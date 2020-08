Kiemelt szerep jut a garanciakonstrukcióknak a válság utáni fellendülésben

Európai szinten is kiemelkedő kereslet van Magyarországon a garanciakonstrukciók iránt, amelyek segítségével a vállalkozások hitelforráshoz juthatnak. A Garanciaszervezetek Európai Szövetsége (AECM) tavalyi adatai szerint a GDP-hez mért garanciaportfolió Magyarországon 2,1 százalékot tett ki, ez a második legjobb eredmény a kontinensen. Az idei évben megváltozott az eddigi helyzet, a koronavírus-válság átírta a menetrendet és kihívás elé állítja mind a garanciaszervezeteket, mind a vállalkozásokat. A magyar piac főszereplője, az MFB Csoporthoz tartozó Garantiqa már válaszolt is erre a kihívásra, tavasszal elindította az 500 milliárd forintos rendkívüli garanciaprogramját, amelynek segítségével a magyar vállalkozások hitelhez juthatnak és így átvészelhetik a bizonytalan időszakot. Egyúttal felkészülhetnek az újraindulásra és a későbbi fejlődésre.

A nemzetközi mezőnyben előkelő helyen áll Magyarország a vállalati hitelekhez nyújtott garanciakonstrukciók iránti keresletet nézve – közölte az MFB Csoporthoz tartozó Garantiqa Hitelgarancia Zrt. (Garantiqa) a Garanciaszervezetek Európai Szövetsége (AECM) legfrissebb összefoglalója alapján, amely az európai garanciapiacok 2019-es eredményeit mutatja be.

Dobogós helyen a magyar hitelgarancia piac

Az AECM rendszeresen felméri, hogy az európai országokban az adott évben mekkora a GDP-hez mért garanciaállomány.

A 2019-es adatok szerint Törökország áll az élen 5,1 százalékos mutatóval.

Második Magyarország 2,1 százalékos eredménnyel, majd Portugália következik 1,8 százalékkal. Ezek az adatok bőven meghaladják az átlagot, az AECM által vizsgált európai országokban ugyanis a hitelgarancia portfóliók GDP-arányos átlaga 0,7 százalékot tett ki 2019-ben.

Dr. Búza Éva, a Garantiqa vezérigazgatója azt mondta: „Évek óta kifejezetten erős fejlődés látható a magyar piacon. A Garantiqa már 2018-ben történelmi rekordot ért el, tavaly pedig a portfólió tovább bővült, így 1.046 milliárd forintra emelkedett a Garantiqa kezességével biztosított kkv hitelállomány, ami újabb csúcsot jelent. Számos vállalkozás számára a garanciakonstrukciók jelentik a hitelekhez, beruházásokhoz, ezen keresztül a fejlődéshez vezető utat. Sok olyan cég van ugyanis, amely fejlesztene, de nem biztos, hogy a bankok hitelképesnek találják, vagy nem rendelkeznek elegendő fedezettel. A garanciakonstrukciókkal viszont hozzájuthatnak a forrásokhoz” – mondta a vezérigazgató.

Válasz a kihívásra

A koronavírus-járvány negatív hatásai kihívás elé állítja a gazdaságot, ezen belül a vállalkozásokat, a hitelpiacot és a garancianyújtó társaságokat, így a Garantiqát is. Dr. Búza Éva ezzel kapcsolatban kiemelte, hogy az MFB Csoport, így a Garantiqa is azonnal reagált a járványhatásra és új, illetve átalakított konstrukciókat biztosít a vállalkozásoknak ahhoz, hogy a mostani bizonytalan helyzetben is megkaphassák a túléléshez szükséges hitelt. „Idén tavasszal elindítottuk az 500 milliárdos keretösszegű Garantiqa Krízis Garanciaprogramot. Ez egy rendkívüli program, amelynek keretében a magyar vállalkozások 90 százalékos garancia mellett juthatnak hitelforrásokhoz, ezzel biztosíthatják a likviditásukat, felhasználhatják fejlesztésre és a munkahelyek megőrzésére is” – emelte ki dr. Búza Éva.

A Garantiqa szakértői szerint a koronavírus-járvány miatt kialakult bizonytalan gazdasági környezet és az idei évre várható gazdasági visszaesést tompíthatják a garanciakonstrukciókkal felvett vállalati hiteleken alapuló fejlesztések. Az intézményi kezességvállalásnak így kiemelten fontos szerepe lehet a gazdaság újraindításában.