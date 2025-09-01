Otthon Start: megnövelt kapacitással, hosszított nyitva tartással várja a rohamot az egyik legnagyobb bank

Az MBH Bank az ország legnagyobb, közel 400 egységből álló fiókhálózatával, megnövelt ügyintézői létszámmal, felkészült tanácsadókkal készen áll a várhatóan nagy érdeklődés fogadására az Otthon Start hitelt igénylők fogadására – közölte hétfőn a pénzintézet. Hozzátették: 74 fiókban szeptemberben minden hétfői napon hosszított ügyfélfogadási idővel, este 19 óráig várják az ügyfeleket.
Közölték: a bank holnapján már elérhetők az évi 3 százalékos, fix kamat mellett igényelhető konstrukció feltételei, amely szerint a kedvezményes kamat mellett 100 ezer forint értékű Mol ajándékutalvánnyal is várják az otthonteremtőket.
Az otthonteremtés az egyik legfontosabb döntés az életben, ezért a 3 százalékos, fix kamatozású hitel bevezetésével nem csupán kedvező pénzügyi feltételeket kínálunk, hanem egy olyan teljes körű szolgáltatási csomagot, amely minden lépésben támogatja ügyfeleinket. Célunk, hogy a lehető legrövidebb idő alatt juthassanak hozzá az új otthonuk kulcsához, miközben biztosak lehetnek abban, hogy egy megbízható, stabil pénzügyi partner áll mellettük
– mondta Ginzer Ildikó, az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese.
Az MBH Bank várakozásai szerint a 3 százalékos fix kamatozású Otthon Start hitel bevezetése várhatóan jelentős hatást gyakorol a hazai hitelpiacra. A konstrukció nemcsak a lakásvásárlóknak kínál elérhetőbb finanszírozási lehetőséget, hanem új lendületet adhat a lakáshitelezésnek is. Az MBH Bank piaci elemzői szerint októbertől emelkedhet kiugróan a szerződéskötések száma és volumene.
Az év utolsó negyedévében akár másfélszeresére is nőhet az ügyletszám az előző időszakhoz képest, aminek mintegy fele az Otthon Start program keretében realizálódhat.
