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Részvénypiac: figyelmeztetnek az elemzők, veszélyes buborék alakulhat ki az amerikai tőzsdéken

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az MI-hoz kapcsolódó részvények közel kerülhetnek ahhoz a ponthoz, ahol a nyereségvárakozásokat és a tőkekiadási várakozásokat már nehéz fenntartani. Ha ezek lefelé korrigálnak, az a szélesebb részvénypiac jókora visszaesét válthatja ki.
2026.07.06, 07:35
Frissítve: 2026.07.06, 09:26

Az elemzők az S&P 500 vállalatainak nyereségére vonatkozó várakozásait a Covid-járvány utáni fellendülés óta a leggyorsabb ütemben emelik. A Wall Street vállalati nyereségnövekedésre vonatkozó várakozásai a világjárvány utáni gazdasági kilábalás óta nem látott tempóban emelkednek, ami egyre több befektetőben kelt aggodalmakat; a részvénypiac emelkedését alátámasztó profitbecslésekben egy úgynevezett „eredménybuborék” (earnings bubble) alakulhat ki.

részvénypiac Wall Street bika
A bika a Wall Streeten - a részvénypiac szereplői buborék kialakulására figyelmeztetnek / Fotó: Brendan McDermid

A Bloomberg adatai szerint az elemzők jelenleg azt várják, hogy az S&P 500 vállalatainak nyeresége a következő 12 hónapban 25 százalékkal nő, amit az amerikai gazdaság ellenálló képessége és a mesterséges intelligencia  körüli fellendülés hajt.

Egyre nehezebben tarthatók az eredményvárakozások

A második negyedéves gyorsjelentési szezon előtt azonban egyre több befektető aggódik amiatt, hogy milyen gyorsan emelkednek az elemzői várakozások. Attól tartanak, hogy 

  • az MI-vállalatok növekvő költségei, 
  • a technológia iránti kereslet esetleges visszaesése vagy 
  • az a nehézség, hogy a hatalmas beruházásokból tényleges profit keletkezzen, 

végül a vártnál gyengébb eredményekhez vezethet.

Ben Inker, a GMO vagyonkezelő eszközallokációs részlegének társigazgatója szerint a következő két évre vonatkozó profitelőrejelzések „rendkívül gyors ütemben emelkednek, amire válság utáni helyreállásokon kívül még nem volt példa.” 

A konszenzusos előrejelzések szerint a következő 12 havi nyereségvárakozások hat hónap alatt közel 20 százalékkal emelkedtek, ami 2021 óta a legnagyobb növekedés.

„A piac számára az lesz a kijózanító pillanat, amikor ráébred, hogy ezek az előrejelzések nem fognak teljesülni” – nyilatkozta a Financial Timesnak.

A csipgyártók és a technológiai titánok (például a Microsoft, az Alphabet, az Amazon, vagy a Meta) profitvárakozásait az óriási számítási kapacitás iránti kereslet hajtja. A Capital Economics elemzői a múlt héten arra figyelmeztettek, hogy az MI-hoz kapcsolódó részvénypiacok közel kerülhetnek ahhoz a ponthoz, ahol a nyereségvárakozásokat és a tőkekiadási várakozásokat már nehéz fenntartani. Ha ezek korrigálnak, az szélesebb részvénypiaci visszaesést is kiválthat.

Michel Lerner, a UBS HOLT befektetéselemzési platform vezetője szerint 

az MI-ökoszisztéma vállalatainak részvényeit olyan árazás mellett jegyzik, amely tartósan rendkívüli nyereségességet feltételez. 

Szerinte a piacon egy „eredménybuborék” kezd kialakulni.

Úgy véli, rövid távon ugyan továbbra is kiemelkedő profitok várhatók, de „annak valószínűsége, hogy ezek a nyereségességi és növekedési szintek tartósan fennmaradjanak, rendkívül alacsony.”

Részvénypiac: sorra dőlnek a történelmi csúcsok

Az amerikai vállalatok nyereségtermelő képessége az elmúlt hetekben történelmi csúcsokra emelte a részvénypiacot. 

  • Az S&P 500 az elmúlt 12 hónapban mintegy 20 százalékkal, 
  • a Nasdaq Composite pedig több mint 25 százalékkal emelkedett. 
  • A június végével zárult három hónap egyben a két index legerősebb negyedéve volt az elmúlt hat évben.

Arun Sai, a Pictet Asset Management vezető többeszközös stratégája szerint: 

jelenleg a nyereségvárakozások emelésének legerősebb ciklusát látjuk a nyersanyag-szuperciklus óta.

Ezzel a 2000-es évek közepének, Kína által hajtott nyersanyag-boomjára utalt.

Az elemzői várakozások gyors emelkedése hozzájárul ahhoz is, hogy a részvények értékeltsége – vagyis az árfolyam és a jövőbeni nyereség viszonyát mérő, előretekintő P/E mutató – viszonylag kordában maradjon annak ellenére, hogy a tőzsdeindexek új rekordokat döntenek. Ez enyhíti azok félelmét, akik buborék kialakulásától tartanak.

A Bloomberg szerint az amerikai részvények jelenleg körülbelül 20-szoros előretekintő nyereségszorzón forognak. 

Ez ugyan magas értékeltséget jelent, de még mindig elmarad a tavalyi szintektől, a 2020-as Covid-összeomlás utáni ralitól, és különösen a dotkom-lufi csúcsaitól.

Figyelmeztető jelek

Sarah Ketterer, a Causeway Capital Management vezérigazgatója ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy az alacsonyabb P/E szorzó akár rossz befektetési időpontot is jelezhet, ha az azt tükrözi, hogy egy vállalat nyeresége már a csúcsa közelében jár.

Az elemzői előrejelzések gyors emelkedése mellett más figyelmeztető jelek is megjelentek a pénzügyi piacokon. Ilyen például a vállalatok fokozódó részvény- és kötvénykibocsátási hulláma, amelynek látványos példája a SpaceX rekordméretű részvénykibocsátása és jelentős kötvényügylete.

A befektetők szerint a jövedelmezőségre további kockázatot jelenthet a kamatpiaci várakozások megváltozása. A kereskedők ugyanis már azt árazzák, hogy az amerikai jegybank az év végéig legalább egy 25 bázispontos kamatemelést hajthat végre, szemben az év eleji várakozásokkal, amikor még két-három kamatcsökkentésre számítottak. Kasper Elmgreen, a Nordea Asset Management kötvény- és részvénybefektetési igazgatója szerint: 

jelenleg nagyon szűk a biztonsági tartalék a nyereségvárakozásokban. Az igazi kérdés az, hogy meddig tarthatnak még a pozitív meglepetések, illetve megjelentek-e már az első repedések, miközben az elvárások ennyire magasra emelkedtek.

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