Gödörben a hitelezés, csak a használt lakások finanszírozása jelenti a mentsvárat

Lassan éledezik idén a lakáshitelpiac a KSH adatai szerint. Az első félévben összesen 35 590 hitelszerződés jött létre, ami ugyan 30 százalékkal több a 2023-as mélypontnál, de messze elmarad a korábbi években megszokottól, amikor félévente 50-60 ezer ilyen szerződést kötöttek meg – derül ki a Bank360.hu elemzéséből. A folyósított lakáshitelek teljes összege viszont meghaladta az 590 milliárd forintot, ez a duplája a 2023-as első félévinek, és a korábbi évekhez mérten is kiemelkedőnek számít. Főleg a kölcsönök nagysága ugrott meg: míg tavaly az első félévben egy átlagos lakáshitel-szerződésben még csak 10,7 millió forint szerepelt, az idén már 16,6 millió.

Leginkább a használt lakásokra vesznek fel kölcsönt

Fotó: Shutterstock

Megy a használtlakás-piac

A használt lakások iránti kereslet ugrott meg igazán, az ilyen szerződések száma több mint 80 százalékkal 24 ezer fölé emelkedett az első hat hónapban, és a használt lakást vásárlók átlagosan csaknem 19 millió forintnyi hitelt vettek fel.

A magas hitelösszegben szerepet játszhatott az is, hogy elindult a CSOK Plusz program, amely kedvezményes támogatott hitellel segíti a lakásvásárlást, és már egy gyermek vállalásával is 15 milliós kölcsönt lehet felvenni, hárommal pedig akár 50 milliósat is. A Bank360.hu elemzése szerint a legtöbb hitelt is használt lakás vásárlására fordították, 458 milliárd forintnyi, ami a teljes igényelt lakáshitelek 77 százaléka.

Építéshez és felújításhoz még kevesebben vettek fel jelzáloghitelt.

Az új lakásokra felvett hitelek száma is nőtt valamelyest, 3212 ilyen szerződést írtak alá, ez 19,5 százalékkal több ugyan a tavalyinál, de jócskán elmarad a korábbi években megszokott, félévente jellemzően 4 ezer fölötti darabszámtól.

Az új lakásokra felvett hitelek átlagos, 20,9 millió körüli összege alig haladta meg a használt lakások vásárlására felhasználtakét.

Nem hitelből építkezünk

Építkezésbe is kevesen vágtak bele kölcsönnel. Az ilyen céllal felvett hitelek száma 4237 darab volt az első félévben, ez 38 százalékkal elmarad még a 2023-as első félévitől is, és a fele sincs annak, amit 2020–2022 között jellemzően igényeltek a háztartások.

A felújításra felvett kölcsönök mennyisége is mélyponton van,

korszerűsítésre, bővítésre 3055-en vettek fel kölcsönt, 18 százalékkal kevesebben, mint a csúcskamatok idején 2023 első felében. Elképzelhető, hogy a lakosság a felújítási támogatások miatt várt ezekkel a beruházásokkal, az eddigi tapasztalatok alapján azonban az energetikai felújításokra igénybe vehető kedvezményes hitel is lassan fogy csak a bankoknál.