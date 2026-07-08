Uniós bővítés: Ukrajna jól teljesít, Szerbia viszont nem elég elhivatott az uniós értékek iránt − mondta ki az Európai Parlament
Az európai parlamenti képviselők a két tagjelölt ország csatlakozási folyamatáról vitáztak. Az ülésen a résztvevők többsége üdvözölte, hogy júniusban megnyílt az alapvető kérdéseket tartalmazó tárgyalási fejezet Ukrajna számára, amelyet hamarosan további klaszterek követhetnek.
Ezzel szemben a brüsszeli politikusok szerint Szerbiában jogállamisági problémák merültek fel, továbbá véleményük szerint a korrupció magas mértéke is problémát jelent.
Az Európai Parlament elmarasztalta Szerbiát
Az EP-képviselők szerint Szerbia csatlakozási folyamata akkor mozdulhatna előre, amennyiben több területen változás történne. Az Európai Parlament véleménye szerint
- a jogállamiság,
- a szabad és tisztességes választások,
- a korrupció és
- a szervezett bűnözés elleni küzdelem,
- az igazságszolgáltatás,
- a médiaszabadság,
- a közigazgatás,
- valamint a demokratikus intézmények területén lenne szükség átfogó reformokra.
Az Európai Parlament elítélte Szerbia oroszországi és kínai kapcsolatait, amely a képviselők szerint megkérdőjelezik az ország stratégiai orientációját.
A képviselők elvárják, hogy Szerbia igazodjon az Oroszországgal szemben bevezetett uniós korlátozó intézkedésekhez, mivel a kül- és biztonságpolitika összehangolása a csatlakozás egyik feltétele.
Szerbiában alacsony az európai uniós csatlakozás támogatottsága az EP-képviselők szerint, amelynek okaként az ország médiáját nevezik meg.
Az Európai Parlament felszólította az Európai Uniót, hogy erősítse meg az együttműködését a szerb civil szervezetekkel a demokratikus ellenálló képesség megerősítése érdekében, továbbá aggodalmát fejezte ki az Európai Bizottság túlságosan engedékeny megközelítése miatt.
Jelentésem arra a következtetésre jut, hogy Szerbia uniós csatlakozási folyamata gyakorlatilag megrekedt
− mondta Tonino Picula horvát szociáldemokrata EP-képviselő, a jelentés előadója.
Ezzel szemben Ukrajna jól teljesít az Európai Parlament szerint
Ukrajnáról ezzel szemben a parlament pozitívabb képet festett, a képviselők pedig vitát kezdeményeztek arról, hogyan lehetne előmozdítani az ország európai integrációját.
A politikusok többsége szerint a tagállamoknak tekintettel kell lenniük a csatlakozásra váró országokban zajló folyamatokra.
A jelentés kiemeli, hogy Ukrajna rendkívüli erőfeszítéseket tett a demokratikus intézmények megerősítése és a hatalmi ágak integritásának megőrzése érdekében a háború folyamán. Az EP-képviselők szerint az igazságügyi reformok terén is előrelépés történt.
Habár a képviselők kiemelten fontosnak tartják a jogállamiság kérdését, az ukrán választások kiírását kizárólag a háború lezárását követően tartják lehetségesnek.
Az Európai Parlament többsége hangsúlyozta, hogy támogatni kell Ukrajnát, miközben nyomást kell gyakorolni az orosz gazdaságra. Az EP-képviselők üdvözlik az Ukrajna számára biztosított hitel első, 3,2 milliárd eurós részletének folyósítását, és kiszámítható, többéves uniós pénzügyi támogatást kértek Ukrajna számára, hogy az ország fedezni tudja a helyreállítási és védelmi kiadásait.
Az elmúlt időszakban a lengyel-ukrán viszony terhelté vált, miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy olyan katonai egységről nevezett el alakulatot, amely a második világháborús ukrán nacionalista felkelőkhöz kötődik. Erre a diplomáciai feszültségre az Európai Parlament is reagált és sajnálatát fejezte ki az esettel kapcsolatban, valamint hangsúlyozta a jó szomszédi viszony fontosságát.
Ukrajna európai útja 2014-ben kezdődött, és az ország azóta mélyrehatóan, kedvező irányban változott meg
− fogalmazott Michael Gahler német néppárti EP-képviselő, a jelentés előadója.