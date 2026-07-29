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OTP

Fényes perspektíva tárul fel az OTP előtt, Svájcban is egyre többre értékelik a hazai nagybankot

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Kapkodhatjuk a fejünket az értékelések láttán. Az Autonomous Research után a svájci UBS Bank is megemelte az OTP-részvények célárát.
Murányi Ernő
2026.07.29, 13:17

Csakúgy röpködnek az utóbbi időben a magasabbnál magasabb célárak az OTP Bankot értékelő elemzésekben. Miután kedden az Autonomous Research 54 445 forintról 58 667 forintra emelte az OTP 12 havi célárát - az ajánlás ezek után természetesen továbbra is felülteljesítés - , szerdán egy százalékosan még nagyobb elemzői céláremelésről ír az Equilor Befektetési Zrt. hírlevele.

otp
A svájci UBS Bank is megemelte az OTP-részvények célárát / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A svájci UBS Bank ugyanis 44 600 forintról 52 900 forintra emelte meg az OTP 12 havi célárát, a vállalat részvényeit továbbra is vételre ajánlva.

Ezzel a két elemző a szerda délelőtti 46 470 forintos árfolyamhoz mérten további  26, illetve 14 százalékos felértékelődési potenciállal kecsegteti a befektetőket. 

Az OTP részvényei amúgy rezonáltak is az elemzői véleményekre, hiszen a szerdai árfolyam újfent igencsak közelíti a pénzintézeti csoport 46 970 forintos történelmi árfolyamcsúcsát, amit egyébként nem is olyan régen, július 3-án állított fel a részvény.

Az LSEG elemzői konszenzusa persze még nem jár ezen a magasságon, a mediáncélár jelenleg 45 525 forint, ám a kollektív ajánlás egyértelműen vétel. A bankot követő 13 elemző közül 2 erős vételt, 5 vételt, 6 pedig tartást javasol.

 OTP részvény
OTP részvény13:49:22
Árfolyam: 46 490 HUF +450 / +0,97 %
Forgalom: 7 602 086 600 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Az OTP részvényei szerdán eddig 1,1 százalékkal, év eleje óta pedig több mint 32 százalékkal drágultak. 

A legnagyobb magyar bank jövő szerdán, azaz augusztus 5-én teszi közzé második negyedéves számait, az eredményeket várhatóan szokás szerint már a hajnali órákban megismerhetik a befektetők. 

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