Célárcsökkentés a Telekomra

Több mint 50 forinttal vágta vissza a Magyar Telekom-papírokra érvényben lévő célárát a Goldman elemzője, az ajánlás sem vétel már.

Célármódosítás érkezett a Magyar Telekom részvényeire a Goldman Sachstól (GS) pénteken: 579-ről 525 forintra csökkentett a befektetési bankház, valamint vételről semlegesre módosította az ajánlását. Az Mtel-papírokkal szűk sávban kereskedtek a hét utolsó munkanapján, végül ugyan napi minimumon – 455 forinton – zártak, de ez is csupán 0,3 százalékos leértékelődést eredményezett. A mérsékelt árfolyam-reakció egyik magyarázata talán az, hogy a Goldman elemzője lényegében nem tett mást, mint revideálta korábbi döntését: fél éve ugyanis 530 forintról emelt 579-re.

A távközlési szektor általános lassulása miatt az idén vélhetően felértékelődnek az osztalékról szóló hírek, a Goldman szerint az ágazat szereplői átlagosan 6 százalékos hozammal felérő osztalékot kínálnak a részvényeseknek, az Mtel ebben az összevetésben tökéletesen hozza a középértéket. Az elmúlt fél évben a Magyar Telekom-részvények 5,7 százalékkal emelkedtek (forintban), felülmúlva az 5,1 százalékos fejlődő piaci szektorátlagot. Az új célár 15 százalékos felértékelődést ígér, az ajánlás pedig már tükrözi, hogy valamivel több a bizonytalansági tényező a cég piacán.

Rossz hír viszont, hogy a magyarországi 5G-frekvencia aukciója 2021-ig is elhúzódhat, az ütemezés nagyban függ az ajánlattevők köréből kizárt Digi fellebbezésének kimenetelétől. A Goldman szerint a Digi esetleges kizárása nyomán az 5G-frekvenciasávok használati díja potenciálisan alacsonyabb lehet a vártnál, ugyanakkor a rivális társaság agresszív üzleti stratégiája továbbra is kockázatot jelent a Telekomnak (is).

A teljes cikket a Világgazdaság hétfői számában olvashatja