Hatalmas rohammal döntötte meg történelmi rekordját a Mol, új csúcson a PannErgy is
Csökkenéssel nyitottak szerdán az amerikai részvényindexek. A befektetők az amerikai jegybank, azaz a Federal Reserve magyar idő szerint este nyolckor esedékes kamatdöntésére és rengeteg - a tengerentúli tőzsdezárást követően érkező - gyorsjelentésre várnak, miközben nem tévesztik szem elől a közel-keleti fejleményeket sem.
A Wall Street kicsengetése után jön a Meta Platforms, a Microsoft, a Robinhood Markets, az Arm Holdings, a Qualcomm és a Starbucks második negyedéves beszámolója.
Az európai tőzsdemutatók a pozitív reggeli kezdés után szintén lefordultak, miután Donald Trump amerikai elnök nyomdafestéket nem tűrő szavakkal jelentette be, hogy újabb kemény légicsapásokat zúdít Iránra.
Az elnököt az hergelte fel, hogy a perzsa állam forradalmi gárdája ballisztikus rakétákkal lőtte az Egyesült Államok katonai bázisát Jordániában, habár a Pentagon egyesített harcszíntéri parancsnoksága (CENTCOM) azt közölte, hogy a rakétákat még a célpontjuk elérése előtt elfogták.
A lényeg azonban az, hogy a közjáték hatására a magyar tőzsde zárására az olajárak már több mint 7 százalékkal lőttek ki. Az amerikai WTI 7,5 százalékkal, hordónként 85,2 dollárra, míg az északi-tengeri Brent 7,7 százalékkal, 90,5 dollárra drágult.
A BUX viszont emelkedéssel zárta ezt a hektikus napot, 0,6 százalékkal, 145 081 pontra erősödve.
Az azonnali részvényforgalom megközelítette a 23 milliárd forintot.
A blue chipek közül az egyre magasabb elemzői célárakat kapó OTP részvényeinek az árfolyama 0,4 százalékkal, 46 240 forintra nőtt.
A nap sztárpapírja, a Mol kurzusa 2,6 százalékkal, 4488 forintig vágtázott, eddigi, 4480 forintos történelmi csúcsát is megdöntve. Persze nem véletlenül, tekintve az olajárak ralizását.
A Richter részvényei eközben 0,2 százalékkal, 11 700 forintig kapaszkodtak fel.
A Magyar Telekom papírjai 2728 forinton hagyták el a parkettet, azaz 0,8 százalékkal estek vissza.
A kisebb kapitalizációjú cégek részvényei közül kitűnik a PannErgy, amelynek kurzusa termelési jelentése közzétételét és a Concorde céláremelését követően folyamatosan egyre feljebb hág. Ma, azaz szerdán pedig - a Molhoz hasonlóan - szintén megdöntötte eddigi rekordértékét. Az új csúcs 2700 forint, vagyis 50 forintot vert eddigi legmagasabb árfolyamára. Mivel pedig a Concorde 3057 forintra tette a lécet, akár még folytatódhat is a hegymenet.
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A forint szénája ellenben eléggé rosszul áll. Az eurót késő délután már 362,4 forint környékén jegyezték a bankközi devizapiacon, a zöldhasú kurzusa pedig már 318,4 forint közelében ingadozik.