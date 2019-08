Erős bővülést vár a Commerzbank

A kormány várakozásánál is magasabb növekedést jelez 2019-re a német hitelintézet. Az uniós pénzek kifutása miatt azonban jövőre visszaeshet a dinamika.

Az idén 4,5 százalékkal emelkedhet a GDP, jövőre viszont csupán 2,7 százalékkal – derült ki a Commerzbank Világgazdasághoz eljuttatott elemzéséből. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) és a kormány ez évre ugyan egy hajszállal alacsonyabb növekedést vár (4,3 százalék), jövőre azonban sokkal optimistábbak a magyar előrejelzések:

a jegybank 3,3 százalékos, a konvergenciaprogram pedig 4 százalékos dinamikára számít.

Az eltérés abból is fakadhat, hogy a jövőre felfutó kormányzati programokkal még nem számolnak a német hitelintézetnél. Varga Mihály pénzügyminiszter szerint ezek már az idén is 1,6 százalékponttal emeltek a növekedésen. Kétségtelen, hogy a globális és a német gazdaság a korábbi előrejelzésekhez képest alacsonyabb növekedésre számíthat, ez pedig a magyar számokra is kedvezőtlen hatással lehet, de a 2 százalékpontos növekedési előny jövőre is megmaradhat.

Az elmúlt időszakban a magyar beszerzésimenedzser-index (BMI) volt a legmagasabb Kelet-Közép-Európában, június óta azonban jelentősen csökkent a mutató értéke – indokolja a GDP lanyhulásának gyorsaságát a Commerzbank. Az újonnan termelésbe fogott ipari kapacitások a jövőben is erősen támogatják a gazdaságot, viszont az uniós források kifutása kedvezőtlenül hat a növekedésre, és Magyarország legnagyobb kereskedelmi partnere, Németország is dekonjunkturális időszakban van. Sőt, a recesszió sem zárható ki. A Commerzbank szakértői dicsérték az erős első fél év dinamikáját: negyedéves alapon 1,5, illetve 1,1 százalékkal nőtt a gazdaság, ami egyebek között az uniós pénzek, az új ipari kapacitások és a társasági adó csökkentése mellett az ultralaza monetáris politika és a béremelések által támogatott fogyasztásbővülés eredménye.

