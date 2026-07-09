Magasra került a léc, aki hibázik, azt könyörtelenül megbünteti a piac – teljesítménykényszerben jelentenek az amerikai tőzsdei vállalatok

Remek teljesítményt nyújthattak a legnagyobb amerikai vállalatok késő tavasszal és kora nyáron, az iráni konfliktus és az inflációs félelmek mellett is. Az S&P 500 tőzsdeindex tagjainak nyeresége az egymást követő második háromhavi periódusban is bő ötödével ugorhatott meg az előzetes elemzői várakozások alapján. Felfokozott várakozással futnak neki a gyorsjelentési szezonnak az amerikai vállalatok, a feszített tőzsdei értékeltségek miatt a csalódást keltő vállalatok részvényei nyomás alá kerülhetnek.

Felfokozott várakozások előzik meg az amerikai tőzsdei cégek negyedéves jelentéseit / Fotó: Dilok Klaisataporn

Erős eredmény- és bevételbővülésről számolhatnak be a nagy amerikai tőzsdei társaságok a héten rajtoló második negyedéves jelentési szezon során, az első számú tengerentúli részvénykosárban szereplő cégek

bevétele 12,2 százalékkal bővülhetett,

nyereségük pedig ennél is dinamikusabban, 23,2 százalékkal nőhetett

éves alapon a FactSet adatszolgáltató konszenzusa szerint.

A növekedés ráadásul szinte teljeskörű lehetett, az S&P 500 tizenegy szektorának mindegyikének bevétele emelkedő pályán maradhatott, és a nyereséget tekintve is mindössze egy részterületen várható visszaesés, miközben öt szektorban a bevétel dinamikáját is felülmúlhatta az eredmény gyarapodásának üteme.

Az amerikai energiaszektor profitálhatott az iráni háborúból

A bővülés fő motorja az energiaszektor lehetett, melynek tagjaitól bőven duplázódó profitot várnak a piaci szakértők, miközben bevételük is több mint negyedével haladhatta meg a tavalyi szintet április és június között.

Ebben az amerikai-iráni háború következtében elszálló energiaárak segíthették a szektor képviselőit. Noha a második negyedév vége felé a konfliktus február végi kirobbanása előtti szintre normalizálódtak az olajárak, az energiahordozó hordónkénti jegyzése átlagosan 92,5 dollár volt az időszakban, közel másfélszerese az egy évvel korábbinak.

Kiemelkedő teljesítmény várható a piac által szorosan figyelt technológiai cégektől is, melyek forgalma az összes szektor közül a legnagyobb mértékben, harmadával gyarapodhatott. A nettó nyereség pedig több mint 60 százalékkal szökhetett fel, köszönhetően az ágazatot továbbra hajtó mesterséges intelligencia térnyerésének.