Tavaszi lendületben a nyugdíjpénztárak: új belépőkre vadásznak a kasszák

A nyugdíjpénztáraknál ugyan az év végi hónapok számítanak a tagtoborzó kampányok fő időszakának, több intézmény már most is igyekszik új belépőket elérni nyereményjátékokkal és egyszeri jóváírási akciókkal. A taglétszám megtartása és növelése továbbra is komoly kihívás a kasszák számára – még annak ellenére is, hogy tavaly sikerült megállítani az évek óta tartó, lassú csökkenést.

Fotó: Shutterstock

Az idei évben már a tavaszi időszak is több tagtoborzó kampányt hozott az önkéntes nyugdíjpénztáraknál: az egyéni számlákon egyszeri jóváírást kínáló akciók ugyanúgy szerepelnek a palettán, mint a pénztáraknál szintén bevett eszköznek számító nyereményjátékok. „Az önkéntes nyugdíjpénztárak hagyományosan elsősorban az év végi időszakra szokták időzíteni a belépést ösztönző kampányaikat, hiszen akkor könnyebben ráirányítható a figyelem az éves befizetések után érvényesíthető, legfeljebb 150 ezer forintos adó-visszatérítés lehetőségére, illetve az év végén szokásos premizálások nyomán több a mozgósítható jövedelem is, amit nyugdíjcélú megtakarításokra lehet fordítani” – hívta fel a figyelmet Gergely Péter, a Biztos Döntés pénzügyi szakértője.

Úgy tűnik most a főszezonon kívül is aktivizálták magukat a kasszák,

aminek részben az lehet az oka, hogy tavaly nagyon jó hozamokat értek el a portfóliók, ami a szokásosnál jobban ráirányítja a figyelmet az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarításokra. A Biztos Döntés szakértője emlékeztetett arra: tavaly több mint 15 százalékkal, 2262,4 milliárd forintra növekedett a hazai önkéntes nyugdíjkasszáknál kezelt vagyon, ami egyben új rekord is.

A vagyon dinamikus emelkedéséhez a tagi és munkáltatói befizetések növekedésén túl az is hozzájárult, hogy a tőkepiaci környezet kedvező alakulása nyomán a hozamok is nagyon szépen alakultak: a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint hét olyan szolgáltató is akadt tavaly, amelynél 20 százalék feletti nettó hozamrátát sikerült elérni egy vagy több portfólióval.

A tagtoborzó kampányok folytatásához az is kedvet adhatott az önkéntes nyugdíjpénztáraknak, hogy tavaly – sok év után először – sikerült megállítani a taglétszám lassú apadását a kasszáknál: a nyilvántartott tagok száma az év végén megközelítette az 1,075 milliót, ami, ha minimálisan (nagyjából 1500 fővel) is, de meghaladta az egy évvel korábbit. „Az, hogy a nyugdíjpénztáraknak sikerült megállítaniuk a taglétszám csökkenését, az egyértelműen az utolsó negyedévnek köszönhető: akkor közel 11,5 ezer új belépőt regisztráltak a kasszák – szemben az egy évvel korábbi 6,2 ezerrel –, miközben mindössze 1500 tag döntött a kilépés mellett, ami jóval kevesebb az utóbbi negyedévekben megszokottnál” – hívta fel a figyelmet Gergely Péter.

Az OTP Nyugdíjpénztár most futó – és a hónap végéig tartó – kampányában tízezer forintos egyszeri jóváírást adnak minden frissen érkező tagnak.

Ha az első befizetés összege eléri a 30 ezer forintot, akkor ezenfelül annak 20 százalékát is jóváírják az egyéni számlán – ám itt az egyszeri jóváírás mértéke legfeljebb 100 ezer forint lehet. Tehát a két kedvezménnyel összesen akár 110 ezer forintos jóváíráshoz juthat az új pénztártag.