Felébredtek a befektetők, túl heves lett az MI-láz, szakad a tech-szektor - nagy kérdés, hogy hol lesz az alja az esésnek
Az amerikai félvezetőipari részvényeket követő index a tavalyi „felszabadulás napi” piaci összeomlás óta a legrosszabb hetét zárhatja. A részvénypiac hatalmas korrekcióra készül.
A globális technológiai részvények pénteken meredek esésbe fordultak, így az amerikai félvezetőipari vállalatokat követő index a tavalyi „felszabadulás napi” (Liberation Day) piaci zuhanás óta a legrosszabb heti teljesítménye felé tart. A befektetők ugyanis elkezdtek kiszállni a mesterséges intelligencia fellendülésének legnagyobb nyerteseiből.
Menekülnek az MI-szektorból a befektetők
Az ázsiai piacokat a Wall Street előző esti jelentős esése húzta lefelé:
- a technológiai súlyú japán Nikkei 225 index 4 százalékot zuhant,
- a kínai CSI 300 3,6 százalékkal gyengült.
- Dél-Korea tőzsdéi – amelyek az MI-rali miatt az egyik legvolatilisebb piacnak számítanak – zárva tartottak.
A befektetők japán részvényekkel rendkívül agresszív fogadásokat kötöttek a technológiai és MI-szektorra, most viszont tömegesen menekülnek ezekből a pozíciókból
– kommentálta a helyzetet egy tokiói bróker.
Az amerikai határidős piacok is gyenge nyitást vetítettek előre:
- a Nasdaq 100 futures 1,6 százalék,
- az S&P 500 futures 0,9 százalék mínuszban állt.
A vezető amerikai csipgyártókat követő Philadelphia Semiconductor Index ezen a héten 8,5 százalékot veszített értékéből, ami a legnagyobb heti visszaesés Donald Trump 2025 áprilisi, úgynevezett „Liberation Day” vámintézkedései óta, amikor a piacok meredeken estek.
- Az index jelenleg 19 százalékkal áll a júniusban elért történelmi csúcsa alatt, miután a csip- és memóriagyártó részvények rendkívül ingadozó hónapot tudhatnak maguk mögött.
- Európában a Stoxx Europe 600 index a kereskedés elején 0,9 százalékkal csökkent, míg a világ legnagyobb csipgyártó berendezéseket előállító vállalata, az ASML, 3,9 százalékot esett.
Különösen a technológiai részvényeket ütötték
Ázsiában a veszteségek elsősorban a technológiai vállalatokat érintették.
- A japán Kioxia több mint 16 százalékot zuhant, és már több mint 50 százalékkal áll a júniusi csúcsa alatt.
- A világ legnagyobb szerződéses chipgyártója, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) több mint 7 százalékot veszített.
- Kínában az AI-startupok közül a Z.ai 27,
- a MiniMax pedig 16 százalékot esett, miután versenytársuk, a Moonshot AI bemutatott egy olyan nagy nyelvi modellt (LLM), amely képességeiben már megközelíti az amerikai élvonalbeli fejlesztőket, például az Anthropicot.
Az amerikai piacokon is folytatódott az eladási hullám
A technológiai papírok eladása azt követően gyorsult fel, hogy a Nasdaq Composite csütörtökön 1,5 százalékot veszített, mivel a befektetők tömegesen adták el az amerikai memória- és adattároló vállalatok részvényeit.
- A Sandisk, a Western Digital és a Seagate egyaránt több mint 9 százalékot esett,
- az Intel és a Micron körülbelül 6 százalékos mínuszban zárt.
Ez jól mutatja, mennyire kényelmetlenül nagy mértékben támaszkodik jelenleg számos piac és a gazdasági aktivitás jelentős része az MI-boomra
– mondta Richard Yetsenga, az ANZ vezető közgazdásza és kutatási igazgatója.
Még mindig kiemelkedő a részvénypiac éves teljesítménye
A közelmúltbeli korrekció ellenére Ázsia chipgyártói továbbra is az idei év legnagyobb AI-nyertesei közé tartoznak.
- A Kioxia részvényei az elmúlt egy évben több mint 2000 százalékkal emelkedtek.
- A TSMC árfolyama több mint megduplázódott.
- A Samsung Electronics több mint 200 százalékot,
- az Nvidia számára nagy sávszélességű memóriákat gyártó SK Hynix több mint 500 százalékot erősödött az elmúlt egy évben.
Újra itt a geopolitikai kockázat
Az elemzők szerint a befektetők profitrealizálását geopolitikai tényezők is ösztönözték. Ilyen például az iráni feszültségek kiújulása miatt ismét emelkedő energiaárak, valamint az a várakozás, hogy világszerte szigorúbb monetáris politikára lehet szükség.
Olyan környezetben vagyunk, ahol az infláció könnyen emelkedik, de nehezen csökken
– fogalmazott Yetsenga.
„Megváltozott a hangulat” – mondta Wee Khoon Chong, a BNY vezető stratégája.
A jegybankok kevésbé galamb hangvételűek, mint korábban gondoltuk. Újra fellángoltak a közel-keleti feszültségek, az olajárak ismét emelkednek. Mindez újra az inflációra irányítja a figyelmet.
Hedge fund menedzserek szerint bár jelentős fedezeti pozíciókat tartanak fenn, veszteségeik tovább nőttek, mivel a piaci volatilitás ugrásszerűen emelkedett. Egy bróker szerint a növekvő veszteségek miatti aggodalom már „felülírja a racionális döntéshozatalt” az alapkezelőknél.