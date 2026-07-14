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közel-keleti válság
Hormuzi-szoros
Vörös-tenger
energiahelyzet
Bab el-Mandeb szoros
húszik
Irán

Már nem csak a Hormuzi-szoros a tét: Teherán a világkereskedelem másik ütőerére céloz – ebbe beletörhet az energiapiac

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A Közel-Keleten zajló háború újabb fordulóponthoz érkezhet. Teherán jelezte, hogy a vörös-tengeri Báb el-Mandeb szoros lezárása is napirendre kerülhet, ha tovább fokozódik a katonai nyomás.
VG
2026.07.14, 17:43

Miután Irán gyakorlatilag megbénította a hajóforgalmat a Hormuzi-szorosban, most egy másik kulcsfontosságú tengeri átjáró, a Vörös-tenger bejáratát képező Báb el-Mandeb lezárásával is fenyeget. Elemzők szerint Teherán jemeni szövetségesein, a húszi lázadókon keresztül próbálhat még nagyobb nyomást gyakorolni az Egyesült Államokra és a globális energiapiacra.

Ship traffic resumes at Strait of Hormuz following US-Iran ceasefire vörös-tenger
A húszi lázadók szerint akár hordónként 200 dollárra is emelkedhetne az olaj ára, ha lezárnák a Vörös-tengert / Fotó: Anadolu via AFP

Irán a Hormuzi-szoros után a Vörös-tenger bejáratát jelentő Bab el-Mandeb szorost is nyomásgyakorlási eszközként vetheti be az Egyesült Államokkal szemben. A Reuters elemzői szerint Teherán jemeni szövetségesei, a húszi lázadók segítségével egy második stratégiai tengeri útvonalat is veszélybe sodorhat, ami az egész világgazdaságra komoly hatással lenne.

A Vörös-tenger is lezárulhat

A Bab el-Mandeb köti össze a Vörös-tengert az Ádeni-öböllel, ezen keresztül halad a szaúdi olajexport jelentős része, valamint a világ tengeri kereskedelmének számottevő hányada. Ha ez az útvonal is részben vagy teljesen lezárulna, az tovább súlyosbítaná a már amúgy is feszült energiapiaci helyzetet.

A húszi mozgalom egyik vezetője, Mohammed al-Farah hétfőn arról beszélt, hogy a jemeni erők készek lezárni a szorost, amennyiben Szaúd-Arábia újabb támadásokat indít Jemen ellen. Szerinte ilyen esetben a Hormuzi- és a Bab el-Mandeb-szoros „műveleti szövetségben” zárulhatna le, 

ami akár hordónként 200 dollárra emelhetné a kőolaj árát.

A Reutersnek nyilatkozó Fawaz Gerges közel-keleti szakértő szerint Irán ezzel azt üzeni Washingtonnak, hogy egyszerre képes veszélyeztetni a világ két legfontosabb tengeri energiaszállítási útvonalát. Ez már nem csupán kétoldalú konfliktus lenne, hanem közvetlen fenyegetést jelentene a globális kereskedelemre is.

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Nem csitulnak a harcok Iránban: azok után, hogy Irán vasárnap reggel bejelentette a Hormuzi-szoros lezárását, délután újabb amerikai csapásokról érkeztek hírek. Nagyon úgy tűnik, hogy nem a levegőbe beszélt Donald Trump pénteken, amikor azt mondta, hogy véget ért a tűzszünet Iránban. A Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság miatt újra felerősödhet a befektetők félelme.

A szakértők ugyanakkor úgy vélik, egyik fél sem feltétlenül akar teljes körű háborút. Sokkal valószínűbb egy fokozatos eszkaláció, amelyben mindkét oldal egyre nagyobb nyomást gyakorol a másikra anélkül, hogy átlépné a nyílt összecsapás küszöbét.

A húszik már bizonyították, hogy képesek megbénítani a Vörös-tengeri hajózást. A 2023 őszén kirobbant gázai háború után hónapokon keresztül támadták a kereskedelmi hajókat, aminek következtében számos hajózási társaság Afrika megkerülésére kényszerült. 

Ez jelentősen megnövelte a szállítási időt és a költségeket, miközben az Egyesült Államok és Nagy-Britannia légicsapásokkal próbálta visszaszorítani a támadásokat.

Andreas Krieg, a londoni King's College biztonságpolitikai kutatója szerint a Bab el-Mandeb lezárása Irán „utolsó stratégiai aduásza” lehet. Úgy véli, Teherán csak akkor vetné be ezt az eszközt, ha arra jutna, hogy a teljes körű háború már elkerülhetetlen.

Szaúd-arábiai elemzők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a húszik önállóan aligha vállalnának ekkora kockázatot, és csak Teherán egyértelmű utasítására lépnének. Egy ilyen akció viszont könnyen kiválthatna egy újabb, szélesebb nemzetközi katonai válaszlépést, amelynek célja a húszi fegyveres képességek jelentős meggyengítése lenne.

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