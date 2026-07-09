Váratlan ítéletet mondott az IMF a magyar gazdaságról: ennek a Tisza-kormány nagyon nem fog örülni – a fasorban sincs a legjobbakhoz képest
Az euróövezet gazdasága a következő években várhatóan csak visszafogott ütemben bővül a Nemzetközi Valutaalap (IMF) legfrissebb Világgazdasági Kilátások jelentése alapján. 2027 és 2031 között éves átlagban mindössze 1,2 százalékos növekedés várható; a legerősebb év 2028 lehet, amikor a bővülés elérheti az 1,4 százalékot. Ehhez képest Magyarország 2,37 százalékos várható bővülésével a középmezőnyben van, de több környező országban meglepően magas növekedésre számítanak az elemzők – írja a Euronews.
Ezek az európai országok lehetnek a gazdasági növekedés motorjai az IMF szerint
A unió egésze valamivel kedvezőbb képet mutat, éves átlagban 1,4 százalékos növekedéssel, ez azonban továbbra is jelentősen elmarad a világgazdaság várható teljesítményétől. Az IMF szerint a globális GDP évente átlagosan 3,2 százalékkal emelkedhet ugyanebben az időszakban. A feltörekvő ázsiai gazdaságok 4,6 százalékos, India pedig 6,5 százalékos átlagos növekedést érhet el.
Az IMF előrejelzése alapján több kisebb európai gazdaság a következő öt évben az euróövezet növekedési ütemének több mint kétszeresét is elérheti.
Moldova éves átlagban 3,5 százalékos bővülésre számíthat 2027 és 2031 között. A legerősebb év 2028 lehet, közel 3,7 százalékos növekedéssel, annak ellenére, hogy az ország az elmúlt években egyszerre szembesült
- az ukrajnai háború következményeivel,
- energiaválsággal
- és súlyos aszállyal.
Szerbia átlagosan évi 3,52 százalékos növekedést érhet el, a gazdaság teljesítménye fokozatosan gyorsulhat, a csúcsot 2030 és 2031 körül érheti el az elemzés szerint.
A következő évek egyik legfontosabb eseménye a 2027-es belgrádi világkiállítás lesz, amely jelentős infrastrukturális fejlesztéseket indított el.
- Új autópályák,
- vasútvonalak és
- városfejlesztési beruházások
valósulnak meg, miközben a feldolgozóipari export bővülése és a kínai támogatással megvalósuló rézbányászati beruházások is hozzájárulnak a növekedéshez.
Ukrajna esetében az IMF átlagosan 3,8 százalékos éves növekedéssel számol, 2028-ban pedig akár 4,2 százalékos bővülés is elképzelhető.
Az előrejelzés abból indul ki, hogy a háború a közeljövőben lezárul, majd megkezdődik az ország újjáépítése. A Világbank becslése szerint ennek költsége már megközelíti a 600 milliárd dollárt, ami jelentősen élénkítheti a gazdaságot.
Koszovó továbbra is Európa leggyorsabban növekvő gazdaságai közé tartozhat azz IMF előrejelzése szerint. A balkáni ország növekedése középtávon megközelítheti a 4 százalékot.
A gazdaságot a lakossági fogyasztás, az állami beruházások, a külföldön élő koszovóiak hazautalásai és a fiatal munkaerő támogatja.
Az Európai Unió új növekedési programja további lendületet adhat a foglalkoztatásnak és a beruházásoknak a balkáni országnak – emeli ki az elemzés.
Az IMF rangsora szerint Málta érheti el a legerősebb középtávú növekedést Európában. A gazdaság éves átlagban közel 4 százalékkal bővülhet 2027 és 2031 között.