Totális fordulat: kiderült az igazság a magyarországi akkumulátorgyárakról, végig félrevezették a lakosságot a szennyezésről – itt a perdöntő jelentés a gödi Samsungról

Jókora fordulat állt be a magyarországi akkumulátorgyárak kapcsán, amelyekről a választási kampányban az terjedt el a hazai nyilvánosságban, hogy súlyos módon szennyezik a környezetüket.

Érdemes felidézni, hogy februárban, az országgyűlési választási kampány hajrájában az a téma uralta a nyilvánosságot, hogy a kormány évek óta tud arról, hogy a gödi Samsung-gyárból kiszivárgó és a dolgozókat érő mérgezés mértéke jóval átlépi a megengedett szintet.

Hiába döntött a Kúria a Samsung Zrt. egységes környezethasználati engedélyéről újra, az ellenzéki pártok részéről, újságcikkek alapján sorra jelentek meg az olyan állítások, hogy

a kormány tudtával és hozzájárulásával mérgezhették tovább a gödieket és a Göd környékén élőket,

több mint 88 tonna magzatkárosító anyag került a levegőbe,

ami legalább százezer embert veszélyeztetett,

nem beszélve azokról, akik a gyár területén belül kénytelenek dolgozni, és szervezeükbe rákkeltő anyagok, nehézfémek kerülhettek

Erre hivatkozva felszólították a kormányt, hogy egy független szakértői csoport végezzen helyszíni mintavételeket. Közben a magyar parlamentben olyan nyilatkozatok hangzottak el, mint például „nem akarunk Samsung vármegyét” meg „CATL-Cityt sem”.

A kormány azonnal cáfolta a híresztelést, és hazugságkampánynak nevezte a gödi Samsung-gyárral kapcsolatos felvetéseket. Felhívta rá a figyelmet, hogy a Pest Vármegyei Kormányhivatal rendszeresen végzett és végez környezet- és munkavédelmi ellenőrzéseket.

Az elmúlt években a kormányhivatal összesen több mint 400 millió forint bírságot szabott ki a Samsungra,

ugyanakkor semmi olyan szennyezést nem tapasztalt, ami a gyáron kívül bármilyen hatást gyakorolt volna.

Csak a gyáron belül, zárt térben fordult elő szabálytalanság, amit a legszigorúbban szankcionáltak. Ilyen bírság volt a 2025. március 4-i is, amit kiszemcsésedés miatt szabtak ki. Ugyanakkor ez a fekete por egyértelműen grafitból származott, és semmilyen káros következménnyel nem járt.

Magyarországi akkumulátorgyárak: kiderült az igazság

Most viszont a kormányhoz semmilyen szinten nem kötődő Greenpeace nyilvánosságra hozta – bár már a választási kampány és a választás után vagyunk – a vizsgálata eredményét, amelyet éppen a februári botránysorozat miatt folytatott le.