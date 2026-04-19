Totális fordulat: kiderült az igazság a magyarországi akkumulátorgyárakról, végig félrevezették a lakosságot a szennyezésről – itt a perdöntő jelentés a gödi Samsungról
Jókora fordulat állt be a magyarországi akkumulátorgyárak kapcsán, amelyekről a választási kampányban az terjedt el a hazai nyilvánosságban, hogy súlyos módon szennyezik a környezetüket.
Érdemes felidézni, hogy februárban, az országgyűlési választási kampány hajrájában az a téma uralta a nyilvánosságot, hogy a kormány évek óta tud arról, hogy a gödi Samsung-gyárból kiszivárgó és a dolgozókat érő mérgezés mértéke jóval átlépi a megengedett szintet.
Hiába döntött a Kúria a Samsung Zrt. egységes környezethasználati engedélyéről újra, az ellenzéki pártok részéről, újságcikkek alapján sorra jelentek meg az olyan állítások, hogy
- a kormány tudtával és hozzájárulásával mérgezhették tovább a gödieket és a Göd környékén élőket,
- több mint 88 tonna magzatkárosító anyag került a levegőbe,
- ami legalább százezer embert veszélyeztetett,
- nem beszélve azokról, akik a gyár területén belül kénytelenek dolgozni, és szervezeükbe rákkeltő anyagok, nehézfémek kerülhettek
Erre hivatkozva felszólították a kormányt, hogy egy független szakértői csoport végezzen helyszíni mintavételeket. Közben a magyar parlamentben olyan nyilatkozatok hangzottak el, mint például „nem akarunk Samsung vármegyét” meg „CATL-Cityt sem”.
A kormány azonnal cáfolta a híresztelést, és hazugságkampánynak nevezte a gödi Samsung-gyárral kapcsolatos felvetéseket. Felhívta rá a figyelmet, hogy a Pest Vármegyei Kormányhivatal rendszeresen végzett és végez környezet- és munkavédelmi ellenőrzéseket.
Az elmúlt években a kormányhivatal összesen több mint 400 millió forint bírságot szabott ki a Samsungra,
ugyanakkor semmi olyan szennyezést nem tapasztalt, ami a gyáron kívül bármilyen hatást gyakorolt volna.
Csak a gyáron belül, zárt térben fordult elő szabálytalanság, amit a legszigorúbban szankcionáltak. Ilyen bírság volt a 2025. március 4-i is, amit kiszemcsésedés miatt szabtak ki. Ugyanakkor ez a fekete por egyértelműen grafitból származott, és semmilyen káros következménnyel nem járt.
Magyarországi akkumulátorgyárak: kiderült az igazság
Most viszont a kormányhoz semmilyen szinten nem kötődő Greenpeace nyilvánosságra hozta – bár már a választási kampány és a választás után vagyunk – a vizsgálata eredményét, amelyet éppen a februári botránysorozat miatt folytatott le.
A környezetvédelmi szervezet arról tájékoztatott, hogy 2026 márciusában vizsgálatokat végzett akkumulátorgyárak és N-metil-pirrolidon, tehát NMP-feldolgozó üzemek környezetében, miután az elmúlt időszakban több hír jelent meg különböző, az akkumulátorgyártás során használt fémek környezeti kibocsátásáról.
A vizsgálat során a mintákat a Greenpeace munkatársai és szakemberei vették helyi lakosok sekélyebb kútjaiból, majd akkreditált laboratóriumba szállították elemzésre a lakossági kitettség vizsgálata érdekében. A szervezet összesen 10 mintát vizsgált:
- 3 mintát Gödön, a Samsung SDI környezetében,
- 3 mintát Komáromban, az SK akkumulátorgyárak és az NMP-feldolgozó közelében,
- 2-2 mintát Sóskúton és a közeli Tárnokon, a Dongwha elektrolit- és NMP-feldolgozó üzemének környékén.
A laboratóriumi vizsgálatok az alábbi anyagokra terjedtek ki:
- Fémek, félfémek: antimon, arzén, kobalt, lítium, nikkel
- N-metil-pirrolidon (NMP)
Az eredmények teljesen világos megállapításra jutottak
Egyik mintában sem találtak sem határértéket meghaladó, sem egészségügyi szempontból jelentős szennyezést.
Egy komáromi mintában a lítium koncentrációja enyhén emelkedett volt, azonban ez az érték még mindig nagyságrendekkel alacsonyabb annál, ami kockázatot jelenthetne az emberi egészségre.
A Greenpeace az eredményekről tájékoztatta az érintett lakosokat és a helyi döntéshozókat. A szervezet annyit még megjegyzett, hogy bár a vizsgálat nem talált problémás szennyezést, ugyanakkor ez nem zárja ki, hogy ezeken a környékeken más helyszíneken vagy más anyagok esetében előfordulhat környezeti terhelés.
Ennek kapcsán ígéretet tettek rá, hogy a Greenpeace további bejelentések esetén folytatja a vizsgálatokat.
Azonban a most elvégzett mérés egyértelműen azt mutatja, hogy a vizsgált 10 ponton, a vizsgált anyagok tekintetében nem volt kimutatható jelentős szennyezettség.
Összességében tehát az állapítható meg, hogy a februárban, a választási kampányban a nyilvánosságot elárasztó sajtó- és politikai állításokat
nem támasztja alá, sőt cáfolja a független környezetvédelmi szervezet ellenőrzése.
Kiderült az igazság a magyarországi akkumulátorgyárakról, azonban ennek a ténynek már nincs lehetősége érvényesülni a választás eredményében, mivel csak utólag tették elérhetővé a lakosság számára.