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IMF
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Ukrajna

Váratlan ítéletet mondott az IMF a magyar gazdaságról: ennek a Tisza-kormány nagyon nem fog örülni – a fasorban sincs a legjobbakhoz képest

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Meglepő országok húzhatják Európa gazdaságát, ám az euróövezet továbbra is mérsékelt tempóban növekedhet a Nemzetközi Valutaalap legfrissebb előrejelzése szerint. AZ IMF a következő öt évre mindössze 1,2 százalékos növekedést jósol az uniós magországoknak. Magyarország várható növekedése az unión belül a középmezőnyre elegendő, ugyanakkor több környező ország gazdaságának várható bővülése köröket ver hazánkra.
VG
2026.07.09, 07:35
Frissítve: 2026.07.09, 07:37

Az euróövezet gazdasága a következő években várhatóan csak visszafogott ütemben bővül a Nemzetközi Valutaalap (IMF) legfrissebb Világgazdasági Kilátások jelentése alapján. 2027 és 2031 között éves átlagban mindössze 1,2 százalékos növekedés várható; a legerősebb év 2028 lehet, amikor a bővülés elérheti az 1,4 százalékot. Ehhez képest Magyarország 2,37 százalékos várható bővülésével a középmezőnyben van, de több környező országban meglepően magas növekedésre számítanak az elemzők – írja a Euronews.

International Monetary Fund (IMF)
Az IMF legrissebb Világgazdasági Kilátások jelentésének nem fog örülni a Tisza-kormány. / Fotó: Anadolu via AFP

Ezek az európai országok lehetnek a gazdasági növekedés motorjai az IMF szerint

A unió egésze valamivel kedvezőbb képet mutat, éves átlagban 1,4 százalékos növekedéssel, ez azonban továbbra is jelentősen elmarad a világgazdaság várható teljesítményétől. Az IMF szerint a globális GDP évente átlagosan 3,2 százalékkal emelkedhet ugyanebben az időszakban. A feltörekvő ázsiai gazdaságok 4,6 százalékos, India pedig 6,5 százalékos átlagos növekedést érhet el.

Az IMF előrejelzése alapján több kisebb európai gazdaság a következő öt évben az euróövezet növekedési ütemének több mint kétszeresét is elérheti.

Moldova éves átlagban 3,5 százalékos bővülésre számíthat 2027 és 2031 között. A legerősebb év 2028 lehet, közel 3,7 százalékos növekedéssel, annak ellenére, hogy az ország az elmúlt években egyszerre szembesült 

  • az ukrajnai háború következményeivel, 
  • energiaválsággal 
  • és súlyos aszállyal.

Szerbia átlagosan évi 3,52 százalékos növekedést érhet el, a gazdaság teljesítménye fokozatosan gyorsulhat, a csúcsot 2030 és 2031 körül érheti el az elemzés szerint.

A következő évek egyik legfontosabb eseménye a 2027-es belgrádi világkiállítás lesz, amely jelentős infrastrukturális fejlesztéseket indított el. 

  • Új autópályák, 
  • vasútvonalak és 
  • városfejlesztési beruházások 

valósulnak meg, miközben a feldolgozóipari export bővülése és a kínai támogatással megvalósuló rézbányászati beruházások is hozzájárulnak a növekedéshez.

Ukrajna esetében az IMF átlagosan 3,8 százalékos éves növekedéssel számol, 2028-ban pedig akár 4,2 százalékos bővülés is elképzelhető.

Az előrejelzés abból indul ki, hogy a háború a közeljövőben lezárul, majd megkezdődik az ország újjáépítése. A Világbank becslése szerint ennek költsége már megközelíti a 600 milliárd dollárt, ami jelentősen élénkítheti a gazdaságot.

Koszovó továbbra is Európa leggyorsabban növekvő gazdaságai közé tartozhat azz IMF előrejelzése szerint. A balkáni ország növekedése középtávon megközelítheti a 4 százalékot.

A gazdaságot a lakossági fogyasztás, az állami beruházások, a külföldön élő koszovóiak hazautalásai és a fiatal munkaerő támogatja.

 Az Európai Unió új növekedési programja további lendületet adhat a foglalkoztatásnak és a beruházásoknak a balkáni országnak – emeli ki az elemzés.

Az IMF rangsora szerint Málta érheti el a legerősebb középtávú növekedést Európában. A gazdaság éves átlagban közel 4 százalékkal bővülhet 2027 és 2031 között.

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