Fényes perspektíva tárul fel az OTP előtt, Svájcban is egyre többre értékelik a hazai nagybankot
Csakúgy röpködnek az utóbbi időben a magasabbnál magasabb célárak az OTP Bankot értékelő elemzésekben. Miután kedden az Autonomous Research 54 445 forintról 58 667 forintra emelte az OTP 12 havi célárát - az ajánlás ezek után természetesen továbbra is felülteljesítés - , szerdán egy százalékosan még nagyobb elemzői céláremelésről ír az Equilor Befektetési Zrt. hírlevele.
A svájci UBS Bank ugyanis 44 600 forintról 52 900 forintra emelte meg az OTP 12 havi célárát, a vállalat részvényeit továbbra is vételre ajánlva.
Ezzel a két elemző a szerda délelőtti 46 470 forintos árfolyamhoz mérten további 26, illetve 14 százalékos felértékelődési potenciállal kecsegteti a befektetőket.
Az OTP részvényei amúgy rezonáltak is az elemzői véleményekre, hiszen a szerdai árfolyam újfent igencsak közelíti a pénzintézeti csoport 46 970 forintos történelmi árfolyamcsúcsát, amit egyébként nem is olyan régen, július 3-án állított fel a részvény.
Az LSEG elemzői konszenzusa persze még nem jár ezen a magasságon, a mediáncélár jelenleg 45 525 forint, ám a kollektív ajánlás egyértelműen vétel. A bankot követő 13 elemző közül 2 erős vételt, 5 vételt, 6 pedig tartást javasol.
Az OTP részvényei szerdán eddig 1,1 százalékkal, év eleje óta pedig több mint 32 százalékkal drágultak.
A legnagyobb magyar bank jövő szerdán, azaz augusztus 5-én teszi közzé második negyedéves számait, az eredményeket várhatóan szokás szerint már a hajnali órákban megismerhetik a befektetők.