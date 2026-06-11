Mol-rali fűti a pesti tőzsdét – a forint nem várt az EKB döntésére, elhúzott a dollárral és az euróval szemben

A régiós pénzekhez viszonyítva is hasonlóan meggyőző teljesítményt mutat a hazai valuta: a cseh korona 0,3 százalékal ,a lengyel zloty 0,4 százalékkal kerül kevesebbe a délutánhoz közeledve.

Az Erste kommentárja szerint az EKB kamatdöntésére és üzeneteire figyelhet ma leginkább a forintpiac is. A 25 bázispontos kamatemelés gyakorlatilag biztosra vehető, a piac az EKB kommunikációjából azt próbálja majd kitalálni, hogy mennyire tartanak a megemelkedett energiaárak átgyűrűző hatásaitól. Amennyiben ezt nagy kockázatnak látják a döntéshozók, további kamatemelések jöhetnek még az idén. A várt EKB kamatemelés csökkenti majd a forint javára szóló kamatelőnyt, azonban nem valószínű, hogy ez önmagában gyengítő hatást fejt ki most a forintra.

Az európai tőzsdéken is alapvetően kedvező a hangulat, a befektetők nem aggódták túl az amerikai-iráni háború legutóbbi eszkalációjáról érkező híreket.

A magyar börze is erősödik, a BUX bő egy százalékkal, 133 600 pont közelébe emelkedett a délelőtt során. A hazai piacot a Mol húzza leginkább, az olajtásaság részvényei a 4,45 százalékos nyitást követő rali után 3,2 százalékos plusznál járnak. Az árfolyamot a NIS-tranzakcióról szóló megállapodás fűti. A Mol ezzel a teljes hazai mezőnyből kiemelkedik ma.