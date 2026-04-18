Rossz hírt közölt a Magyar Nemzeti Bank az aranytartalékról: ezt a zuhanást Varga Mihály se tudta megfékezni

Márciusban csökkentek a devizatartalékok – derült ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) pénteken megjelent előzetes adataiból. Ebből derült ki, mi történt a magyar aranytartalékkal az előző hónapban.

A trend mögötti okok egyértelműek: az arany árának márciusi zuhanása rányomta bélyegét a nemzeti bank devizatartalékainak alakulására.

Az MNB adatai szerint a devizatartalékok 1,132 milliárd euróval csökkentek, amit döntően

a monetáris aranykészletek 1,431 milliárd euró értékű csökkenése okozott.

A devizatartalékok a februári 59,864 milliárd euróról 58,732 milliárd euróra estek, ezen belül az aranytartalék 15,520 milliárdról 14,089 milliárd euró értékűre apadtak.

Ehhez az vezetett, hogy az arany ára dollárban 11,8 százalékot zuhant márciusban: a február végi 5235,85 dollárról az arany spot jegyzése unciánként 4618,55 dollárra szakadt be.

Ahogy arról a Világgazdaság nemrégiben írt, Magyarország az elmúlt években jelentősen növelte aranytartalékát. A jegybank 2024-ben, alapításának centenáriumi évében hazánk hosszú távú nemzet- és gazdaságstratégiai céljait figyelembe véve

az aranytartalék 94,5 tonnáról 110 tonnára emeléséről döntött.

Ezzel például Magyarország megelőzte Romániát, keleti szomszédunknak 103,6 tonna aranya van. Ez az első alkalom egyébként a modern történelemben, hogy Magyarország nagyobb aranytartalékkal rendelkezik, mint Románia.

Mennyi Magyarország aranytartaléka?

A jegybank 1924-es alapítása óta tart aranytartalékot, állománya azonban nagymértékben ingadozott az évtizedek során. Az aranytartalék állománya a második világháborúig emelkedett, majd a háború végén az MNB legendás Aranyvonatán mintegy 30 tonna súlyú aranytömböt és aranypénzt menekített ki a jegybank az ausztriai Spital am Pyhrnbe.

A háború után az aranytartalék visszakerült az országba, és fedezetként támogatta a magyar gazdaság stabilizációját és a pénzügyi konszolidációt a forint bevezetésekor. A rendszerváltás idején Magyarország aranytartaléka több lépcsőben minimális, mintegy 3,1 tonnás szintre csökkent. Az MNB hosszú távú nemzet- és gazdaságstratégiai célokat szem előtt tartva

2018-ban több mint tízszeresére, 31,5 tonnára növelte az aranytartalékot, majd

2021-ben megháromszorozta, 94,5 tonnára emelte az aranykészlet állományát.

Az aranytartalék jelenlegi 110 tonnára növelésével az MNB folytatta a 2018-ban megkezdett aranyvásárlási folyamatot a hosszú távú nemzetstratégiai célok elérése érdekében.

A magyar aranytartalék ezzel rekordszintre emelkedett. A régiós jegybankok mezőnyében az aranytartalék növelésével Magyarország

egy főre jutó aranytartaléka 0,32 unciáról 0,37 unciára emelkedik,

így a kelet-közép-európai régióban jelenleg hazánk rendelkezik a legmagasabb egy főre jutó aranytartalékkal. Ez a stratégia illeszkedik ahhoz a globális trendhez, amelyben a jegybankok ismét növelik aranytartalékaikat a pénzügyi stabilitás erősítése érdekében.