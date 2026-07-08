Újabb konfliktus, újabb sokk? Az IMF szerint minden ország megérzi, ha újra lángba borul a Közel-Kelet
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) szerint a Közel-Keleten kiújuló konfliktus komoly veszélyt jelent a világgazdaságra, mert ismét elszabadíthatja az energia- és nyersanyagárakat. A szervezet arra figyelmeztetett, hogy a növekedés lassulhat, az infláció pedig újra felpöröghet, miközben Donald Trump szerint véget ért az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszüneti folyamat.
A szervezet friss világgazdasági előrejelzésének kiegészítésében arra figyelmeztetett, hogy a térségben fellángoló harcok újabb inflációs hullámot indíthatnak el, miközben a gazdasági növekedés is lassulhat.
A figyelmeztetés különösen aktuális annak fényében, hogy Donald Trump amerikai elnök szerdán kijelentette: véget ért az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszüneti és békefolyamat, miután az amerikai hadsereg jelentős megtorló csapásokat hajtott végre.
Ezzel ismét megnőtt a kockázata annak, hogy a konfliktus tovább eszkalálódik.
Az IMF szerint egy újabb háborús hullám elsősorban az energia- és nyersanyagpiacokon okozhat komoly zavarokat. Az olaj és más stratégiai nyersanyagok árfolyama ismét rendkívül ingadozóvá válhat, ami nemcsak az üzemanyagokat, hanem a szállítást, az ipart és végső soron a fogyasztói árakat is megdrágíthatja.
A szervezet arra is felhívta a figyelmet, hogy az ellátási láncok ismét komoly nyomás alá kerülhetnek. Az elmúlt évek válságai után ugyan sok vállalat igyekezett rugalmasabb rendszereket kialakítani, egy elhúzódó közel-keleti konfliktus ismét fennakadásokat okozhat a globális kereskedelemben.
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Ismét ropognak a fegyverek a Közel-Keleten. Irán támadásaira az Egyesült Államok nagyszabású katonai csapásokkal válaszolt. Az olajár ismét meredeken emelkedni kezdet.
Külön problémát jelent, hogy az országok stratégiai olajtartalékai már jóval alacsonyabb szinten állnak, mint korábban. Ezekből a készletekből jelentős mennyiséget használtak fel a konfliktus első időszakában az árak stabilizálása érdekében. Az IMF szerint, ha az ellátási zavarok tartósak maradnak, vagy az országok pánikszerű felhalmozásba kezdenek, a tartalékok kritikus szintre csökkenhetnek.
A valutaalap szerint az egyes államok saját energiaellátásuk biztosítására tett lépései tovább fokozhatják a globális árnyomást, hiszen a nagyobb felvásárlások tovább hajthatják felfelé az árakat.
IMF: nem csak az energiaszektorban lesznek gondok
A szervezet szerint a műtrágya- és energiapiaci zavarok miatt jelentősen romolhat az élelmiszerbiztonság, különösen Dél-Ázsia és a Szaharától délre fekvő afrikai országok esetében. A dráguló élelmiszer és energia ráadásul növelheti a társadalmi feszültségeket és a politikai instabilitás kockázatát a sérülékeny gazdaságokban.
Az IMF jelenlegi előrejelzése szerint a világgazdaság 2026-ban 3 százalékkal, 2027-ben pedig 3,4 százalékkal növekedhet. Az infláció ugyanakkor 2026-ban ismét emelkedhet: a 2025-re várt 4,1 százalékról 4,7 százalékra gyorsulhat, mielőtt 2027-ben 3,9 százalékra mérséklődne.
A szervezet ugyanakkor egy másik jelentős kockázatra is figyelmeztetett. Az elmúlt időszakban a mesterséges intelligenciába áramló hatalmas befektetések támogatták a gazdasági növekedést, és hosszabb távon valóban javíthatják a termelékenységet. Ha azonban a befektetők úgy ítélik meg, hogy az AI nem hozza a várt nyereséget és hatékonyságnövekedést, akkor a technológiai szektorban hirtelen visszaeshetnek a beruházások.
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