Az Unicumgyártó piaca már rég beárazta az osztalékot

Közzétette ma kereskedési időben a közgyűlési előterjesztéseit a Zwack. Talán a leginkább várt határozati javaslat a részvényenként 1 550 forintos osztalékra vonatkozik. Az osztalékfizetés július 29-én kezdődik. Az Unicumgyártó részvényesei július másodikán szavazhatnak az előterjesztésekről.

Részvényenként 1 550 forintot javasolt az Unicumgyártó / Fotó: Andocs

Rég beárazódhatott az Unicumgyártó osztaléka

A közgyűlési előterjesztés alapján az igazgatóság 3 154 250 000 forint osztalék kifizetését határozta el. Osztalékra azok lesznek jogosultak, akiket a részvénykönyvében 2026. július 22-én nyilvántartanak. Az osztalékfizetés 2026. július 29-én kezdődik.

Az árfolyam nem reagált a közzétételte. A részvényenkénti 1 550 forint a 37 000 forintos árfolyam mellett

4,1 százalékos osztalékhozamot jelent.

A közgyűlési meghívó óta, amikor az igazgatóság megfogalmazta az osztalékjavaslatot, 500 forintot emelkedett a kurzus.

Valójában az osztaléktalálgatások már idén februárban megindultak 35 ezer forintos árfolyamszint közelében. Másszóval,

a nem meglepő mértékű osztalék már régen beárazódhatott.

A társaság tavalyelőtt 1 400 forintot fizetett, tavaly 1 500 forintot. Sokan 1 600 forintot vártak ebben az évben.

Bár semmi sem lképzelhetetlen, de meglepő lenne, ha osztalékrali indulna a közgyűlés után. Kizárni, persze, nem lehet, mert a szavazás után még 3 hétig osztalékszelvénnyel forog a papír.