgyártó berendezéseket előállító vállalata, az ASML, 3,9 százalékot esett.

Különösen a technológiai részvényeket ütötték

Ázsiában a veszteségek elsősorban a technológiai vállalatokat érintették.

A japán Kioxia több mint 16 százalékot zuhant, és már több mint 50 százalékkal áll a júniusi csúcsa alatt.

A világ legnagyobb szerződéses chipgyártója, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) több mint 7 százalékot veszített.

Kínában az AI-startupok közül a Z.ai 27,

a MiniMax pedig 16 százalékot esett, miután versenytársuk, a Moonshot AI bemutatott egy olyan nagy nyelvi modellt (LLM), amely képességeiben már megközelíti az amerikai élvonalbeli fejlesztőket, például az Anthropicot.

Az amerikai piacokon is folytatódott az eladási hullám

A technológiai papírok eladása azt követően gyorsult fel, hogy a Nasdaq Composite csütörtökön 1,5 százalékot veszített, mivel a befektetők tömegesen adták el az amerikai memória- és adattároló vállalatok részvényeit.

A Sandisk, a Western Digital és a Seagate egyaránt több mint 9 százalékot esett,

az Intel és a Micron körülbelül 6 százalékos mínuszban zárt.

Ez jól mutatja, mennyire kényelmetlenül nagy mértékben támaszkodik jelenleg számos piac és a gazdasági aktivitás jelentős része az MI-boomra

– mondta Richard Yetsenga, az ANZ vezető közgazdásza és kutatási igazgatója.