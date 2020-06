Látványosan alulteljesítő a Mol

Az utóbbi hetekben a Mol-részvény alulteljesítő a szektortársaihoz képest. Idén – dollárban – a PKN árfolyama 24, az OMV-é 35, a Hellenic Petroleumé 24, a Motor Oilé 25, a Lotosé pedig 28 százalékkal csökkent.

A Mol piaci árazása 35 százalékkal esett vissza, amit az osztalékkal kapcsolatos bizonytalanság és a magas orosz nyersolajár indokolhat.

Az Ural típusú olaj ára rendkívül fontos a Mol finomítói szegmense eredményességének szempontjából, mivel 90 százalékban ezt a típust használja fel. Az utóbbi két-három évben átlagosan 1-1,5 dolláros diszkonttal forgott az északi-tengeri Brent típusú kőolajhoz képest, ám április végétől diszkontprémiumra váltott. Ez az orosz olaj iránti, a Mol szempontjából kedvezőtlen kereslet-kínálat alakulásának tudható be, ami vélhetően rövidesen fordulhat. Az OPEC+ egyezmény következtében az orosz kitermelést is csökkenteni kellett (körülbelül 23 százalékkal), amit meglepetésre meg is léptek.

Keresleti szempontból pedig a reziliens kelet-közép-európai országok és a relative gyorsan talpra álló kínai olajkereslet apasztotta folyamatosan az Ural Brenttel szembeni diszkontját. Ez azonban mesterségesen fenntartott állapot, amely az OPEC-egyezmény kivezetésével, a kitermelés fokozatos visszaemelésével gyorsan normalizálódhat. Június 9. fontos dátum lesz a Mol számára: ezen a napon adják át a horvát kormánynak az INA értékével kapcsolatos becslést, amelynek alapján elindulhat egy érdemi beszélgetés a cég sorsáról. A washingtoni választott bírósági döntés alapján a Mol számíthat egy több százmillió, legjobb esetben akár egymilliárd dolláros kompenzációra is a horvát kormánytól, remek alkupozíciót adva a magyar cégnek. A horvát gazdaság jelenlegi helyzete miatt nem ígérkezik könnyűnek a megállapodás, ám a részvény árában pozitív fordulatot hozhatna, ha a piacok elkezdenék árazni az említett összegek megszerzését.

A fentiek alapján úgy gondoljuk, jó beszállási pont körvonalazódik a Molban azok számára, akik az olajszektorban szeretnének részvénykitettséget vállalni.