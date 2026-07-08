Újabb konfliktus, újabb sokk? Az IMF szerint minden ország megérzi, ha újra lángba borul a Közel-Kelet

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) szerint a Közel-Keleten kiújuló konfliktus komoly veszélyt jelent a világgazdaságra, mert ismét elszabadíthatja az energia- és nyersanyagárakat. A szervezet arra figyelmeztetett, hogy a növekedés lassulhat, az infláció pedig újra felpöröghet, miközben Donald Trump szerint véget ért az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszüneti folyamat.

Az IMF szerint jelenleg a Közel-Kelet jelenti a legnagyobb közvetlen veszélyt a globális gazdasági kilátásokra / Fotó: Anadolu via AFP

A szervezet friss világgazdasági előrejelzésének kiegészítésében arra figyelmeztetett, hogy a térségben fellángoló harcok újabb inflációs hullámot indíthatnak el, miközben a gazdasági növekedés is lassulhat.

A figyelmeztetés különösen aktuális annak fényében, hogy Donald Trump amerikai elnök szerdán kijelentette: véget ért az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszüneti és békefolyamat, miután az amerikai hadsereg jelentős megtorló csapásokat hajtott végre.

Ezzel ismét megnőtt a kockázata annak, hogy a konfliktus tovább eszkalálódik.

Az IMF szerint egy újabb háborús hullám elsősorban az energia- és nyersanyagpiacokon okozhat komoly zavarokat. Az olaj és más stratégiai nyersanyagok árfolyama ismét rendkívül ingadozóvá válhat, ami nemcsak az üzemanyagokat, hanem a szállítást, az ipart és végső soron a fogyasztói árakat is megdrágíthatja.

A szervezet arra is felhívta a figyelmet, hogy az ellátási láncok ismét komoly nyomás alá kerülhetnek. Az elmúlt évek válságai után ugyan sok vállalat igyekezett rugalmasabb rendszereket kialakítani, egy elhúzódó közel-keleti konfliktus ismét fennakadásokat okozhat a globális kereskedelemben.

Rendkívüli fordulat: Amerika az éjjel megtámadta Iránt, azonnal kilőtt az olaj ára – nagy üzemanyagár-emelés jöhet Magyarországon Ismét ropognak a fegyverek a Közel-Keleten. Irán támadásaira az Egyesült Államok nagyszabású katonai csapásokkal válaszolt. Az olajár ismét meredeken emelkedni kezdet.

Külön problémát jelent, hogy az országok stratégiai olajtartalékai már jóval alacsonyabb szinten állnak, mint korábban. Ezekből a készletekből jelentős mennyiséget használtak fel a konfliktus első időszakában az árak stabilizálása érdekében. Az IMF szerint, ha az ellátási zavarok tartósak maradnak, vagy az országok pánikszerű felhalmozásba kezdenek, a tartalékok kritikus szintre csökkenhetnek.