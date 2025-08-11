Deviza
Üzemanyag Magyarországon: így változik a benzin és gázolaj ára, mutatjuk a részleteket

2025.08.11, 11:56
Frissítve: 2025.08.11, 12:18

A hetet ismét a nagykereskedelmi üzemanyagárak csökkenésével kezdjük – fogalmaz a Holtankoljak.hu.

benzinkút, tankolás, benzin, 95 benzin üzemanyagárak
Fotó: Takács József

A portál beszámolója szerint tovább esik a benzin és a gázolaj ára is, ezúttal azonos mértékben, bruttó 2-2 forinttal. A hétfői átlagárak az alábbiak szerint alakulnak: 

  • 95-ös benzin: 585 forint/liter 
  • gázolaj: 596 forint/liter 

Korábban a Világgazdaság megírta, hogy a múlt heti, több mint 4 százalékos visszaesés után az olajárak hétfőn is estek. Az olajárak mellett a hazai üzemanyagár-döntések szempontjából a forint dollárhoz viszonyított árfolyama is meghatározó. 

Ez is kedvezően alakul az autósok szempontjából, ugyanis kiválóan teljesít a forint a dollárral szemben: hétfő reggel 338  forint körül kell fizetni egy dollárért, egy hete még csaknem 345 forinton állt az árfolyam. 

Így tehát összességében mindkét fő ármeghatározó tényező a hazai üzemanyagár csökkentésének irányába mutat – persze a Molt változatlanul semmi sem kötelezi az árcsökkentésre. 

Utoljára szombaton változtak az üzemanyagárak, akkor mindkét üzemanyagtípus nagykereskedelmi ára csökkent.  A benzin 3 forinttal, a gázolaj 4 forinttal lett olcsóbb, így a következő átlagárak alakultak ki:

