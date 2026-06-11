Súlyos döntés előtt áll Christine Lagarde csapata, a Szabadság téren is feszülten figyelnek ma

Kutyaszorítóban az európai gazdaság, és emiatt a csütörtökön kamatdöntő ülést tartó Európai Központi Bank (EKB) is. Az első negyedévben visszaesett az euróövezeti gazdaság, amihez szinte még az energiaválság sem kellett, ugyanakkor az iráni háború hatásai felszöktették az inflációt. A visszaesés alacsonyabb, a drágulás magasabb kamatot kívánna. Mivel az EKB alapcélja az infláció féken tartása, az a várakozás, hogy a kamatemelést választják: 2023, az ukrajnai háború okozta energiaválság óta az elsőt. Mindez a budapesti jegybankárok számára különös csavart teremtett.

Kamatok Európában: a mai döntést feszülten figyelik, Budapesten is / Fotó: Alex Kraus

Kamatok Európában: ellenkező pályán az eurózóna és a magyar gazdaság – ezúttal a mi javunkra

A csavar: a magyar gazdaság visszatükrözi az európai gazdaság nyűglődését, már évek óta, tehát az alacsonyabb forintkamat elkel a számunkra, különösen mert a 6,25 százalékos magyar jegybanki alapkamat a korábbi inflációs időket tükrözve jóval az EKB 2,15 százalékos irányadó kamata fölött van.

Viszont pont ez a viszonylagos magyar szigor segített előállítani egy olyan szokatlan helyzetet, hogy a májusban 1,8 százalékos magyar infláció alig fele a 3,2 százalékos euróövezetinek. Mi több: miközben a magyar infláció az MNB 2-4 százalékos célja alatt van – hála az előző kormány ármérséklő intézkedéseinek is –, az euróövezeti magasan a 2 százalékos cél felett.

Ezzel nálunk az az ideális helyzet állt elő, hogy a magyar gazdaság igényli, az infláció pedig megengedi a kamatcsökkentést az MNB ülésén két hét múlva.

Eközben az EKB – annak ellenére, hogy a múlt héten az Eurostat a múlt héten +0,1-ről –0,2-re módosította az euróövezeti GDP első negyedéves változását – aligha tehet mást, mint hogy kamatot emel. Az a vád aligha érheti, hogy ők lökik át ezzel a recesszióba Európát, ami technikailag bekövetkezik, ha a második negyedéves GDP-adat is mínusz. Ebben már alig játszhat szerepet az EKB-kamat, hisz a második negyedévből már csak három hét van vissza.

Látható: ez két ellenkező pálya. Ennek súlyos jelentősége van, ami nem csak hosszú távra gondolkodtathat el azon, hogy biztos a legjobb választás-e a magyar kormány ambíciója a mielőbbi euróövezeti csatlakozásra.