Egymilliárd alá zuhanhatott a Telekom-profit

Minden soron javíthatott az elemzők szerint a Magyar Telekom, csak éppen az adózott nyereség zuhanhatott be a bázisidőszakhoz képest.

A Magyar Telekom vegyes eredményeket tehet közzé szerdán – ha igazuk lesz az elemzőknek. A cég véleményéből átlagolt konszenzus ugyanis minden soron jobb eredményt jelez, mint amit a Telekom az egy évvel korábbi időszakban elért, leszámítva a befektetői szempontból talán legfontosabbat, az adózott eredményt, amely 74 százalékkal, 800 millió forintra eshetett. A többi soron sem számítanak a tőkepiaci szakértők eget rengető javulásra, szerintük az árbevétel, az EBITDA és az üzemi eredmény terén is 300-400 millió forinttal múlhatta felül a távközlési vállalat a bázisidőszak értékeit, míg az EBITDA-marzs tíz bázisponttal, 29,3 százalékra javulhatott.

Gaál Gellért, a Concorde részvényelemzője a Világgazdaságnak elmondta, hogy negatív nettó eredményre számít a forintgyengülés miatt elszenvedett, nem realizált pénzügyi veszteségre tekintettel. A Magyar Telekom ugyanis a hálózatieszköz-beszerzéseit, illetve az egyéb költségeit euróban fizeti. Ez a veszteség a forint erősödése esetén azonban az év hátralévő részében sem realizálódik, sőt a következő negyedévekben pénzügyi nyereségként akár teljesen kiegyenlítődhet, függően az euró forinthoz viszonyított árfolyamának alakulásától. Ettől eltekintve növekvő árbevételt és pozitív EBITDA-dinamikát vár a Concorde. A járvány kismértékű kedvező hatást gyakorolhatott a társaság számaira, főleg a hangalapú szolgáltatás bevételei növekedésének köszönhetően. A második negyedévben már nagyobb lehet a távmunkában dolgozó kollégák közötti telefonos kommunikációból származó nyereség, azonban azt részben elviszi a társaság ügyfeleinek biztosított átalánydíjas korlátlan használat. A készülékértékesítés a negyedévben visszaeshetett, később ezt is pótolhatják a vevők, viszont a kiskereskedelmi tevékenység az újonnan bevezetett különadó hatálya alá esik, ami nem kedvező fejlemény.

Az Erste Banknál is közzétette előrejelzését a Telecom: úgy vélik, a mobil- és a vezetékesszegmensnél is folytatódhatott a pozitív trend, míg az IT-szegmens bevétele a kevesebb projekt miatt 5 százalékkal csökkenhetett, így az árbevétel összességében 1,4 százalékkal nőhetett a tavalyi év azonos időszakához képest. Szerintük is csak marginális hatása lehetett a társaság üzletmenetére a koronavírus-járványnak. A Magyar Telekom EBITDA-ja stabil maradhatott, míg az üzemi eredmény – és ez lényeges eltérés a konszenzushoz képest – 10 százalékkal emelkedhetett. A létszámcsökkentéssel járó végkielégítések 3,4 milliárd forintját részben ellensúlyozhatta az ingatlanértékesítésből befolyt egymilliárdos nyereség. Az Erste is megjegyzi, hogy a gyenge forint jelentős pénzügyi veszteséget okozhatott, azonban ők a devizában fennálló hitelek és a lízing átértékelésére tekintettel várják ezt a hatást. Összességében az adózott eredmény szintjén nem számítanak érdemi profitra.