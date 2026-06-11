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Hullik Németországban az égi manna: rekordosztalékot kaszáltak a DAX-cégek részvényesei – a Magyar Telekom főtulajdonosa 4,8 milliárd eurót osztott szét

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Nem szerénykednek a német tőzsdei cégek. A gazdasági válság ellenére a DAX kosarát alkotó negyven legnagyobb német vállalat idén rekordösszegű osztalékot fizetett ki részvényeseinek.
Murányi Ernő
2026.06.11, 13:58
Frissítve: 2026.06.11, 14:13

A frankfurti DAX-index kosarát alkotó negyven vállalat összesen 56,7 milliárd eurót – azaz még a jelenlegi árfolyamon is több mint 20 ezermilliárd forintot – osztott vissza részvényeseinek, közel 3,8 milliárd euróval haladta meg az előzetes becsléseket, és új történelmi csúcs – közölte a német Dekabank. 

DAX Berlin International Aerospace Exhibition (ILA Berlin)
Rekordosztalékot kaszáltak a DAX-cégek részvényesei / Fotó: Anadolu via AFP

Bőkezűen fizettek a DAX-cégek

Különösen az autógyártók osztaléka okozott meglepetést – írja Joachim Schallmayer, a Dekabank tőkepiaci vezetője. Az elemzők ugyanis arra számítottak, hogy jelentősen csökkentik a kifizetéseiket. 

A végén a BMW még az előző évinél is valamivel magasabb osztalékot fizet részvényenként. A Mercedes és a Volkswagen pedig ugyan összességében csökkenti a kifizetést az előző évhez képest, ám kevésbé, mint korábban becsülték

– emelte ki a topmenedzser.

A legtöbb osztalékot, mintegy 15 milliárd eurót persze a pénzügyi szektor – ideértve a Münchener Rück és a Hannover Rück viszontbiztosítókat is – fizeti ki. Őket az ipari vállalatok követik mintegy 12 milliárd euróval, az autóipar előtt (9,6 milliárd euró). 

A DAX legnagyobb osztalékfizetői továbbra is 

Európa legnagyobb biztosítója 6,5 milliárd eurót, a Magyar Telekom főtulajdonosa 4,8 milliárd eurót, míg a Siemens csaknem 4,2 milliárd eurót oszt(ott) szét.

Kedvezők a kilátások is

A részvényesek kilátásai továbbra is pozitívak – tette hozzá Schallmayer. Bár az iráni háború miatt a környezet kedvezőtlen, az összességében mégis stabil világgazdaságnak köszönhetően a DAX-vállalatokat ez eddig alig érintette, sőt:

az első negyedéves jelentési szezon kedvezően alakult, és a második negyedévben is várhatóan emelkednek a vállalati nyereségek az előző év azonos időszakához mérten.

Bár a német gazdaság válságban van, a DAX-vállalatok forgalmuk mintegy 80 százalékát külföldön realizálják. Az olyan ágazatok pedig, mint a bankok és a biztosítók, 2025-ben rekorderedményeket könyvelhettek el. 

Az osztalékok elengedhetetlenek a vagyonépítéshez. A tőzsdén realizált hosszú távú hozamok közel 50 százaléka ugyanis nyereségkifizetésekből származik. 

Ebben a tekintetben Németország továbbra is nagyon kedvező helyzetben van

– jegyezte még meg a Dekabank tőkepiaci vezetője.

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