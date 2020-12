Két részletben érkezhet az osztalék

Az erős likviditási helyzet megőrzése és a készpénztermelő képesség helyreállása esetén részvényenként akár 105 forintos juttatásra is számíthatnak az ANY Biztonsági Nyomda tulajdonosai 2021-ben a Concorde szerint.

Az eddigi 1450 forintról 1635 forintra emelte az ANY Biztonsági Nyomda (ANY) célárát a Concorde Befektetési Zrt. elemzője, megerősítve a papírokra vonatkozó vételi ajánlását. A nyomdacég idei eredménykilátásait az első három negyedév tükrében ugyan lefelé módosította a hazai brókercég, amely 26,8 milliárd forintos árbevétel mellett 644 millió forint adózott nyereségre számít a vállalattól. A magasabb célárat azonban a bőséges likviditás, a közelmúltban elnyert félmilliárd forintos beruházási támogatás és a közeljövőben felfutó termelés mellett az osztalékkilátások is indokolják – hangsúlyozta a Világgazdaságnak Bukta Gábor.

Az egy részvényre jutó 2020-as eredményt 44 forintra várja a szakértő, aki a tavalyi, benntartott nyereséggel együtt mintegy 105 forint részvényenkénti osztalék kifizetését valószínűsíti jövőre.

Ezt várhatóan két részletben, egy 45 forintos alap- és egy 60 forintos extra osztalékként folyósíthatja majd a társaság, a mostani bizonytalan helyzetben ugyanis nehéz elképzelni, hogy ez az összeg egyszerre áramoljon ki a kasszából – magyarázza az elemző. Az optimális megoldás Bukta Gábor szerint az lenne, ha jövő nyáron a 2020-as eredmény utáni osztalékot fizetné ki az ANY, a második részletet pedig az ősz folyamán kaphatnák meg a részvényesek. „Ehhez azonban mindenképpen az kell – hangsúlyozza a szakértő –, hogy továbbra is nagyon erős likviditási helyzetben legyen a társaság, a készpénztermelő képessége pedig helyreálljon.”

A nyomda likviditási helyzete a koronavírus dacára ritkán volt ilyen jó, mint most, szeptember végén 2,3 milliárd forint készpénzzel rendelkezett.

Ebben szerepe volt a rövid távú hitelek átstrukturálásának is egy kedvező feltételekkel megkötött, ötéves lejáratú hitelszerződéssel.

Úgy gondolom, a vállalatnak szinte biztosan nem lesznek likviditási problémái a közeljövőben, még a pandémia esetleges elhúzódása esetén sem, hiszen ebben az esetben egy viszonylag nagy hitelkerethez tud hozzányúlni

– vélekedik a szakértő. A cég emellett támaszkodhat egy 502 millió forintos vissza nem térítendő állami támogatásra is, amivel jövő évi beruházási kiadásainak közel egyharmadát fedezni tudja. A Concorde szerint a Külgazdasági és Külügyminiszté­rium félmilliárd forintos finanszírozási támogatása önmagában 34 forintot ad hozzá részvényenként a cég értékéhez.

A bevételekben az exportarány vár­hatóan nem emelkedik tovább a következő pár évben az idei 42 szá­zalékról. Ezt a szakember azzal magyarázza, hogy a külpiaci ér­tékesítésben még meghatározó formanyomtatványok volumene csökkenni fog a digitalizáció nyomán, a magasabb hozzáadott értékű biztonsági termékek és kártyák Európán kívüli exportja pedig ellensúlyozhatja ezeket a kieső bevételeket. A választási években – 2022-ben és 2024-ben – a választási nyomtatványok hoznak egyszeri pluszbevételt, ami belföldi értékesítésként csökkenti az exportarányt.

Optimista a nyomdatársaság jövőjét illetően a Wood & Company is, amely még november közepén minősítette fel tartásról vételre az ANY-részvények ajánlását kissé visszametszett, 1424 forintos célár mellett.

A prágai brókercégnél az idén elhalasztott okmányrendelések gyors visszaépülésével számolnak. Az erős készpénztermelő képesség miatt a Concorde-hoz hasonlóan úgy látják, már 2021-ben újra fizethet osztalékot a társaság, az idei profit mellett a 2019-es eredmény egy része is a befektetőkhöz kerülhet.

Az osztalék mellett az ANY-t a részvénypiaci kilátások is vonzóvá teszik, a hétfői 1270 forintos záróárról a Wood becslése szerint 12, a Concorde várakozásai szerint pedig 29 százalékkal emelkedhet a kurzus.