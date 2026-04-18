Hivatalos: új atomerőmű épül Magyarország közvetlen szomszédjában, Amerika ad rá pénzt – 7 milliárd dollár mozdul meg
Három és fél évvel az elvi jóváhagyás után végre megérkezik az első amerikai hitel a romániai Csernavoda atomerőmű bővítéséhez. A több milliárd eurós projekt azonban még mindig komoly pénzügyi és technikai kihívások előtt áll.
Hosszú előkészítés és elhúzódó tárgyalások után végre konkrét finanszírozási lépés történt a romániai Csernavoda atomerőmű bővítése ügyében.
Az Exim Bank US hamarosan legfeljebb 57,2 millió dollár értékű közvetlen hitelmegállapodást ír alá az EnergoNuclear SA-val, amely a 3-as és 4-es blokk megépítéséért is felelős.
A vállalat a román állami Nuclearelectrica teljes tulajdonában áll, így a hitelt végső soron az állam garantálja. A finanszírozási struktúra nem egyszerű: a dokumentációs feladatokat a JPMorgan európai leányvállalata látja el, miközben a profit.ro szerint egy nemzetközi bankkonzorcium – köztük a Banca Transilvania, a BRD, a CEC Bank, az UniCredit és az ING romániai egysége – már korábban 80 millió eurós hitelt biztosított a projekthez.
Az amerikai hitel nem magát az építkezést finanszírozza, hanem az előkészítési szakaszt: mérnöki tervezést, megvalósíthatósági tanulmányokat és egyéb előkészítő munkákat. Az amerikai állami tulajdonú exporthitel-intézmény már 2023 szeptemberében jóváhagyta ezt a finanszírozást, és akkor azt is közölte, hogy a projekt amerikai munkahelyeket is teremt, elsősorban Texas és Illinois államokban.
A mostani lépés azonban csak töredéke annak a finanszírozási csomagnak, amelyre a teljes beruházáshoz szükség van. Már 2022 novemberében szó volt arról, hogy az amerikai fél akár hárommilliárd dollárnyi potenciális finanszírozást is biztosíthatna a projekthez, de ezek az ígéretek eddig nem materializálódtak teljes mértékben.
A román fél közben kifejezetten nehéz tárgyalásokról számolt be. A Nuclearelectrica szerint az amerikai Exim Bank és a kanadai Export Development Canada rendkívül szigorú feltételeket szabott, és „rugalmatlan hozzáállást” tanúsított a finanszírozási egyeztetések során. Ez jelentősen lassította az előrehaladást.
A projekt jelenlegi becsült költsége körülbelül hétmilliárd euró, ami hatalmas teher egy olyan beruházásnál, amely még mindig nem rendelkezik teljes finanszírozási háttérrel.
Ráadásul a két új reaktor még technikai engedélyekre is vár, például a villamosenergia-hálózatra való csatlakozáshoz szükséges jóváhagyásra.
A csernavodai bővítés stratégiai jelentőségű Románia számára. Az ország célja, hogy
- növelje nukleáris kapacitását,
- csökkentse az importfüggőséget,
- valamint stabil, alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiát biztosítson.
A projekt egyben geopolitikai szempontból is fontos, mivel erősíti az amerikai–román energetikai együttműködést.
Ömlik az amerikai pénz a régióba
Az Exim Bank a héten Kijevvel is megállapodott egy több száz millió dolláros finanszírozási programról, amely elsősorban az ukrán gázszektor helyreállítását szolgálja. A mintegy 300 millió dolláros konstrukció lehetővé teszi amerikai energetikai berendezések beszerzését a Naftogaz számára, különösen az orosz támadásokban megrongálódott kitermelő infrastruktúra újjáépítésére.
A megállapodás ennél jóval nagyobb együttműködés része: a felek egy akár egymilliárd dollárt meghaladó energetikai modernizációs programról is tárgyalnak, miközben Ukrajna növelné az amerikai LNG-importot. Már most is jelentős mennyiség érkezik az Egyesült Államokból – például a 2025–2026-os fűtési szezonra 900 millió köbmétert szereztek be –, és a cél az, hogy hosszabb távon stabil, amerikai forrásokra épülő gázellátás váltsa ki az orosz függőséget.
Az ukrán gázszektor több száz millió dolláros finanszírozásában állapodott meg Kijev az amerikai Exim Bankkal – közölte csütörtökön Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök a Telegramon.