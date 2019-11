Fókuszban

Az óriásberuházás illeszkedik a Mol hosszú távú stratégiájába (előfizetőknek)

Néhány hónapon belül története legnagyobb akvizícióját és beruházási projektjét is elindította a Mol. A hazai olajtársaság ambiciózus transzformációs célokat készül végrehajtani 2030-ig. Az azeri olajmezőben szerzett részesedés és a tiszaújvárosi poliolüzem felépítése mellett a fogyasztói szolgáltatások fejlesztése is a vállalat portfóliójának kiegyensúlyozását szolgálhatja. Bacsa György, a Mol csoport stratégiai operációért és üzletfejlesztésért felelős ügyvezető igazgatója lapunknak elmondta, hogy a kutatás-termelési szegmensben a közeljövőben nem várható ekkora mértékű akvizíció, ám a Mol pénzügyi ereje lehetővé teszi, hogy a többi szegmensben is hasonló léptékben gondolkodjanak organikus vagy inorganikus lehetőségekről.