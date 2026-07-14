Nem bírta tovább a Tisza-kormány alatt: azonnali hatállyal lemondott az állami cég vezérigazgatója – "A feladatomat felelősen már nem tudom ellátni"

Kedden benyújtotta felmondását Jakab Zsófia, a Creative Hungaryvezérigazgatója, aki közleményében azt írta, hogy az elmúlt hetekben olyan helyzet alakult ki, amelyben felelősen már nem tudta ellátni a feladatát.

Közel tíz év után távozik a magyar kreatívipar egyik meghatározó intézményének éléről Jakab Zsófia / Fotó: Creative Hungary / Facebook

Azonnali hatállyal távozik a Creative Hungary – korábbi nevén Magyar Divat & Design Ügynökség – éléről Jakab Zsófia. A szervezet vezérigazgatója közösségi oldalán jelentette be, hogy benyújtotta felmondását, miután az elmúlt hetekben olyan helyzet alakult ki, amelyben már nem tudta felelősen ellátni vezetői feladatait.

Közleményében azt írta, az elmúlt hónapokban is arra törekedett, hogy konstruktív együttműködést alakítson ki az új tulajdonosi joggyakorlóval.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy vezérigazgatóként a szervezet működésének biztosítása és a jogszabályok betartása a legfontosabb felelőssége, ezt azonban a kialakult körülmények között már nem tudta garantálni.

Jakab Zsófia ezzel lezártnak tekinti azt a közel tízéves időszakot, amelyet a magyar divat-, design- és kreatívipar fejlesztésének szentelt. Felidézte, hogy a korábbi Magyar Divat & Design Ügynökségből létrejött Creative Hungary mára olyan szervezetté vált, amely a divat, a design, a szépségipar és a játékipar fejlesztését is koordinálja.

A távozó vezető hosszasan sorolta az elmúlt évek eredményeit. Kiemelte, hogy több mint 140 hazai márka és gyártó vett részt mentor- és fejlesztési programokban, miközben több mint ötven hazai és nemzetközi rendezvényen biztosítottak bemutatkozási lehetőséget magyar alkotóknak Milánótól Dubajig.

Emlékeztetett arra is, hogy a Budapest Central European Fashion Weeken 2018 óta mintegy 150 hazai és régiós márka mutatkozott be, a rendezvény szezononként 5-6 ezer látogatót fogadott, a bemutatókra pedig eddig 27 országból érkeztek szakmai vendégek és újságírók. A 360 Design Budapest kiállítás pedig hat alkalommal mutatta be közel 150 magyar és 50 nemzetközi alkotó munkáját.

Jakab Zsófia szerint sikeres volt a munkája

A volt vezérigazgató szerint a számoknál is fontosabb, hogy az ügynökség nemzetközi kapcsolatokat épített, támogatta a piacérett magyar márkák külföldi megjelenését, fejlesztette a gyártói hátteret, valamint kiemelt figyelmet fordított a tehetséggondozásra és a szakmai utánpótlásra.