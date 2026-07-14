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Elemi erővel tört ki a Mol, sziporkázott az OTP és a Richter is

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Nagyot ment a BUX kedden. A blue chipek közül kimagaslóan teljesített a Mol, de drágult az OTP és a Richter is. A többi részvény közül az MBH Bank papírjai tűntek ki.
Murányi Ernő
2026.07.14, 17:29
Frissítve: 2026.07.14, 17:45

A Wall Street főbb tőzsdeindexei vegyesen nyitottak kedden a júniusi amerikai inflációs adatok közzétételét követően. 

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Elemi erővel tört ki a Mol, sziporkázott az OTP és a Richter is / Fotó: MDart10 / Shutterstock

Az éves inflációs ráta 3,5 százalékra esett vissza, az előző hónaphoz képest pedig a fogyasztói árak 0,4 százalékkal csökkentek, ami jellemzően kedvező hatással van a részvényindexekre.

Eközben azonban a közel-keleti helyzet tovább eszkalálódik, Donald Trump amerikai elnök azzal fenyegetőzik, hogy az Egyesült Államok elfoglalja a Hormuzi-szorost, amire az olajárak emelkedéssel reagáltak.

Az európai vezető tőzsdemutatók is felemásan álltak a pesti börze kicsengetése előtt nem sokkal, nagy kilengést viszont egyikük sem mutatott. Mínusz 0,2 százaléktól plusz 0,2 százalékig terjedt a skála.

 A BUX viszont hatalmasat ralizott, kivált az utolsó másfél órában, s ennek eredményeként 1,5 százalékkal, 143 348 pontra emelkedett. 

BUX részvényindex
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az azonnali részvényforgalom túlszárnyalta a 25 milliárd forintot.

A blue chipek közül az OTP árfolyama 1,3 százalékkal, 45 700 forintig lőtt ki.

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 45 700 HUF 0 / +1,33 %
Forgalom: 17 185 138 310 HUF
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A nap igazi sztárja mégis a Mol lett, hiszen a kurzusa nem kevesebb, mint 3,46 százalékkal, 4250 forintig száguldott, miközben a Brent típusú kőolaj hordónkénti ára 1,5 százalékkal 84,56 dollárra nőtt.

Annak ellenére szerepelt ilyen jól az olajpapír, hogy éppen kedden szavazta meg a parlament a Mol extraprofitadójának kiterjesztését, bár az is igaz, hogy a tervek szerint a 2028-as adóévben a középtávú makrogazdasági előrejelzések alapján kivezethetik az extraprofitadókat. Szintén kedden vitték fel az üzemanyagok kiskereskedelmi árait is.

A Concorde Értékpapír Zrt. néhány napja emelte meg a Mol célárát, s javította ajánlását tartásról vételre. 

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 4 250 HUF 0 / +3,46 %
Forgalom: 5 283 242 466 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter is csatlakozott a hegymenethez, a gyógyszerrészvény záróára 1,1 százalékkal, 12 030 forintra emelkedett.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 12 030 HUF 0 / +1,09 %
Forgalom: 1 356 380 930 HUF
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom 2626 forinton búcsúzott a kereskedéstől, azaz 0,6 százalékkal csökkent a záróára.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 626 HUF 0 / -0,53 %
Forgalom: 801 323 544 HUF
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A többi tőzsdei cég közül kedden az MBH Bank tűnt ki, melynek részvényei 3,9 százalékkal, 2900 forintra drágultak.

 MBHBANK részvény
MBHBANK részvény17:20:00
Árfolyam: 2 900 HUF 0 / +3,94 %
Forgalom: 100 991 990 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

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A forint a délelőtti gyengülés után az amerikai inflációs jelentés nyomán visszapattant. Az euró jegyzése a tőzsdezárásra 0,5 százalékkal, 358,12 forintra süllyedt.

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