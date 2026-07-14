Elemi erővel tört ki a Mol, sziporkázott az OTP és a Richter is
A Wall Street főbb tőzsdeindexei vegyesen nyitottak kedden a júniusi amerikai inflációs adatok közzétételét követően.
Az éves inflációs ráta 3,5 százalékra esett vissza, az előző hónaphoz képest pedig a fogyasztói árak 0,4 százalékkal csökkentek, ami jellemzően kedvező hatással van a részvényindexekre.
Eközben azonban a közel-keleti helyzet tovább eszkalálódik, Donald Trump amerikai elnök azzal fenyegetőzik, hogy az Egyesült Államok elfoglalja a Hormuzi-szorost, amire az olajárak emelkedéssel reagáltak.
Az európai vezető tőzsdemutatók is felemásan álltak a pesti börze kicsengetése előtt nem sokkal, nagy kilengést viszont egyikük sem mutatott. Mínusz 0,2 százaléktól plusz 0,2 százalékig terjedt a skála.
A BUX viszont hatalmasat ralizott, kivált az utolsó másfél órában, s ennek eredményeként 1,5 százalékkal, 143 348 pontra emelkedett.
Az azonnali részvényforgalom túlszárnyalta a 25 milliárd forintot.
A blue chipek közül az OTP árfolyama 1,3 százalékkal, 45 700 forintig lőtt ki.
A nap igazi sztárja mégis a Mol lett, hiszen a kurzusa nem kevesebb, mint 3,46 százalékkal, 4250 forintig száguldott, miközben a Brent típusú kőolaj hordónkénti ára 1,5 százalékkal 84,56 dollárra nőtt.
Annak ellenére szerepelt ilyen jól az olajpapír, hogy éppen kedden szavazta meg a parlament a Mol extraprofitadójának kiterjesztését, bár az is igaz, hogy a tervek szerint a 2028-as adóévben a középtávú makrogazdasági előrejelzések alapján kivezethetik az extraprofitadókat. Szintén kedden vitték fel az üzemanyagok kiskereskedelmi árait is.
A Concorde Értékpapír Zrt. néhány napja emelte meg a Mol célárát, s javította ajánlását tartásról vételre.
A Richter is csatlakozott a hegymenethez, a gyógyszerrészvény záróára 1,1 százalékkal, 12 030 forintra emelkedett.
A Magyar Telekom 2626 forinton búcsúzott a kereskedéstől, azaz 0,6 százalékkal csökkent a záróára.
A többi tőzsdei cég közül kedden az MBH Bank tűnt ki, melynek részvényei 3,9 százalékkal, 2900 forintra drágultak.
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A forint a délelőtti gyengülés után az amerikai inflációs jelentés nyomán visszapattant. Az euró jegyzése a tőzsdezárásra 0,5 százalékkal, 358,12 forintra süllyedt.