finanszírozás
MBH Bank Nyrt
Otthon Start Program
kamat

Otthon Start: megnövelt kapacitással, hosszított nyitva tartással várja a rohamot az egyik legnagyobb bank

Az MBH Bank megnövelt ügyintézői létszámmal, egyes fiókokban hosszabb nyitva tartással, és komplex otthonteremtési szolgáltatásokkal várja az Otton Start hitel iránt érdeklődőket országszerte – közölte a pénzintézet.
Barát Mihály Tamás
2025.09.01, 11:38
Frissítve: 2025.09.01, 12:16

Az MBH Bank az ország legnagyobb, közel 400 egységből álló fiókhálózatával, megnövelt ügyintézői létszámmal, felkészült tanácsadókkal készen áll a várhatóan nagy érdeklődés fogadására az Otthon Start hitelt igénylők fogadására – közölte hétfőn a pénzintézet. Hozzátették: 74 fiókban szeptemberben minden hétfői napon hosszított ügyfélfogadási idővel, este 19 óráig várják az ügyfeleket.

LUS_IMG_1801
Az MBH Bank közel 400 fiókból álló, országos hálózatot működtet: 7 értékesítési egység hosszított nyitva tartással várja az Otthon Start hitel iránt érdeklődőket / Fotó: Kallus György

Közölték: a bank holnapján már elérhetők az évi 3 százalékos, fix kamat mellett igényelhető konstrukció feltételei, amely szerint a kedvezményes kamat mellett 100 ezer forint értékű Mol ajándékutalvánnyal is várják az otthonteremtőket. 

Az otthonteremtés az egyik legfontosabb döntés az életben, ezért a 3 százalékos, fix kamatozású hitel bevezetésével nem csupán kedvező pénzügyi feltételeket kínálunk, hanem egy olyan teljes körű szolgáltatási csomagot, amely minden lépésben támogatja ügyfeleinket. Célunk, hogy a lehető legrövidebb idő alatt juthassanak hozzá az új otthonuk kulcsához, miközben biztosak lehetnek abban, hogy egy megbízható, stabil pénzügyi partner áll mellettük

– mondta Ginzer Ildikó, az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese.

Átrajzolja a piacot az Otthon Start hitel

Az MBH Bank várakozásai szerint a 3 százalékos fix kamatozású Otthon Start hitel bevezetése várhatóan jelentős hatást gyakorol a hazai hitelpiacra. A konstrukció nemcsak a lakásvásárlóknak kínál elérhetőbb finanszírozási lehetőséget, hanem új lendületet adhat a lakáshitelezésnek is. Az MBH Bank piaci elemzői szerint októbertől emelkedhet kiugróan a szerződéskötések száma és volumene. 

Az év utolsó negyedévében akár másfélszeresére is nőhet az ügyletszám az előző időszakhoz képest, aminek mintegy fele az Otthon Start program keretében realizálódhat.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

