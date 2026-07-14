Soha nem látott botrány robbant ki az új kecskeméti Mercedes-gyár átadásán: az eset a németeknek a legkellemetlenebb − „Ők ilyenekhez nem szoktak hozzá”

Történelmi esemény zajlott kedden Kecskeméten. A Mercedes új gyáregységekkel bővítette üzemét, azonban az eseményen a város vezetése nem vehetett részt.

Magyar Péter kérése a német vállalaton keresztül érkezett / Fotó: AFP

Kecskemét polgármestere, Szemereyné Pataki Klaudia most részleteket osztott meg az üggyel kapcsolatban és elárulta, hogy pontosan kitől és milyen formában érkezett a kérés, valamint azt is, hogy mit hozhat a jövő.

A német vállalaton keresztül érkezett az üzenet

„A tegnapi posztom nagy érdeklődést váltott ki, olvasom a kommenteket. Úgy döntöttem: megosztok Önökkel néhány részletet, hogy első kézből kapjanak információt a történtekről, és tényekről” − írta a polgármester egy közösségimédia-bejegyzésében, majd így folytatta:

Magyar Péter miniszterelnök úr kérése nem direktben, hanem a Mercedes gyár vezetésén keresztül érkezett. Péntek délután személyesen a gyárigazgató hívott fel azzal, hogy olyan emailt kaptak, amelyben egyértelműen le van írva, miszerint sem az én, sem a munkatársaim jelenléte nem kívánatos a hivatalos megnyitón.

A polgármester szerint Magyar Péter döntését azzal magyarázta, hogy az MNB ügy miatt volt nemkívánatos a jelenléte, majd rámutatott, hogy ez egy kétségtelenül népszerű téma, amely jól kommunikálható, azonban figyelmeztetett is:

A „közpénztolvaj” kifejezés a miniszterelnök úr szájából - akár jelző, akár tényállítás - nyilvánvalóan büntetőjogi következményekkel járó cselekedet. Nem hiszek az oda-vissza történő sértő üzengetésben, mások alaptalan és idő előtti lejáratásában, tönkretételében. Ezért jelenleg csak méltósággal, de szilárd határozottsággal jelzem, hogy visszautasítom a személyemet ért rágalmakat.

Szemereyné Pataki Klaudia azt is leszögezte, hogy nála jobban senki nem várja a hatósági vizsgálat mielőbbi befejezését, amelyhez minden információt és segítséget megad, az egyetemnek pedig jár a pénz.

A bejegyzésből az is kiderült, hogy nemcsak a kecskeméti polgármestert, de a városvezetés több munkatársát is felhívták és arra kérték őket, hogy ne jelenjenek meg az ünnepségen, annak ellenére, hogy többen 18 éve dolgoznak együtt a vállalattal.