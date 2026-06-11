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Mol-rali fűti a pesti tőzsdét – a forint nem várt az EKB döntésére, elhúzott a dollárral és az euróval szemben

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az iráni fejlemények dacára kedvező a hangulat csütörtök délelőtt az európai tőzsdéken, itthon a Mol ralija húzza a BUX-ot. A forint erősödéssel várja az Európai Központi Bank délutáni kamatdöntését és üzeneteit.
K. T.
2026.06.11, 11:50

Lendületet vett a délelőtt folyamán  forint, miközben a devizapiaci kereskedők az Európai Központi Bank (EKB) kora délutáni kamatdöntésére és a testület üzenetire vár. A kamatemelést szinte biztosra veszik az elemzők az inflációs nyomás miatt, a további kamatpályára vonatkozó iránymutatás azonban piacmozgató lehet.

forint, EKB, euró, dollár
Erősödött a forint az EKB kamatdöntése előtt / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A forint 0,3 százalékra szélesítette a reggeli minimális előnyét az euróval szemben a nap első felében, a keresztárfolyam 355,6-ig jött vissza 11:30-ig.

EUR / HUF árfolyam
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A dollárhoz képest 0,35 százalékkal erősödött a hazai fizetőeszköz, a váltási árfolyam 308,3 forintig mérséklődött.

USD / HUF árfolyam
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A régiós pénzekhez viszonyítva is hasonlóan meggyőző teljesítményt mutat a hazai valuta: a cseh korona 0,3 százalékal ,a lengyel zloty 0,4 százalékkal kerül kevesebbe a délutánhoz közeledve.

Az Erste kommentárja szerint az EKB kamatdöntésére és üzeneteire figyelhet ma leginkább a forintpiac is. A 25 bázispontos kamatemelés gyakorlatilag biztosra vehető, a piac az EKB kommunikációjából azt próbálja majd kitalálni, hogy mennyire tartanak a megemelkedett energiaárak átgyűrűző hatásaitól. Amennyiben ezt nagy kockázatnak látják a döntéshozók, további kamatemelések jöhetnek még az idén. A várt EKB kamatemelés csökkenti majd a forint javára szóló kamatelőnyt, azonban nem valószínű, hogy ez önmagában gyengítő hatást fejt ki most a forintra.

Az európai tőzsdéken is alapvetően kedvező a hangulat, a befektetők nem aggódták túl az amerikai-iráni háború legutóbbi eszkalációjáról érkező híreket.

A magyar börze is erősödik, a BUX bő egy százalékkal, 133 600 pont közelébe emelkedett a délelőtt során. A hazai piacot a Mol húzza leginkább, az olajtásaság részvényei a 4,45 százalékos nyitást követő rali után 3,2 százalékos plusznál járnak. Az árfolyamot a NIS-tranzakcióról szóló megállapodás fűti. A Mol ezzel a teljes hazai mezőnyből kiemelkedik ma.

 MOL részvény
MOL részvény12:31:42
Árfolyam: 3 916 HUF +116 / +2,96 %
Forgalom: 1 432 986 338 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A többi blue hip közül az OTP 1,9 száalékkal drágul, a Richter ellenbn egy százalékkal csúszott vissza, a Magyar Telekom pedig 0,7 százalékkal került lejjebb.

A pesti parkett forgalma egyelőe viszonylag gyér, mindössze 4,2 milliárd forint.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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