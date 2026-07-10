Dráma a Wizz Air járatán Londonban: csak most derült ki, milyen közel volt a katasztrófa 168 utassal a fedélzeten – iszonyú nagyot hibázott a pilóta

Mindössze két másodpercen múlt, hogy nem történt tragédia azon a Wizz Air járaton, amelyet egy azóta megszűnt charter-légitársaság üzemeltetett.

A Wizz Air által megbízott Ascend Airways egyik gépe / Fotó: MasoodUK

Az 5411-es járat tavaly áprilisban, Athén felé indulva csak pillanatokkal a lutoni repülőtér futópályájának vége előtt emelkedett a levegőbe.

Kiderült mi történt a Wizz Air járatával

A brit Légiközlekedési Balesetvizsgáló Hivatal (AAIB) vizsgálata szerint a pilóták nem ellenőrizték, hogy a felszálláshoz nélkülözhetetlen, úgynevezett V-sebességértékeket megfelelően bevitték-e a repülőgép számítógépes rendszerébe. A járatot a Wizz Air megbízásából a mára megszűnt Ascend Airways charter-légitársaság üzemeltette.

A Boeing 737 Max úgy emelkedett fel Lutonból, hogy mindössze 162 méter maradt a futópályából.

A repülőgép közvetlenül az elemelkedés után 146 csomós, vagyis 270 kilométer/órás sebességgel haladt. Ez azt jelenti, hogy körülbelül két másodperccel azelőtt emelkedett a levegőbe, hogy elfogyott volna alóla a futópálya − számította ki A The Telegraph nyilvános repülési adatok alapján.

A gép a futópálya vége felett mindössze 13 láb, azaz körülbelül négy méter magasan haladt el, miközben a légiközlekedés-biztonsági előírások szerint legalább 35 láb, vagyis 11 méter magasságot kellett volna elérnie ahhoz, hogy biztonságosan elkerülje az esetleges akadályokat.

Az eset valós biztonsági kockázatot jelentett, mivel amennyiben a repülőgép felszállás közben tolóerőt veszített volna, akkor fennállt volna annak a veszélye, hogy nem tud megállni a burkolt felületen − mondta ki az AAIB vizsgálata.

A tervezett indulási pont módosítása miatt a repülőgép nem megfelelő hajtómű-teljesítménybeállítással hajtotta végre a felszállást

− állapították meg a szakértők.

Az incidens részletei

A lutoni légiforgalmi irányítók a terminál elhagyása után felajánlottak a Wizz Air járatának egy rövidebb gurulási útvonalat a futópályához. Emiatt a repülőgép nem a futópálya teljes hosszát használta, hanem annak egy közbenső pontjáról kezdte meg a felszállást.

A pilóták úgy vélték, hogy a rövidebb felszállási útnak megfelelő értékekre módosították a V-sebességeket a repülésirányító számítógépben

− írta le a vizsgálat, amely megállapított, hogy ez nem így történt.

A repülésben a V-sebességek olyan kritikus sebességértékek, amelyek segítségével a pilóták biztosítják, hogy a repülőgép biztonságosan a levegőbe emelkedhessen.

Az incidenst az okozta, hogy a pilóták nem megfelelően állították be a hajtómű-teljesítményt, ez pedig hosszú nekifutást és lassú emelkedést eredményezett.