Erre senki se számított: leállhat az elektromos autók gyártása, elfogy a kulcsfontosságú alapanyag – nagyon figyelnie kell a magyar gazdaságnak

A Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) vezető réz- és kobaltbányászati vállalatai közül többnél az alapvető fontosságú kioldási (lúgzási) vegyszerekre leadott megrendeléseket mondtak vissza a beszállítók ebben a hónapban. Az ok: az iráni háború miatti zavarok az ellátási láncban.

A kongói kobalt és réz feldolgozásához szükséges vegyi anyagok szállításában is fennakadások vannak az iráni háború miatt / Fotó: SAMIR TOUNSI / AFP

Az iparági források szerint ez arra kényszeríti a bányacégek egy részét, hogy csökkentsék a felhasználást, sőt akár a termelés visszafogását is fontolóra vegyék, miközben a Közel-Kelethez köthető ellátási zavarok egyre súlyosbodnak. Mindez áttételesen akár az elektromos autók előállításának ütemét is visszafoghatja – írja az Origo.

Erre érdemes lehet külön is figyelnie a magyar gazdaságnak, amely az elektromos átállásban ugyancsak vastagon érintett ipari kapacitásokkal. Elég csak a szegedi BYD-gyárat említeni.

Kobalt és kénsav nélkül az elektromos autó sem megy

A lap felidézi, hogy a KDK a világ legnagyobb kobalttermelője, valamint Afrika legjelentősebb rézszállítója. Így kulcsszerepet tölt be az elektromos járművekhez és a tisztaenergia-átmenethez kapcsolódó globális ellátási láncokban. Ha zavar áll be e nyersanyagok ottani termelésében, annak világpiaci hatásai azonnal érezhetők.

Az országban a réz- és kobaltbányászat nagymértékben függ a kénsavtól és a kénalapú vegyszerektől, például a nátrium-metabiszulfit nevű anyagtól, melyet az élelmiszeriparban tartósítószerként is használnak.

Ezen anyagok ellátását azonban jelentősen megzavarta az iráni háborúhoz köthető tengeri szállítási bizonytalanság.

A hatás már kézzelfogható: egy 2000 tonnás nátrium-metabiszulfit-megrendelést teljes egészében töröltek, míg egy másik, 1800 tonnás szállítmányt április elején vontak vissza, noha a szerződéseket már aláírták – mondta egy, a beszállítói láncra rálátó forrás, aki üzleti okokból névtelenséget kért.

A rendelkezésre álló készletek hosszabb időtartamban megvalósuló felhasználása érdekében a bányavállalatok csökkentik a vegyszerfelhasználást, és mérlegelik a kobalttermelés visszafogását is – közölte a forrás, amit Isabel Ramirez, a bányászati vegyi anyagok ellátási láncára szakosodott tanácsadó is megerősített.