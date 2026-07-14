A Wall Street főbb tőzsdeindexei vegyesen nyitottak kedden a júniusi amerikai inflációs adatok közzétételét követően.

Elemi erővel tört ki a Mol, sziporkázott az OTP és a Richter is / Fotó: MDart10 / Shutterstock

Az éves inflációs ráta 3,5 százalékra esett vissza, az előző hónaphoz képest pedig a fogyasztói árak 0,4 százalékkal csökkentek, ami jellemzően kedvező hatással van a részvényindexekre.

Eközben azonban a közel-keleti helyzet tovább eszkalálódik, Donald Trump amerikai elnök azzal fenyegetőzik, hogy az Egyesült Államok elfoglalja a Hormuzi-szorost, amire az olajárak emelkedéssel reagáltak.

Az európai vezető tőzsdemutatók is felemásan álltak a pesti börze kicsengetése előtt nem sokkal, nagy kilengést viszont egyikük sem mutatott. Mínusz 0,2 százaléktól plusz 0,2 százalékig terjedt a skála.