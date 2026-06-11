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Az Unicumgyártó piaca már rég beárazta az osztalékot

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Meg sem rezdült a Zwack kurzusa a közgyűlési előterjesztésekre. A részvényesek július másodikán szavazhatnak a részvényenkénti 1 550 forintos osztalékról. Utána még 3 hétig osztalékszelvénnyel forog a papír.
Faragó József
2026.06.11, 11:50

Közzétette ma kereskedési időben a közgyűlési előterjesztéseit a Zwack. Talán a leginkább várt határozati javaslat a részvényenként 1 550 forintos osztalékra vonatkozik.  Az osztalékfizetés július 29-én kezdődik. Az Unicumgyártó részvényesei július másodikán szavazhatnak az előterjesztésekről.

unicum
Részvényenként 1 550 forintot javasolt az Unicumgyártó / Fotó: Andocs

Rég beárazódhatott az Unicumgyártó osztaléka 

A közgyűlési előterjesztés alapján az igazgatóság 3 154 250 000 forint osztalék kifizetését határozta el. Osztalékra azok lesznek jogosultak, akiket a részvénykönyvében 2026. július 22-én nyilvántartanak. Az osztalékfizetés 2026. július 29-én kezdődik.

Az árfolyam nem reagált a közzétételte. A részvényenkénti 1 550 forint a 37 000 forintos árfolyam mellett 

4,1 százalékos osztalékhozamot jelent.

A közgyűlési meghívó óta, amikor az igazgatóság megfogalmazta az osztalékjavaslatot, 500 forintot emelkedett a kurzus. 

Valójában az osztaléktalálgatások már idén februárban megindultak 35 ezer forintos árfolyamszint közelében.  Másszóval, 

a nem meglepő mértékű osztalék már régen beárazódhatott.  

A társaság tavalyelőtt 1 400 forintot fizetett, tavaly 1 500 forintot. Sokan 1 600 forintot vártak ebben az évben. 

Bár semmi sem lképzelhetetlen, de meglepő lenne, ha osztalékrali indulna a közgyűlés után. Kizárni, persze, nem lehet, mert a szavazás után még 3 hétig osztalékszelvénnyel forog a papír. 

 ZWACK részvény
ZWACK részvény12:26:34
Árfolyam: 37 000 HUF 0 / 0 %
Forgalom: 1 730 000 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 Remek üzleti évet zártak

A társaság a 2025/2026-os üzleti évben 3,179 milliárd forint adózott eredményt ért el, mely 190 millió forinttal, 6,4 százalékkal magasabb a bázisnál. A tárgyévre az előző üzleti évvel nagyságrendileg megegyező eredményszint elérését tervezték, ám

 a tényleges teljesítmény jelentősen felülmúlta a profittervet. 

Az eredmény növekedése elsősorban a társaság meghatározó profittermelő márkája, az Unicum értékesítési volumenében bekövetkezett számottevő bővüléssel magyarázható. A termékértékesítésből származó bevétel 90 százalékban a hazai piachoz kötődik.

  • A bruttó árbevétel 39,6 milliárd forint volt, ami 812 millió forintos, 2,1 százalékos növekedés. 
  • A nettó értékesítés (jövedéki adó, valamint DRS visszaváltási díj nélküli árbevétel) 24,432 milliárd forint volt, ami 1,6 százalékos növekedés. 
    A belföldi termékértékesítés nettó árbevétele 20,941 milliárd forint lett, s ez 3,7 százalékos bővülés. 
  • A saját termelésű termékek nettó árbevétele a hazai piacon 666 millió forinttal, 4,4 százalékkal nőtt. Ezen belül a prémium termékek árbevétele 6,8 százalékkal emelkedett, míg a minőségi termékek árbevétele 3,1 százalékkal csökkent. 

Az exportot tekintve:

  • a stratégiailag kiemelt jelentőségű országok közül Romániában és a Duty Free-ben jelentősen növekedett az árbevétel, 
  • míg Olaszországban, Németországban és Szlovákiában érezhető visszaesés történt. 

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