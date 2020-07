Rekordokat döntöget a hitelfedezeti biztosítás

Óvatossággal és felkészüléssel küzdöttünk meg a koronavírus-járvány első hullámával. Az OTP Bank megbízásából készült reprezentatív kutatás is ezt igazolja: az elmúlt hónapokban a megkérdezettek 44 százaléka növelte az egészsége megőrzésére fordított kiadásokat. De mi a helyzet a pénzügyi hátterünkkel, az anyagi biztonsággal, és a felkészüléssel a váratlan eseményekre? A felmérés ezen a területen is jelentős változásokat mutat.

Az OTP Bank legfrissebb kutatásának adatai egyértelműen jelzik, hogy a magyarok három irányban gondolkoznak, ha anyagi biztonságukról van szó: megtakarítás, költség-kontroll és biztosítás. A megkérdezettek kétharmada a pandémia miatt jobban odafigyel a kiadásaira, ugyanennyien készülnek arra, hogy változatlan vagy megnövelt összeget tesznek félre rendszeresen, 100-ból 11-en pedig kifejezetten a járvány hatására terveznek valamilyen biztosítást kötni.

A törlesztési moratórium idején is keresettek a hitelfedezeti biztosítások

Az óvatosság leginkább a jelzálog- vagy más fogyasztási hitellel – például hitelkártyával, vagy folyószámla-hitelkerettel – rendelkező ügyfelekre jellemző. Ők az átlagot meghaladó arányban keresik a lakásbiztosítási, a hitelfedezeti és a megtakarítással kombinált élet- és nyugdíjbiztosítási termékeket.

Az ilyen megoldásokat keresők fele kifejezetten a járvány idején döntött úgy, hogy igénybe veszi valamelyik konstrukciót.

„Az OTP Banknál elérhető, a Groupama Biztosító által nyújtott hitelfedezeti biztosítások az év végéig elrendelt törlesztési moratórium idején is keresettek a hosszabb távú biztonságra törekvő ügyfelek körében. Tapasztalataink egybevágnak a kutatási eredményekkel; a járvány sokakat ráébresztett arra, milyen fontos is felkészülni a váratlan helyzetekre, és mennyit számít a bajban a stabil, kiszámítható pénzügyi háttér, azért is, mert a moratórium lejártával folytatni szükséges a hitelek visszafizetését” – mondta Budai József, az OTP Bank bankbiztosítási főosztályvezetője.

Könnyítés az ügyfeleknek

Az ügyfelek változó igényeihez igazodva 2020. május 18-tól megújultak az OTP Bank jelzáloghiteleihez kapcsolódó hitelfedezeti biztosítások a Groupama Biztosítónál. A Prémium csomagokban a legfontosabb változás az, hogy a konstrukció a négy leggyakoribb kritikus betegségre (rák, szívroham, stroke, szklerózis multiplex) is fedezetet nyújt, mely jelentős újdonság a hitelfedezeti biztosítások piacán. Az Alkalmazotti Prémium, illetve az Alkalmazotti Bázis csomagban is elérhető minden ügyfél számára, ha a biztosított a 2020. december 31-ig tartó időszakban veszíti el a munkáját, akkor a biztosító nem 6, hanem legfeljebb 12 hónapig vállalja át hitele törlesztését. A konstrukció előnye, hogy a biztosításának köszönhetően kár esetén akkor is csökken a hiteltartozás összege – és nem keletkezik kamatnövekmény, illetve nem nő a szerződés futamideje – ha az ügyfél él a moratórium kínálta lehetőséggel és nem fizeti a törlesztőrészleteket.

„A törlesztési biztosításaink azoknak az OTP Banknál hitelt igénylő, vagy azzal már rendelkező ügyfeleknek nyújtanak érdemi segítséget, akik szeretnék elkerülni a váratlan helyzetek okozta esetleges törlesztési problémákat a hiteltörlesztés időszakában. Ügyfeleink összesen négy különböző csomag közül választhatják ki az igényeiknek, élethelyzetüknek leginkább megfelelőt” – tette hozzá Gönczi Erika, a Groupama Biztosító bankbiztosítási főosztályvezetője.

A biztosítások iránti igény erősödése összefügg azzal, hogy Magyarországon eddig sokkal több embert érintettek közvetlenül a járvány gazdasági hatásai, mint egészségügyi kockázatai.

A megkérdezettek elenyésző része, 4 százaléka tud koronavírusos fertőzöttről az ismerősei körében, miközben a háztartások felének csökkent a jövedelme.