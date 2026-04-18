Szijjártó Péter váratlan üzenetet küldött a magyaroknak Facebookon szombat éjjel: „Akármi történik, akármi történt”

Az az első bejegyzése a választás óta. Szijjártó Péter sejtelmes üzenetet fogalmazott meg, amiben örök szövetségről ír, és mintha lezárta volna a múltat.
Hecker Flórián
2026.04.18, 22:45
Frissítve: 2026.04.19, 07:37

A múlt vasárnapi választások óta először jelentkezett be Szijjártó Péter a közösségi oldalán és posztolt új üzenetet.

Szijjártó Péter
Fotó: KKM

Legutóbb még április 12-én délután buzdított az országgyűlési választáson való részvételre. Akkor azt írta a külgazdasági és külügyminiszter, hogy „olyan döntés ez, amit holnap nem lehet visszacsinálni! Most nem lehet hátradőlni, nem lehet otthon maradni. Kevesebb mint 3 óra van hátra, most cselekedni kell”.

Ennél most sokkal talányosabb bejegyzést tett közzé, amihez egy friss fényképet is csatolt. Ebben úgy fogalmazott, hogy 

akármi történik, akármi történt, a mi szövetségünk: örök + 2 év. 

Elkezdtük: Dunakeszi Kinizsi. Ma: Csak a Kispest! – zárult a Facebook-poszt. Hogy pontosan ez mit takar, nehéz lenne megfejteni, de az bizonyos, hogy Szijjártó Péter a futsalhoz és a labdarúgáshoz fűződő kapcsolatáról írt.

Egyébként a Kispest-Honvéd szombaton bajnokit játszott az NB II-ben, idegenben győzte le a Mezőkövesdet 2-1-re. A „Ma: Csak a Kispest!” vélhetően ennek szólt.

 

Szijjártó Péter korábban aktívan futsalozott a Dunakeszi Kinizsi csapatában, a közelmúltban pedig a Kispest-Honvéd FC labdarúgóklub elnökének választották. A klub ezzel új korszakot nyitott, hiszen a politikus a magyar sportélet egyik legbefolyásosabb szereplőjeként érkezett a kispesti egyesület élére.

A tavaly novemberi bejelentéskor Leisztinger Tamás, a Honvéd tulajdonosa elmondta: a klub előtt komoly fejlesztések állnak, amelyekkel nemcsak a pályán, hanem az infrastruktúra terén is előrelépést terveznek. A tulajdonos szerint a Honvéd 

  • futsalcsarnokot kap, 
  • új csapatbuszt szereznek be 
  • és egy nagy volumenű beruházás előkészítése is folyamatban van, mely hosszú távon stabilizálná a klub működését.

A rendezvényen hirdették ki azt is, hogy a Honvéd jövőjét jelentősen befolyásolhatja egy nemzetközi együttműködés is: Szingapúr legnagyobb vállalata, a Vulcan Shield Global lesz a klub új főszponzora és mezpartnere.

A társaság négyéves szerződést kötött a Honvéddal,

és pénzügyi ereje „kétszerese a Molnak”, amely az Újpest főtámogatója. A támogatási megállapodás révén a Honvéd a következő években olyan stabil hátteret kaphat, amellyel ismét a magyar élvonal meghatározó klubjai közé léphet vissza.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
