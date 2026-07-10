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A Richter állt az élre, emelkedik a BUX

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Kismértékű erősödéssel kezdte a pénteki kereskedést a magyar tőzsde vezető indexe. A blue chipek közül szárnyra kapott a Richter, a másik három papír a csütörtöki záróára közelében startolt.
Murányi Ernő
2026.07.10, 09:17
Frissítve: 2026.07.10, 09:33

Az európai tőzsdék várhatóan vegyesen nyitnak pénteken, miközben a befektetők a kontinens két legnagyobb gazdaságából érkező legfrissebb gazdasági adatokat értékelik, Németországban  és Franciaországban ugyanis péntek reggel tették közzé a végleges júniusi inflációs adatait. Németországban megerősítették, hogy 2,3 százalék volt a pénzromlás éves üteme júniusban, és nem revideálták az előzetes számokat, Franciaországban sem változtattak a korábban közölt éves 1,8 százalékos mértéken.

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A Richter állt az élre, emelkedik a BUX / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Továbbra is a fókuszban marad persze a Közel-Keleten újra felforrósodott helyzet is. 

Csütörtökön amúgy a Wall Street pluszban zárt, sőt az újrainduló AI-rali 1,3 százalékkal emelte meg a Nasdaqot, és az emelkedő hullám hajnalban elérte a kettes számú AI-központot, azaz a szöuli tőzsdét is, az ottani legfontosabb tőzsdemutató, a Kospi 2,5 százalékkal lőtt ki.

A pesti börze vezető indexe, a BUX a csütörtöki záráshoz mérten 0,2 százalékkal magasabban, 142 848 ponton kezdte a kereskedést.

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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az OTP részvényei a csütörtöki visszapattanás után szinte alig mérhető, 0,04 százalékos erősödéssel, 46 440 forinton indították a napot. 

 OTP részvény
OTP részvény12:54:55
Árfolyam: 46 080 HUF -340 / -0,74 %
Forgalom: 2 601 048 820 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol papírjai ellenben 0,1 százalékkal, 3996 forintra gyengültek. A Brent hordónkénti jegyzése valamivel 76 dollár fölött ragadt.

 MOL részvény
MOL részvény12:54:47
Árfolyam: 4 070 HUF +70 / +1,72 %
Forgalom: 1 745 006 592 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter erősödéssel startolt. A gyógyszergyártó kurzusa 0,8 százalékkal, 12 100 forintra nőtt.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény12:54:47
Árfolyam: 12 110 HUF +110 / +0,91 %
Forgalom: 181 000 610 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom részvényei 2670 forinton stagnáltak.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény12:51:22
Árfolyam: 2 650 HUF -20 / -0,75 %
Forgalom: 164 160 904 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Lendületesen emelkedett viszont az ANY Biztonság Nyomda kurzusa, 2,4 százalékkal, 7240 forintra vágtázva.

 ANY részvény
ANY részvény12:51:40
Árfolyam: 7 070 HUF 0 / 0 %
Forgalom: 38 918 940 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

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