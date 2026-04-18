Szijjártó Péter váratlan üzenetet küldött a magyaroknak Facebookon szombat éjjel: „Akármi történik, akármi történt”

A múlt vasárnapi választások óta először jelentkezett be Szijjártó Péter a közösségi oldalán és posztolt új üzenetet.

Legutóbb még április 12-én délután buzdított az országgyűlési választáson való részvételre. Akkor azt írta a külgazdasági és külügyminiszter, hogy „olyan döntés ez, amit holnap nem lehet visszacsinálni! Most nem lehet hátradőlni, nem lehet otthon maradni. Kevesebb mint 3 óra van hátra, most cselekedni kell”.

Ennél most sokkal talányosabb bejegyzést tett közzé, amihez egy friss fényképet is csatolt. Ebben úgy fogalmazott, hogy

akármi történik, akármi történt, a mi szövetségünk: örök + 2 év.

Elkezdtük: Dunakeszi Kinizsi. Ma: Csak a Kispest! – zárult a Facebook-poszt. Hogy pontosan ez mit takar, nehéz lenne megfejteni, de az bizonyos, hogy Szijjártó Péter a futsalhoz és a labdarúgáshoz fűződő kapcsolatáról írt.

Egyébként a Kispest-Honvéd szombaton bajnokit játszott az NB II-ben, idegenben győzte le a Mezőkövesdet 2-1-re. A „Ma: Csak a Kispest!” vélhetően ennek szólt.

Szijjártó Péter korábban aktívan futsalozott a Dunakeszi Kinizsi csapatában, a közelmúltban pedig a Kispest-Honvéd FC labdarúgóklub elnökének választották. A klub ezzel új korszakot nyitott, hiszen a politikus a magyar sportélet egyik legbefolyásosabb szereplőjeként érkezett a kispesti egyesület élére.

A tavaly novemberi bejelentéskor Leisztinger Tamás, a Honvéd tulajdonosa elmondta: a klub előtt komoly fejlesztések állnak, amelyekkel nemcsak a pályán, hanem az infrastruktúra terén is előrelépést terveznek. A tulajdonos szerint a Honvéd

futsalcsarnokot kap,

új csapatbuszt szereznek be

és egy nagy volumenű beruházás előkészítése is folyamatban van, mely hosszú távon stabilizálná a klub működését.

A rendezvényen hirdették ki azt is, hogy a Honvéd jövőjét jelentősen befolyásolhatja egy nemzetközi együttműködés is: Szingapúr legnagyobb vállalata, a Vulcan Shield Global lesz a klub új főszponzora és mezpartnere.

A társaság négyéves szerződést kötött a Honvéddal,

és pénzügyi ereje „kétszerese a Molnak”, amely az Újpest főtámogatója. A támogatási megállapodás révén a Honvéd a következő években olyan stabil hátteret kaphat, amellyel ismét a magyar élvonal meghatározó klubjai közé léphet vissza.