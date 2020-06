Már megbízhatóan teljesít a P&G

A Procter & Gamble a világ legnagyobb fogyasztási cikkeket forgalmazó vállalata, olyan márkák tartoznak hozzá, mint a Gillette, az Old Spice vagy a Pampers. Hőskora egyértelműen az előző századra tehető, ekkor lett belőle az az óriás, amelyet ma ismerünk.

Átlépve a 21. századba, már problémát okoz számára az alkalmazkodás a modern trendekhez, és ez meglátszott a teljesítményén is. A 2008-as válságot követően árfolyama az S&P 500 indexhez képest bő 40 százalékkal csökkent. A vízió nélküli és egyre elavultabb szemlélettel jellemzett időszaknak a 2016-ban kinevezett David Taylor vezérigazgató vetett véget.

Újragondolták a P&G komplett vállalati kultúráját, átalakították a szállítási láncot, termékeikkel koncentráltabban célozták meg a fogyasztókat. A váltás óta sikerült visszatérni a növekedés útjára, de a koronavírus-járvány közbeszólt, a 2021-es pénzügyi évre mindössze 1,4 százalékos profitbővülésre van kilátás. A trend azonban továbbra is pozitív irányba mutat, ötéves távlatban a 80 milliárd dollár bevételt is megközelítheti a társaság. Ez a növekedési ütem egy ekkora vállalatnál nem megvetendő, és ehhez még egy nem kiemelkedő, de annál stabilabb – ráadásul növekvő – osztalékhozam is társul, amely jelenleg 2,7 százalék. Az elmúlt évek növekedését az amerikai–kínai kereskedelmi háború árnyékában sikerült elérni. Ez elsődlegesen annak köszönhető, hogy a P&G legnagyobb piaca az Egyesült Államokban van, s ez ebben a helyzetben jelentős előny az olyan versenytársakkal szemben, mint a Unilever, amely bevételei jelentős részét Ázsiából szerzi. Amerikai fókusza miatt a járvány okozta sokkból is könnyebben állhat fel a P&G, már ha az Egyesült Államok valóban az elsők között lábal ki a válságból.

Ha egy konzervatívabb befektetést keresünk a részvénypiacon, akkor a P&G ideális választás lehet. A vállalat átstrukturálása abszolút sikersztori, és további növekedést inspirálhat. Ez pedig egy ekkora méretű cégnél kifejezetten meggyőző érv.