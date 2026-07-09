Magasra került a léc, aki hibázik, azt könyörtelenül megbünteti a piac – teljesítménykényszerben jelentenek az amerikai tőzsdei vállalatok
Remek teljesítményt nyújthattak a legnagyobb amerikai vállalatok késő tavasszal és kora nyáron, az iráni konfliktus és az inflációs félelmek mellett is. Az S&P 500 tőzsdeindex tagjainak nyeresége az egymást követő második háromhavi periódusban is bő ötödével ugorhatott meg az előzetes elemzői várakozások alapján. Felfokozott várakozással futnak neki a gyorsjelentési szezonnak az amerikai vállalatok, a feszített tőzsdei értékeltségek miatt a csalódást keltő vállalatok részvényei nyomás alá kerülhetnek.
Erős eredmény- és bevételbővülésről számolhatnak be a nagy amerikai tőzsdei társaságok a héten rajtoló második negyedéves jelentési szezon során, az első számú tengerentúli részvénykosárban szereplő cégek
- bevétele 12,2 százalékkal bővülhetett,
- nyereségük pedig ennél is dinamikusabban, 23,2 százalékkal nőhetett
éves alapon a FactSet adatszolgáltató konszenzusa szerint.
A növekedés ráadásul szinte teljeskörű lehetett, az S&P 500 tizenegy szektorának mindegyikének bevétele emelkedő pályán maradhatott, és a nyereséget tekintve is mindössze egy részterületen várható visszaesés, miközben öt szektorban a bevétel dinamikáját is felülmúlhatta az eredmény gyarapodásának üteme.
Az amerikai energiaszektor profitálhatott az iráni háborúból
A bővülés fő motorja az energiaszektor lehetett, melynek tagjaitól bőven duplázódó profitot várnak a piaci szakértők, miközben bevételük is több mint negyedével haladhatta meg a tavalyi szintet április és június között.
Ebben az amerikai-iráni háború következtében elszálló energiaárak segíthették a szektor képviselőit. Noha a második negyedév vége felé a konfliktus február végi kirobbanása előtti szintre normalizálódtak az olajárak, az energiahordozó hordónkénti jegyzése átlagosan 92,5 dollár volt az időszakban, közel másfélszerese az egy évvel korábbinak.
Kiemelkedő teljesítmény várható a piac által szorosan figyelt technológiai cégektől is, melyek forgalma az összes szektor közül a legnagyobb mértékben, harmadával gyarapodhatott. A nettó nyereség pedig több mint 60 százalékkal szökhetett fel, köszönhetően az ágazatot továbbra hajtó mesterséges intelligencia térnyerésének.
Jóval átlag feletti profitnövekedésre van kilátás a nyersanyagtermelőknél is, az érintett cégek a tavalyinál több mint harmadával magasabb eredményről számolhatnak be.
Erős negyedévet tudhatnak maguk mögött a közművállalatok, valamint az ipari cégek is, két számjegyű, illetve 10 százalék körüli nyereségbővüléssel.
A kommunikációs szektorban már csak a bevételeknél számítanak átlag feletti gyarapodásra a szakértők. Alulteljesíthetőek lehettek a tartós és az alapvető termékeket előállítók, az ingatlanszektor, továbbá a pénzügyi vállalatok is.
Az egészségipar sereghajtóvá válhatott az év derekára, miután a bevételüket alig öt százalékkal növelhették az előrejelzések alapján, miközben nyereségük 10 százalékkal apadhatott éves alapon.
Megbüntetheti a piac a gyengén teljesítő tőzsdei cégeket
Az eddigi előrejelzések alapján minden adott ahhoz, hogy erős szezon következzen, ugyanakkor a magas értékeltség miatt a befektetők várhatóan kevésbé lesznek elnézőek a gyengébben teljesítő vállalatokkal szemben
– vetítette előre Péntek Ádám, az Erste részvényelemzője.
A kedvező eredménykilátások ellenére ugyanis az amerikai részvénypiac továbbra sem olcsó. Az S&P 500 következő 12 havi előremutató P/E mutatója 20,4, ami meghaladja az elmúlt öt és tíz év átlagát is (19,9 illetve 19), vagyis a piac jelentős részben már beárazta a várható eredménynövekedést.
Az Erste szakértője szerint így különösen fontos lesz, hogy a vállalatok képesek lesznek-e megugrani az igencsak magasra tett lécet, azaz felülmúlni, vagy legalább elérni az elemzői várakozásokat.
Kólagyáros nyitja a sort, nagybanki dömping jön jövő hét elején, az olaj- és techóriások a hónap végén jelentenek
A vállalati beszámolók sorozatát az üdítőital- és snackgyártó óriás PepsiCo kezdi csütörtökön, megelőzve a hagyományosan az első fecskék közé tartozó Delta Air Lines pénteken érkező eredményközlését.
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- a Goldman Sachs,
- a Bank of America,
- a JPMorgan,
- a Wells Fargo,
- valamint a Citigroup egymás után jelent.
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