Fontos szinteknél jár a Richter

Izgalmas szinteken áll a Richter árfolyama, az utóbbi hetekben ismét a 200 napos mozgóátlaga közelébe ért a részvény, ahonnan március közepén és július során is fordulni tudott. Bár ez már önmagában is izgalmassá tenné, az elmúlt napokban a koronavírus kezelésével kapcsolatos pozitív hírek is jöttek a cégtől. A hazai piacon az egyik legérdekesebb szereplő most a Richter, rá irányulhat a figyelem, ráadásul a cég hamarosan közzéteszi negyedéves gyorsjelentését.

Az első negyedévek meglepően jól sikerültek, és a várakozások szerint az év hátralévő részében is inkább erős teljesítményt nyújthat a Richter, a menedzsment előrejelzései is felfelé módosultak.

Segíthet a cégnek az exportbevételek alakulása is, ezt a gyengébb forint is támogatja valamelyest. A receptszámokból kiindulva az Egyesült Államokból érkező Vraylar-bevételek is nagyon szépen alakulhatnak, ami szintén segíthet a növekedésben.

Az árfolyam ismét a hétezer forintos szintek felé fordulhat, technikailag ez reálisnak is tűnhet. Azt is látni kell, hogy az előző negyedéves jelentés előtt hasonló folyamat játszódott le: akkor is a 200 napos mozgóátlagról indult meg gyorsan az árfolyam, és néhány nap alatt nagy menetelést mutatott be.

Az is segítene a cégnek, ha a koronajárvány mostani szakaszában a gyógyszercégek ismét felértékelődnének a befektetői döntések körében. Az első negyedévben az Egyesült Államokban lehetett hasonló folyamatokat látni, ez is ráirányíthatja a figyelmet a Richterre.

Az elemzők a mostani szinteknél azért többet látnak bele a részvénybe, a célárak konszenzusa a Bloomberg szerint 7500 forint közelében áll, nagyjából ezer forinttal haladva meg a mostani szinteket. Saját fairérték-becslésünk egyelőre 6600 forint körül áll, ám az árfolyamok viszonylag nagy mozgásokat mutatnak a célárak körül, a piaci hangulat függvényében ez erősen változhat.