Deviza
EUR/HUF361,66 -0,18% USD/HUF307,31 -0,46% GBP/HUF415,28 -0,21% CHF/HUF393,08 -0,2% PLN/HUF85,43 -0,28% RON/HUF70,93 -0,26% CZK/HUF14,89 -0,27% EUR/HUF361,66 -0,18% USD/HUF307,31 -0,46% GBP/HUF415,28 -0,21% CHF/HUF393,08 -0,2% PLN/HUF85,43 -0,28% RON/HUF70,93 -0,26% CZK/HUF14,89 -0,27%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX138 115,61 -0,51% MTELEKOM2 456 +0,41% MOL4 198 +2,62% OTP44 210 -1,45% RICHTER13 020 -1% OPUS360 -0,56% ANY7 600 +0,53% AUTOWALLIS151 +0,66% WABERERS4 970 +1,41% BUMIX9 267,92 +0,49% CETOP4 598,2 +1,53% CETOP NTR2 856,58 -0,85% BUX138 115,61 -0,51% MTELEKOM2 456 +0,41% MOL4 198 +2,62% OTP44 210 -1,45% RICHTER13 020 -1% OPUS360 -0,56% ANY7 600 +0,53% AUTOWALLIS151 +0,66% WABERERS4 970 +1,41% BUMIX9 267,92 +0,49% CETOP4 598,2 +1,53% CETOP NTR2 856,58 -0,85%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Aldi
Aldi Magyarország
élelmiszer
átalakít
bolt
kiskereskedelem

Hivatalos: teljesen átalakítja az összes boltját Magyarországon a nagy német kiskereskedelmi lánc – rá se ismernek majd a vásárlók

Hosszú idő után nagy változást vezetnek be. A döntés világszerte érvényes, de a magyarországi Aldi-boltok kiemelt fókusszal bírnak. A tesztfolyamat már zajlik.
Hecker Flórián
2026.04.19, 07:20
Frissítve: 2026.04.19, 10:14

Hatalmas átalakítás következik be hamarosan az Aldi összes boltjában, az első helyszíneken már elindult a tesztüzem – írta meg a német sajtó.

Teljesen átalakítja az összes boltját Magyarországon az Aldi / Fotó: Raketir / Shutterstock

Az Aldi Süd – ehhez tartozik az Aldi magyarország is – ugyanis világszerte átalakítja üzleteit. A háttérben az áll, hogy egy ausztrál tervezőiroda kidolgozta az új globális koncepciót.

Eddig az Aldit a szűk vásárlói folyosók, a szürke polcok és neonfény jellemezte, a német diszkont boltjai sosem a hangulatukról voltak híresek, hanem az áraikról.

Ennek azonban vége szakadhat, az Aldi Süd ugyanis egy teljesen új megjelenésen dolgozik a Földön található összes üzletét érintően. A projektért felelős ausztrál tervezőiroda, a Landini Associates úgy fogalmazta meg a célt, hogy „újraalkotni a diszkont nyelvét”.

A Landini Associates és az Aldi Süd már 14 éve dolgozik együtt. A partnerség a „Project Fresh”-sel kezdődött, vagyis az ausztrál Aldi-üzletek teljes megújulásával. Ezt követték a kínai üzletek, majd az „Aldi Corner Store” koncepciója, amely egy kisebb, helyi igényekre szabott üzletformátum Ausztráliában.

A tervezőiroda most egy világszerte érvényes üzletkoncepciót visz végig. A német diszkont a legfőbb piacára akar összpontosítani, és a rugalmasságra épít: a merev, egységes dizájn helyett egy rögzített színekből, betűtípusokból és piktogramokból álló, moduláris rendszert vezetnek be, amely alkalmazkodni tud a különböző épülettípusokhoz és üzletméretekhez.

A beszámolók szerint az Aldi 

  • az USA,
  • Ausztrália,
  • Németország, 
  • Ausztria,
  • Olaszország,
  • Magyarország,
  • Szlovénia,
  • Svájc,
  • valamint Nagy-Britannia
  • és Írország

boltjait veszi előre, ezeket a saját helyi adottságaihoz igazítva alakítja át. A projektet egy konszernszintű ingatlanügyi bizottság irányítja az Aldi USA vezetésével az ausztrál leányvállalat közreműködésével.

Már zajlik az új Aldi-boltok tesztelése

Mint kiderült, már 2025 szeptembere óta fut a próbaprojekt egy aventurai (Florida) üzletben. Innen kiindulva az Aldi fokozatosan terjeszti ki a tesztelést további amerikai helyszínekre, majd 2026 második negyedévétől a helyi csapatok a fenti kulcspiacokon is megkezdik a koncepció finomhangolását és megvalósítását.

Az Aldi Süd egyelőre hivatalosan nem kommentálta a terveket.

Ezzel párhuzamosan az Aldi modernizálja németországi bolthálózatát is: az inside-digital.de adatai szerint az Aldi Nord 2026-ra körülbelül 20 új üzletnyitást és több mint 140 egyéb beruházási intézkedést jelentett be, beleértve az új építéseket, áthelyezéseket és korszerűsítéseket is.

A folyamat során lecserélik az 1980-as és 1990-es évekből származó, régebbi berendezéseiket, amelyek már túl kicsik és elavultak. Egy kereskedelmi szakértő úgy foglalta össze a helyzetet, hogy „az Aldi alapjaiban változtatja meg üzleteit, hogy alkalmazkodjon az új vásárlási szokásokhoz”.

A legolcsóbb diszkontok rangsorában az Aldi Süd egyébként a negyedik helyet szerezte meg.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
