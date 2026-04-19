Nem akárki köszönte meg Magyar Péternek Ukrajna támogatását: „Gratulálok a választási győzelemhez, ez új fejezetet nyithat Magyarország számára”

Az Egyesült Királyság miniszterelnöke, Keir Starmer telefonon egyeztetett Magyarország miniszterelnök-jelöltjével, Magyar Péterrel – derült ki a magyarországi brit nagykövetség tájékoztatásából.

Magyar Péter: nem akárki köszönte meg neki Ukrajna támogatását / Fotó: Hegedüs Róbert

Arról számoltak be, hogy a brit miniszterelnök gratulált a választási győzelemhez, és kiemelte, hogy ez új fejezetet nyithat Magyarország számára. Azt is hozzátette, hogy ez egyben lehetőséget teremt arra is, hogy az Egyesült Királyság és Magyarország több területen is tovább mélyítse együttműködését.

Magyar Péter: nem akárki köszönte meg Ukrajna támogatását

A felek arról is egyeztettek, hogyan tud a két ország közösen fellépni az orosz agresszióval szemben.

Ukrajna kapcsán Keir Starmer megköszönte Magyar Péter támogatását annak érdekében, hogy Ukrajna továbbra is meg tudja védeni magát Oroszország folytatódó támadásaival szemben.

Megállapodtak abban, hogy hamarosan ismét egyeztetnek. Arra a bejegyzés nem tért ki, hogy a brit vezető pontosan,mit köszönt meg Magyar Péternek Ukrajna támogatása kapcsán, de feltehetően arra gondolhatott, hogy a miniszterelnök-jelölt nem blokkolja tovább a 90 milliárd eurós ukrán hadikölcsönt.

Legalábbis ezt vetítette előre Magyar Péter számos nyilatkozata, legutóbb például a köztévében, ahol egyenesen cáfolta, hogy a hitel blokkolása fennállna. Szerinte már csak technikai szinten egy nagyköveti aláírás hiányzik, és folyósítható a kölcsön.

Egyúttal példátlannak nevezte Orbán Viktor lépését, amely annak szólt, hogy Zelenszkij elnök január 27-től, egy orosz légitámadást követően nem állította helyre a Barátság-vezeték működését, így Magyarország orosz olaj nélkül maradt.

Az Orbán-kormány erre válaszul lehetetlenítette el a 90 milliárd euró kifizetését Kijevnek.

A magyar választás végeredménye, összeül a Tisza-frakció

Hétfőn tartja első ülését a Tisza Párt frakciója az országgyűlési választáson mandátumot szerző 141 képviselővel – közölte Magyar Péter, a párt elnöke, leendő miniszterelnök szombaton a Facebook-oldalán, azt követően, hogy a Nemzeti Választási Iroda közzétette a végleges adatokat.