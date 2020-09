Óvatosan kezelik a CECE változását

Több hazai vonatkozású változást is hoz a CECE index szeptemberi felülvizsgálata. A régiós indexben szeptember 21-én lépnek életbe az új paraméterek, ezért az átsúlyozása a szeptember 18-i kereskedési nap zárószakaszát fogja leginkább befolyásolni. A hazai részvények közül új tagként bekerül az indexbe a BIF és a Graphisoft Park, míg az Appeninn távozni kényszerül belőle. Régiós szinten a lengyel PGE-t a szintén lengyel Play Communication váltja az indexben. Ezen túlmenően a cseh Central Europe Mediánál történik kisebb korrekció a részvények darabszámában, azonban ennek hatása marginális.

Kalkulációnk szerint a BIF és a Graphisoft Park is 10 bázispontot némileg meghaladó súlyt kaphat, így várhatóan mindkettő az index legkisebb komponensei közé kerül. Mivel az Appeninn még ennél is kisebb súlyú tag volt, a magyar résztvevők súlya összességében valamelyest növekedhet, leginkább a lengyelek kárára, hiszen a most kieső PGE 2 százalék fölötti súlyával erős középszereplőnek számított az indexben.

A Bloomberg adatai szerint egyetlen – francia – alap kezeli a CECE indexet benchmarkként (vagyis hozzá méri a teljesítményét), de az alap célja a felülteljesítés, ezért a befektetései allokációjában eltérhet az indexsúlyoktól. Ezzel kisrészvények esetében költséghatékonysági okokból rendszerint élni is szoktak az alapkezelők.

A frissen bekerülő magyar részvényeknek, a BIF-nek és a Graphisoft Parknak kimondottan alacsony volt a forgalma az elmúlt időszakban, következésképp az alapnak nagy kihívás lenne a jelenlegi forgalom mellett az indexben szereplő súllyal lekövetni a változást. Ehhez számításunk szerint az elmúlt húsz nap átlagos forgalmával kalkulálva a BIF esetében 34 napnyi, a Graphisoft Park esetében pedig majdnem nyolcnapnyi forgalmat kellene megvásárolni a következő két hét alatt. Bár elképzelhető, hogy az átsúlyozás hatására megélénkül a részvények forgalma, de még valószínűbb, hogy az alapkezelő élni fog a rugalmasság lehetőségével.