Döbbenetes kijelentést tett Magyar Péter: szerinte államcsőd szélén volt Magyarország májusban – Kósa Lajos ezzel a mondatával egyszer már bedöntötte a forintot

Magyar Péter miniszterelnök a parlament plenáris ülésének vitájában azt állította, hogy 2026 májusában, amikor átvették a kormányzást, Magyarország az államcsőd szélén állt. Emlékezetes, hogy 2010 nyarán Kósa Lajos, a Fidesz korábbi politikusa tett hasonló kijelentést, amiután Orbán Viktor miniszterelnök is magyarázkodni kényszerült.

Döbbenetes kijelentést tett Magyar Péter: szerinte államcsőd szélén volt Magyarország – Kósa Lajos ezzel a mondatával egyszer már bedöntötte a forintot Fotó: NurPhoto via AFP

Döbbenetes kijelentést tett Magyar Péter: szerinte államcsőd szélén volt Magyarország – Kósa Lajos ezzel a mondatával egyszer már bedöntötte a forintot

A kormányfő Zsigó Róbert, a Fidesz országgyűlési képviselőjére reagált. A bajai illetőségű politikus szerint tudatos félrevezetés azt állítani, hogy a magyar gazdaság romokban van, amit azzal magyarázott, hogy nincsenek sem devizahitelek, ahogy 2010-ben, illetve nincsen jelen a Nemzközi Valuttalap sem hazánkban.

Amikor átvettük a kormányzást, ilyen picin múlott, ahogy kivéreztetve átadták a költségvetést, hogy nem lett államcsőd

– ezt válaszolta aztán Zsigónak Magyar Péter, aki szerint ha nem lett volna hurráoptimizmus a külföldi befektetőknél, hogy jön egy kormány, amely betartja a szabályokat és felelős költségvetési politikát fog folytatni, akkor fizetésképtelen lett volna a költségvetés.

Bár nem tudjuk, hogy konkrétan mire utalt Magyar Péter, de lényegében semmi nem támasztja alá az érvelését.

A magyar államadósság finanszírozása az elmúlt hónapokban végig stabil volt, az államkötvényeket zsákolták a befektetők. A forint kétségtelenül erősödött az áprilisi választás óta, de már előtte is eltávolodott a 400-as szinttől.

Eltúlozza a költségvetés állapotát egy ideje a miniszterelnök

Ugyanakkor nem először riogat a költségvetési számokkal a kormányfő. A háromnapos kihelyzett kormányülés után beszélt arról Magyar Péter, hogy köszönőviszonyban sincsenek a költségvetési hiányszámok azzal, amit az Orbán-kormány korábban hivatalosan kommunikált.

A három számnak semmi köze sincs egymáshoz. A magyar embereknek 3,7 százalékos, majd 5 százalékos költségvetési hiányról hazudtak. A saját apparátusuk már 6,8 százalékos hiánnyal számol

– fogalmazott Magyar, aki rámutatott arra is, hogy a költségvetés átvilágítása után azt látják, hogy a 2026-os hiány meghaladná a 8 százalékot, ha a Tisza-kormány nem tudta volna hazahozni az uniós forrásokat, de még azokkal együtt is 7 százalék felett lehet. Az újdonsült kormányfő egyenesen Gyurcsány Ferenchez hasonlította Orbán Viktort, amiért szerinte ugyanúgy hazudott és trükközött a számokkal, mint ahogy korábban a szocialista miniszterelnök.