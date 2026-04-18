Deviza
EUR/HUF361,53 -0,22% USD/HUF307,22 -0,49% GBP/HUF415,11 -0,25% CHF/HUF392,93 -0,24% PLN/HUF85,42 -0,29% RON/HUF70,89 -0,31% CZK/HUF14,88 -0,31% EUR/HUF361,53 -0,22% USD/HUF307,22 -0,49% GBP/HUF415,11 -0,25% CHF/HUF392,93 -0,24% PLN/HUF85,42 -0,29% RON/HUF70,89 -0,31% CZK/HUF14,88 -0,31%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX138 284,86 -0,38% MTELEKOM2 442 -0,16% MOL4 208 +2,85% OTP44 270 -1,31% RICHTER13 000 -1,15% OPUS362 0% ANY7 600 +0,53% AUTOWALLIS150 0% WABERERS4 970 +1,41% BUMIX9 243,21 +0,22% CETOP4 598,2 +1,53% CETOP NTR2 859,56 -0,75% BUX138 284,86 -0,38% MTELEKOM2 442 -0,16% MOL4 208 +2,85% OTP44 270 -1,31% RICHTER13 000 -1,15% OPUS362 0% ANY7 600 +0,53% AUTOWALLIS150 0% WABERERS4 970 +1,41% BUMIX9 243,21 +0,22% CETOP4 598,2 +1,53% CETOP NTR2 859,56 -0,75%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
EXIM
Románia
Csernavoda
energiabiztonság
atomerőmű
hitelprogram
nukleáris energia

Hivatalos: új atomerőmű épül Magyarország közvetlen szomszédjában, Amerika ad rá pénzt – 7 milliárd dollár mozdul meg

Hosszú várakozás után az Egyesült Államok megkezdi a román reaktorprojekt finanszírozását. Az első hitel csak egy kisebb lépés egy hatalmas atomerőmű-beruházás felé.
VG
2026.04.18, 16:00
Frissítve: 2026.04.18, 16:28

Három és fél évvel az elvi jóváhagyás után végre megérkezik az első amerikai hitel a romániai Csernavoda atomerőmű bővítéséhez. A több milliárd eurós projekt azonban még mindig komoly pénzügyi és technikai kihívások előtt áll.

Megszületett az első konkrét hitelmegállapodás az amerikai Exim Bank részéről a román atomerőmű-programhoz / Fotó: AFP

Hosszú előkészítés és elhúzódó tárgyalások után végre konkrét finanszírozási lépés történt a romániai Csernavoda atomerőmű bővítése ügyében. 

Az Exim Bank US hamarosan legfeljebb 57,2 millió dollár értékű közvetlen hitelmegállapodást ír alá az EnergoNuclear SA-val, amely a 3-as és 4-es blokk megépítéséért is felelős.

A vállalat a román állami Nuclearelectrica teljes tulajdonában áll, így a hitelt végső soron az állam garantálja. A finanszírozási struktúra nem egyszerű: a dokumentációs feladatokat a JPMorgan európai leányvállalata látja el, miközben a profit.ro szerint egy nemzetközi bankkonzorcium – köztük a Banca Transilvania, a BRD, a CEC Bank, az UniCredit és az ING romániai egysége – már korábban 80 millió eurós hitelt biztosított a projekthez.

Az amerikai hitel nem magát az építkezést finanszírozza, hanem az előkészítési szakaszt: mérnöki tervezést, megvalósíthatósági tanulmányokat és egyéb előkészítő munkákat. Az amerikai állami tulajdonú exporthitel-intézmény már 2023 szeptemberében jóváhagyta ezt a finanszírozást, és akkor azt is közölte, hogy a projekt amerikai munkahelyeket is teremt, elsősorban Texas és Illinois államokban.

Óriási támogatást kap a csernavodai atomerőmű-projekt

A mostani lépés azonban csak töredéke annak a finanszírozási csomagnak, amelyre a teljes beruházáshoz szükség van. Már 2022 novemberében szó volt arról, hogy az amerikai fél akár hárommilliárd dollárnyi potenciális finanszírozást is biztosíthatna a projekthez, de ezek az ígéretek eddig nem materializálódtak teljes mértékben.

Erőműépítés: Románia a kanyarban előz

Romániában az idén 2500 megawattnyi erőművet kívánnak üzembe helyezni. Lesznek gázblokkok, de megújulók is bőven a bezárt szenes és gázos erőművek helyett.

A román fél közben kifejezetten nehéz tárgyalásokról számolt be. A Nuclearelectrica szerint az amerikai Exim Bank és a kanadai Export Development Canada rendkívül szigorú feltételeket szabott, és „rugalmatlan hozzáállást” tanúsított a finanszírozási egyeztetések során. Ez jelentősen lassította az előrehaladást.

A projekt jelenlegi becsült költsége körülbelül hétmilliárd euró, ami hatalmas teher egy olyan beruházásnál, amely még mindig nem rendelkezik teljes finanszírozási háttérrel. 

Ráadásul a két új reaktor még technikai engedélyekre is vár, például a villamosenergia-hálózatra való csatlakozáshoz szükséges jóváhagyásra.

A csernavodai bővítés stratégiai jelentőségű Románia számára. Az ország célja, hogy

  • növelje nukleáris kapacitását,
  • csökkentse az importfüggőséget,
  • valamint stabil, alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiát biztosítson.

A projekt egyben geopolitikai szempontból is fontos, mivel erősíti az amerikai–román energetikai együttműködést.

Ömlik az amerikai pénz a régióba

Az Exim Bank a héten Kijevvel is megállapodott egy több száz millió dolláros finanszírozási programról, amely elsősorban az ukrán gázszektor helyreállítását szolgálja. A mintegy 300 millió dolláros konstrukció lehetővé teszi amerikai energetikai berendezések beszerzését a Naftogaz számára, különösen az orosz támadásokban megrongálódott kitermelő infrastruktúra újjáépítésére.

A megállapodás ennél jóval nagyobb együttműködés része: a felek egy akár egymilliárd dollárt meghaladó energetikai modernizációs programról is tárgyalnak, miközben Ukrajna növelné az amerikai LNG-importot. Már most is jelentős mennyiség érkezik az Egyesült Államokból – például a 2025–2026-os fűtési szezonra 900 millió köbmétert szereztek be –, és a cél az, hogy hosszabb távon stabil, amerikai forrásokra épülő gázellátás váltsa ki az orosz függőséget.

Putyin a plafonon van: Amerika hatalmas gázmegállapodást kötött Ukrajnával – elárasztják LNG-vel

Az ukrán gázszektor több száz millió dolláros finanszírozásában állapodott meg Kijev az amerikai Exim Bankkal – közölte csütörtökön Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök a Telegramon.

 

Energiabiztonság

Energiabiztonság
369 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu