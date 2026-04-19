Hivatalos: teljesen átalakítja az összes boltját Magyarországon a nagy német kiskereskedelmi lánc – rá se ismernek majd a vásárlók

Hatalmas átalakítás következik be hamarosan az Aldi összes boltjában, az első helyszíneken már elindult a tesztüzem – írta meg a német sajtó.

Az Aldi Süd – ehhez tartozik az Aldi magyarország is – ugyanis világszerte átalakítja üzleteit. A háttérben az áll, hogy egy ausztrál tervezőiroda kidolgozta az új globális koncepciót.

Eddig az Aldit a szűk vásárlói folyosók, a szürke polcok és neonfény jellemezte, a német diszkont boltjai sosem a hangulatukról voltak híresek, hanem az áraikról.

Ennek azonban vége szakadhat, az Aldi Süd ugyanis egy teljesen új megjelenésen dolgozik a Földön található összes üzletét érintően. A projektért felelős ausztrál tervezőiroda, a Landini Associates úgy fogalmazta meg a célt, hogy „újraalkotni a diszkont nyelvét”.

A Landini Associates és az Aldi Süd már 14 éve dolgozik együtt. A partnerség a „Project Fresh”-sel kezdődött, vagyis az ausztrál Aldi-üzletek teljes megújulásával. Ezt követték a kínai üzletek, majd az „Aldi Corner Store” koncepciója, amely egy kisebb, helyi igényekre szabott üzletformátum Ausztráliában.

A tervezőiroda most egy világszerte érvényes üzletkoncepciót visz végig. A német diszkont a legfőbb piacára akar összpontosítani, és a rugalmasságra épít: a merev, egységes dizájn helyett egy rögzített színekből, betűtípusokból és piktogramokból álló, moduláris rendszert vezetnek be, amely alkalmazkodni tud a különböző épülettípusokhoz és üzletméretekhez.

A beszámolók szerint az Aldi

az USA,

Ausztrália,

Németország,

Ausztria,

Olaszország,

Magyarország,

Szlovénia,

Svájc,

valamint Nagy-Britannia

és Írország

boltjait veszi előre, ezeket a saját helyi adottságaihoz igazítva alakítja át. A projektet egy konszernszintű ingatlanügyi bizottság irányítja az Aldi USA vezetésével az ausztrál leányvállalat közreműködésével.

Már zajlik az új Aldi-boltok tesztelése

Mint kiderült, már 2025 szeptembere óta fut a próbaprojekt egy aventurai (Florida) üzletben. Innen kiindulva az Aldi fokozatosan terjeszti ki a tesztelést további amerikai helyszínekre, majd 2026 második negyedévétől a helyi csapatok a fenti kulcspiacokon is megkezdik a koncepció finomhangolását és megvalósítását.