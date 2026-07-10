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Wizz Air
London
incidens

Dráma a Wizz Air járatán Londonban: csak most derült ki, milyen közel volt a katasztrófa 168 utassal a fedélzeten – iszonyú nagyot hibázott a pilóta

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Néhány másodpercen múlt a tragédia a londoni Luton repülőtéren. A Wizz Air megbízásából közlekedő repülőgép vészesen közel járt a futópálya végéhez a felszállás során. Az incidenst vizsgáló szakértók kiderítették, hogy emberi mulasztás történt.
VG
2026.07.10, 09:22

Mindössze két másodpercen múlt, hogy nem történt tragédia azon a Wizz Air járaton, amelyet egy azóta megszűnt charter-légitársaság üzemeltetett.

A Wizz Air által megbízott Ascend Airways egyik gépe
A Wizz Air által megbízott Ascend Airways egyik gépe /  Fotó: MasoodUK

Az 5411-es járat tavaly áprilisban, Athén felé indulva csak pillanatokkal a lutoni repülőtér futópályájának vége előtt emelkedett a levegőbe.

Kiderült mi történt a Wizz Air járatával

A brit Légiközlekedési Balesetvizsgáló Hivatal (AAIB) vizsgálata szerint a pilóták nem ellenőrizték, hogy a felszálláshoz nélkülözhetetlen, úgynevezett V-sebességértékeket megfelelően bevitték-e a repülőgép számítógépes rendszerébe. A járatot a Wizz Air megbízásából a mára megszűnt Ascend Airways charter-légitársaság üzemeltette.

A Boeing 737 Max úgy emelkedett fel Lutonból, hogy mindössze 162 méter maradt a futópályából.

A repülőgép közvetlenül az elemelkedés után 146 csomós, vagyis 270 kilométer/órás sebességgel haladt. Ez azt jelenti, hogy körülbelül két másodperccel azelőtt emelkedett a levegőbe, hogy elfogyott volna alóla a futópálya − számította ki A The Telegraph nyilvános repülési adatok alapján.

A gép a futópálya vége felett mindössze 13 láb, azaz körülbelül négy méter magasan haladt el, miközben a légiközlekedés-biztonsági előírások szerint legalább 35 láb, vagyis 11 méter magasságot kellett volna elérnie ahhoz, hogy biztonságosan elkerülje az esetleges akadályokat.

Az eset valós biztonsági kockázatot jelentett, mivel amennyiben a repülőgép felszállás közben tolóerőt veszített volna, akkor fennállt volna annak a veszélye, hogy nem tud megállni a burkolt felületen − mondta ki az AAIB vizsgálata.

A tervezett indulási pont módosítása miatt a repülőgép nem megfelelő hajtómű-teljesítménybeállítással hajtotta végre a felszállást

− állapították meg a szakértők.

Az incidens részletei

A lutoni légiforgalmi irányítók a terminál elhagyása után felajánlottak a Wizz Air járatának egy rövidebb gurulási útvonalat a futópályához. Emiatt a repülőgép nem a futópálya teljes hosszát használta, hanem annak egy közbenső pontjáról kezdte meg a felszállást.

A pilóták úgy vélték, hogy a rövidebb felszállási útnak megfelelő értékekre módosították a V-sebességeket a repülésirányító számítógépben

− írta le a vizsgálat, amely megállapított, hogy ez nem így történt.

A repülésben a V-sebességek olyan kritikus sebességértékek, amelyek segítségével a pilóták biztosítják, hogy a repülőgép biztonságosan a levegőbe emelkedhessen.

Az incidenst az okozta, hogy a pilóták nem megfelelően állították be a hajtómű-teljesítményt, ez pedig hosszú nekifutást és lassú emelkedést eredményezett.

Az esetet követően a repülőgép üzemeltetője felülvizsgálta az eljárásait, és új útmutatást adott ki a személyzet számára − közölte a hatóság.

A légiközlekedésben bevett gyakorlat, hogy amennyiben a futópálya hossza engedi, a pilóták csökkentett hajtómű-teljesítménnyel hajtanak vége felszálásokat, hogy csökkentsék az üzemanyag-fogyasztást és a gép komponenseinek kopását.

Az esetre a Wizz Air is reagált

„A Wizz Air megerősíti, hogy az AAIB 2026. július 9-i közleményében említett járatot a Wizz Air UK-hez kapcsolódó chartermegállapodás keretében üzemeltették. A biztonság a Wizz Air legfontosabb prioritása, és ez mindig így is marad. Az eseményt követően az ügy felülvizsgálata az üzemeltető légitársaság bevonásával megtörtént. A Wizz Air tudomásul veszi az AAIB legfrissebb közleményét, és továbbra is elkötelezett a biztonság mellett” − áll a vállalalt közleményében.

Csődbe ment az érintett légitársaság

Az Ascend Airways az év elején ment csődbe, és a hírek szerint mintegy 50 millió dollárral tartozott hitelezőinek.

A brit charter-légitársaság repülőgépeket és személyzetet biztosított olyan nagyobb légitársaságok számára, amelyeknek a forgalmas időszakokban további kapacitásra volt szükségük.

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