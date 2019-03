Alulértékeltnek számít a Mol a térségben

Az elemzők véleménye szerint az értékeltségi mutatók alapján a Mol a régiós versenytársaknál kissé olcsóbb. A térség kilenc vizsgált cégének átlagos EV/EBITDA mutatója 3,8, míg a Molé 3,7. Az EV/EBITDA mutató azt jelzi, hogy a teljes cégérték hányszorosan haladja meg a tulajdonosok és a hitelezők rendelkezésére álló eredményt, vagyis az EBITDA-értéket.

Az egyik legjobb 2,9-es EV/EBITDA mutatója az OMV-nek van, míg az utolsó helyen 6 fölötti értékkel a lengyel Lotos szerepel.

Az OMV a Mollal együtt alulértékeltnek számít a térségben. Az osztrák olajcég nagyot növekedhet a jövőben, amit az új, például az egyesült arab emírségekbeli kitermelési lehetőségek is alátámasztanak. A Mol is viszonylag olcsó ezen az árfolyamon. A társaság körül most nem várhatók nagy mozgások, az INA-ügy rendeződése változtathatna, lényeges árfolyammozgást és értékeltségi változást hozhatna